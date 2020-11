Importante cambio en las votaciones uruguayas en las Naciones Unidas

Esta nota es sobre una buena noticia y otra mala.

Optamos por comenzar por la mala, que en realidad no es noticia. Las Naciones Unidas continúan votando condenas a Israel, que resulta casi imposible resumir en forma normal con cierta lógica, ya que incluyen decenas de puntos en los que se distorsiona la realidad. Ni que hablar que se hace caso omiso de las necesidades de seguridad de Israel. Pero ¿para qué hacer referencia a ellos, si de todos modos la ONU decide de antemano que los territorios en disputa son “territorios palestinos ocupados”, aunque jamás existió un Estado palestino independiente?

La buena noticia es que tal como se había anunciado, Uruguay ha cambiado su forma de votar. No apoyó ninguna de las últimas resoluciones sino que a diferencia de lo hecho hasta ahora, optó por abstenerse. Es importante, es un paso clave en la dirección correcta.

Me atrevo a adivinar en que muchos de los lectores estarán pensando. ¿Por qué sólo abstenerse si las condenas son tan injustas? ¿Por qué no votar en contra?

Es más que comprensible plantearlo. También yo quisiera ver a Uruguay votando explícitamente con Israel y en contra de las condenas en cuestión. Tal como escribimos semanas atrás, no por ser amigo de Israel-que lo es- sino por lo patético de las propuestas de votación. Al mismo tiempo, entiendo las crueldades de las políticas internacionales, las circunstancias políticas en las que hay que saber maniobrar. Y aunque no renuncio a mi anhelación antes mencionada, soy consciente de las limitaciones y que puede haber aquí un proceso gradual, y que más adelante Uruguay pueda ir más allá todavía. Por ende, quiero destacar lo importante de las abstenciones uruguayas y del hecho que se cumplió con lo que se prometió, o al menos se dio a entender , tras el incidente registrado hace algunas semanas por una votación injusta contra Israel en el Consejo Económico y Social de la ONU.

Más allá de este punto, que como judíos uruguayos nos importa sobremanera, no podemos dejar de expresar estupor nuevamente por el nivel de votaciones en las Naciones Unidas. Claro, ya hace rato deberíamos estar curados de espanto ya que este fenómeno nada tiene de nuevo. Pero la verdad es que resulta increíble una y otra vez ver a qué nivel ha bajado la ONU, cuán lejos está de los objetivos planeados por sus fundadores, cuánto traiciona los principios para los que se creó.

Leyendo los títulos de algunas de las condenas, nos preguntábamos si alguien realmente piensa en el organismo mundial que con esas actitudes ayudan a los palestinos. Lejos de ello. Deformando la realidad, demonizando a Israel, liberando a los palestinos de la responsabilidad que tienen por la difícil situación en la que se hallan, no se les ayuda a salir del pozo.

Y nosotros realmente quisiéramos verlos viviendo mejor, con liderazgos dignos de la confianza del pueblo, que apuestan por su bienestar y no les enseñan a odiar ni les roban recursos para dárselos a terroristas. Por ahora, esto no se concreta. La ONU tiene gran parte de la culpa. Las ridículas votaciones anti israelíes son sólo una de sus expresiones. Nos alegra que ahora, al menos, Uruguay no las esté apoyando.