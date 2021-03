La Corte Penal Internacional ¿aliada con los palestinos contra Israel?

Como se recordará, días atrás la Corte Penal Internacional anunció que había decidido abrir una investigación de Israel por sospechas de crímenes de guerra en la Franja de Gaza y Cisjordania. También investigarían a Hamas, pero cada vez nos convencemos más de que ello está planeado al parecer como un mero adorno.En realidad, la proclamacion es investigar “la situación en Palestina” y eso debe incluir sin duda también a la propia Autoridad Palestina, contra la que Israel tiene no pocas quejas.

Comencemos recordando la seria problemática jurídica que deriva del hecho que formalmente, únicamente Estados soberanos pueden presentar denuncias ante la Corte, y aquí, se aceptó una serie de denuncias de la Autoridad Palestina, que no es un Estado, aunque se presente como tal.

A ello se agrega el hecho clave que Israel no es signatario del Estatuto de Roma, la base de la Corte, por lo cual la Corte no tiene jurisdicción sobre su territorio. Ahora, claro está que quienes se oponen a esta afirmación, dirán que no se habla de “su territorio” sino de “territorios palestinos ocupados por Israel”. Pues no, son territorios en disputa, que nunca pertenecieron formalmente a los palestinos, ya que nunca existió un Estado palestino. Eso de “territorios palestinos” es una expresión que los palestinos lograron introducir a los medios internacional, que los usan con absoluta naturalidad.

Estos puntos mencionados, podríamos verlos como formalismos, aunque son básicos, fundamentales. Pero a ellos se agregan otros ejemplos mucho más…¿cómo llamarlos?...alevosos.

Tal cual comenta un análisis de la organización Palestinian Media Watch, si la Fiscal ya decidió que sí existe un “Estado de Palestina” y que puede proceder con la investigación “pues ahora tiene la obligación legal, ética y moral de considerar todos los delitos que pueden haber sido cometidos en esa zona , y por todas las partes”. Y agrega: “Mostrar preferencia y contactarse indebidamente con sospechosos potenciales al punto que a esos sospechosos, o sea a los palestinos, se les da la sensación de impunidad, fundamentamente socava tanto la justicia como la percepción de justicia”.

Teniendo esto en consideración, algo elemental en cualquier juicio, es increíble leer que el Canciller de la Autoridad Palestina Ryiad el-Malki confirmó que la Fiscal Bensouda notificó a la AP antes de hacer su anuncio, que había decidido iniciar la investigación. Lo dijo El-Malki en la televisión oficial de la AP, señalando que la Fiscal había pedido que “lo mantengamos en secreto”. ¿En secreto? ¿Por qué? Muy sencillo: porque sabía que estaba actuando mal, que no debía tener esa actitud, la cual muestra una clara tendenciosidad.

Recordemos que se habla acá de “la situación en Palestina”. Esto no incluye sólo a un lado. Israel tiene sobrados motivos para denunciar crímenes de la Autoridad Palestina, no sólo de Hamas. Incita a la violencia contra Israel, justifica atentados terroristas y paga sueldos mensuales a terroristas en base a la cantidad de israelíes que mataron o hirieron. Claro que peor aún son los actos de quienes salen a acuchillar y atacar civiles, por ejemplos lanzando cohetes.

A todos estos puntos se agrega un tema muy de fondo, clave cuando uno piensa en la posibilidad de un futuro de paz: las denuncias de la AP ante la CPI, fueron una declaración de guerra ,una proclamación que la AP no busca entendimiento y diálogo, sino conflicto. Las denuncias ante la CPI son una confirmación de que tal como alega Israel, la AP no tiene interés en negociar sino en que el mundo presione a Israel, lo condene y lo arrincone. Y en el camino, eso socava su derecho a defenderse.

Lejos estamos de creer que Israel nunca se equivoca. Lo saben los lectores que nos leen a lo largo de los años. Pero conociendo el esfuerzo que hace Israel por minimizar el perjuicio a civiles aún en medio de luchas anti terroristas-nos lo han dicho expertos en estrategia militar, que no son ni israelíes ni judíos-no tenemos duda alguna que las denuncias ante la Corte Penal Internacional, no tienen razón de ser.