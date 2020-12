Semanario Hebreo: Un profundo compromiso semanal

Para José Jerozolimski, de bendita memoria, el armado y la edición semanal de estas páginas, era cada jueves un parto esperado con ansiedad. La noche antes cerraba las 24 páginas y respiraba aliviado. En esa carrera semanal ponía pasión periodística, profundos valores y convicciones que estaba dispuesto a defender contra viento y marea.

No sabemos si él creía que el Semanario Hebreo que había fundado llegaría a cumplir 60 años. Fueron numerosas las satisfacciones y no pocos los momentos duros de gran decepción, más que nada por lo difícil que se hacía mantener económicamente esta obra. Lo seguro es que sentía que el Semanario Hebreo cumplía una misión, de defensa de Israel y su derecho a vivir en paz y seguridad , de esclarecimiento sobre el mundo judío y la colectividad judía uruguaya, de amistad entre Uruguay e Israel y diálogo judeo-cristiano. Todas ellas causan que lo trascendían.

Cuando papá falleció, teníamos claro que Semanario Hebreo no podía desaparecer. Tomamos las riendas hace algo más de 16 años y desde entonces intentamos combinar su memoria con los nuevos desafíos, su pasión que sentimos por igual, con las diferencias en nuestra forma de trabajar derivadas de las circunstancias distintas en las que lo hacemos. La tecnología y las comunicaciones con las que él no contaba, facilitan hoy nuestro trabajo y al mismo tiempo imponen desafíos que en sus tiempos no existían, al multiplicarse las fuentes y caminos de difusión.

De fondo, los ideales son los mismos y las convicciones no han cambiado. Israel y Uruguay son el centro de este desafío, así como el amor por las tradiciones y el pensamiento del pueblo judío.

Hacer el Semanario Hebreo todas las semanas-valga la redundancia- es una hermosa “esclavitud”. Hay un día de cierre-sigue siendo el miércoles aunque ahora el Semanario sale los viernes temprano a la mañana y ya no los jueves- y las 24 páginas deben estar prontas, llueve o truene.

Podría escribir un libro sobre las circunstancias y lugares en los que he escrito editoriales, porque “hoy es día de cierre”. Ni que hablar de los editoriales escritos en la peluquería o en diversos cafés. Eso no tiene nada de original. Pero los ha habido sentada en el piso en una misión Jesuítica en Paraguay, en la frontera entre Israel y Jordania, en un café de Ramallah o en un teatro repleto en Tel Aviv.

Semanario Hebreo fue concebido como una iniciativa privada. Pero se puso siempre a disposición de la colectividad y sus instituciones, siempre dispuesto a difundir causas comunitarias que aportan al bien colectivo, del país y de las instituciones de la colectividad.

Nadie nos nombró como vocero de la colectividad. El único vocero oficial de la colectividad judía uruguaya es el Comité Central Israelita. Al mismo tiempo, lo que sale en nuestras páginas, es a menudo considerado reflejo del sentir de nuestras comunidades. Eso es una gran responsabilidad.

En la era de los “fake news” , en la que hay poca tolerancia a quien piensa distinto y en la que se demoniza fácilmente al adversario, nosotros tratamos de ser extremadamente responsables con nuestras palabras. Somos conscientes del peso de la palabra escrita-y de la dicha también-y de lo irreversible de la herida u ofensa causada por lo que uno expresó.

La primicia periodística nunca será en estas páginas lo principal. Todos queremos un premio por rapidez y originalidad periodística, pero hay cosas más importantes. Respeto al semejante, a nuestros propios entrevistados, es uno de los ejemplos.

En tiempos en los que defender a Israel no es lo que más está de moda, Semanario Hebreo no piensa dar el brazo a torcer. Se puede discutir y discrepar con el gobierno de turno en Jerusalem pero no claudicar en el derecho a defender la vida en paz y seguridad para Israel.

Aquí no ocultamos problemas-aunque claro está que es imposible abarcar todo- pero sí tenemos como norte buscar destacar todo lo bueno que amerita ser resaltado.

Esperamos tener fuerza por mucho tiempo para seguir haciéndolo.

Es importante que los lectores y avisadores nos acompañen para que ello sea posible.

De nuestra parte, el compromiso perdurará.