Cada uno puede ayudar a combatir la violencia de género

El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En ninguna parte del mundo se puede decir “a nosotros no nos toca”. La fecha es relevante para todos. Claro que este día “oficial” es meramente simbólico, una excusa para prestar atención a un tema que ocupa a la humanidad todos los días del año.

A la humanidad toda. Ningún país está exento, ninguna religión, ninguna comunidad.

¿Por qué? Porque está claro que quien comete el crimen de actuar con violencia con su pareja, de creerse con derecho a decidir por ella, a imponérsele en todo sentido, a violentarla física, verbal, sexual y económicamente, se guía por un mecanismo interno ajeno a toda norma de convivencia normal. Por más elevados que sean los valores de la religión que profesa, por más culto y preparado que sea, por más amable con sus semejantes y aceptado socialmente, por mejor posición económica que tenga. Si el monstruo está adentro, todo lo demás no importa.

Cada uno puede tener los ojos abiertos para captar señales de auxilio, pedidos de ayuda de mujeres que como atrapadas en una prisión, no logran denunciar ni gritar. Quizás ni siquiera los intentan transmitir, porque parte de esa dinámica anormal, es que el hombre violento logra que la mujer crea que ella es la culpable de la situación. Pero desde afuera, se puede captar actitudes, palabras fuera de lugar, tonos y mensajes, que no deben existir en una relación normal. Y si uno está atento, puede salvar una vida. En cada país hay adónde dirigirse en estos casos. Lo imperioso es entender que el “yo no me meto en temas de otros”, aquí no va.

En la televisión israelí-en este momento me viene la duda en cuál de los canales, aunque quizás sea en todos- se proyecta desde hace varios días una impactante campaña de concientización sobre la violencia contra las mujeres. El punto central es el llamado a la ciudadanía toda a estar alerta a fin de poder captar lo que quizás a simple vista no sea notorio enseguida, pero está allí, los diferentes tipos de violencia que convierten la vida de una mujer en un suplicio.

La puesta en escena es estremecedora, precisamente por las sonrisas que esconden la terrible verdad.

Al aparecer la primera pareja- no cito textualmente lo que hablan los hombres, pero sí el espíritu de sus palabras- el hombre, abrazando a su mujer y mirándola muy sonriente, habla de las amistades y determina que “ella no precisa ningún amigo”. “¿Para qué, si me tiene a mí?”. Todo con una amplia sonrisa, acompañada por otra artificial y llena de dolor de la mujer, en la que se nota el cambio de expresión en medio del abuso social.

En la segunda pareja, el ejemplo es la violencia económica, la de los hombres que no dan a su pareja ninguna libertad y así las tienen presas. “¿Problemas económicos? ¡Si ella ni siquiera tiene tarjeta de crédito! Si precisa dinero, me pide. ¿verdad?”. La misma sonrisa simulada de la mujer, que no puede esconder la cárcel en la que se halla.

Y la última, una pareja mayor que las otras. El hombre abraza a la mujer y proclama: “Yo le dije desde el principio. Conmigo, no existe el ´no´. Aunque discutamos y haya una pelea, de noche, siempre nos reconciliamos”. Violencia e imposición sexual.

Las citas no son textuales, pero el contenido claramente es ese. Y en cada una de las parejas, aparece en pantalla el porcentaje, según las estadísticas, de los casos de ese tipo específico de violencia.

Violencia no es solamente golpear y atacar físicamente. Es tratar al otro-en este caso hablamos de mujeres- como objetos que no merecen actuar en forma independiente, que no tienen derecho a decidir solas. Y eso lo debemos combatir siempre, aunque sea el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo que nos lleva a escribir estas líneas.