La increíble facilidad con que algunos medios-también en Uruguay-ocultan alevosamente la verdad al informar sobre Israel

El conflicto entre Israel y los palestinos-derivado de las guerras árabes contra Israel que crearon el problema de los refugiados palestinos tanto en 1948 como en 1967- despierta muchas emociones. Y uno de los serios problemas relacionados a su comprensión es la mala cobertura que recibe demasiado a menudo. Mala, decimos, en relación a la distorsión de la historia tan común cuando se escribe de estos temas ,y-oh sorpresa- con tono generalmente tendenciosamente anti –israelí.

No consideramos en absoluto que una cobertura es mala por incluir críticas a Israel. El problema es cuando se omiten verdades, se hace caso omiso de determinados hechos claves, se intenta moderar otros o disimularlos, para llegar al objetivo buscado: dejar en la nota una imagen pésima de Israel, presentarlo como responsable de todas las penurias palestinas y presentar a los palestinos como eternas víctimas.

Y pensé en todo esto al leer hace un rato una nota en La Diaria titulada : “Secuelas de un conflicto perpetuo: testimonios sobre la ocupación de Israel en Gaza y el último bombardeo sobre la franja”. No es por cierto la primera de este estilo y he leído otras peores aún también en otros medios. Pero hoy decidí comentar algunos de los puntos de esta última, que me resultan muy problemáticos.

Evidentemente, sugiero al lector interesado en este tema y en entender qué hay detrás de mi nota, que vaya primero a la página mencionada y lea allí la nota que me dispongo a comentar.

La nota comienza así:

Hace poco más de un mes, un “alto al fuego” acordado entre Israel y Palestina daba una especie de tregua a 15 días de bombardeos a la Franja de Gaza, un territorio declarado inhabitable en 2018 por Roberto Valent, representante del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de los territorios palestinos.

Pues bien:

- El “alto el fuego” entre comillas ¿para qué? ¿Para dar a entender que fue una mentira? ¿Para dar a entender que no se cumple? Pues es cierto que fue violado. Por Hamas, que mandó a a las así llamadas “unidades de los globos” (parece broma, pero no lo es) a lanzar desde Gaza hacia territorio israelí globos que llevan elementos combustibles colgados al hilo, que se prenden fuego cuando aterrizan en campos israelíes, provocando decenas de incendios durante varios días. Eso es una clara violación del alto el fuego, a la que Israel respondió atacando posiciones militares de Hamas en Gaza.

- El alto el fuego no fue entre Israel y Palestina, porque la guerra fue entre Israel y la organización terrorista Hamas. Pero queda mejor dar a entender que Israel le declaró la guerra al pueblo palestino ¿no?

- La guerra duró 11 días, no 15, pero ese no es el tema. ¿Bombardeos? ¿Eso es lo único que se menciona? ¿Y los cohetes no existieron? Los terroristas de Hamas y Jihad Islámico dispararon más de 4.300 cohetes hacia la población civil israelí. Pero en la nota en cuestión no hay absolutamente ninguna mención de ese “pequeño detalle” que provocó la guerra. Todo empezó cuando Hamas disparó el 10 de mayo cohetes hacia la capital de Israel y hacia todo el sur. Pero en la nota, las únicas referencias son solamente a los bombardeos.

- Tal como dice la nota, por más imágenes y videos en vivo que se vean, es difícil comprender la realidad. Y yo agrego: es difícil, no sólo porque el sufrimiento de la gente no se puede transmitir cabalmente sólo con imágenes-y sin duda hay sufrimiento en Gaza- sino porque los videos e imágenes que se publican en la prensa internacional, no muestran toda la realidad. No muestran los crímenes de Hamas, los terroristas que gobiernan Gaza, no muestran cómo Hamas destina todos sus recursos a su infraestructura armada y no a atender las necesidades de la población, no muestran que usan a su población de escudos humanos y esconden cohetes junto a escuelas y cavan túneles debajo de escuelas, como denunció recientemente la propia ONU. Y claro está que no muestran que Hamas dispara cohetes de las zonas pobladas, arriesgando así a su propia gente para atacar a los civiles israelíes.

- En una parte del artículo, titulado “Números de Gaza”, en los que da datos de su territorio y su población, señala que de los más de 2 millones de habitantes de dicha zona , casi ¾ son refugiados de la “Nakba”. Y explican qué fue: “el éxodo de 1948, cuando más de 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de su territorio durante la guerra que dio inicio al conflicto entre Israel y Palestina”.

Es increíble cuánto se puede distorsionar en dos renglones:

- La “Nakba”, que en árabe significa “catástrofe” es el nombre que los árabes dieron al nacimiento de Israel en 1948. Y fue “catástrofe” para ellos, porque en lugar de aceptar la resolucíón de la ONU que recomendaba crear en la Palestina del mandato Británico un Estado judío y un Estado árabe, optaron por rechazar la resolución y atacar a Israel, por lo cual el Estado árabe (palestino) no se creó.

- Un poco más de 700.000 árabes residentes en la Palestina del Mandato Británico se convirtieron en refugiados más que nada porque sus líderes-el Mufti de Jerusalem y los gobernantes árabes en general-los exhortaron a irse de sus casas para volver luego triunfantes cuando haya sido destruido Israel. La historia está grabada y registrada, no se la puede esconder. Y aquella guerra era presentada por el mundo árabe como una guerra de aniquilación. Es lo que prometían.

Claro que también hubo casos puntuales, como pasa a veces en las guerras, de expulsiones. Hubo también quienes decidieron irse porque tenían miedo a la guerra. Pero eso no fue lo característico. Y si los árabes no se hubieran lanzado a la guerra para atacar a Israel, no habría pasado nada.

- “Gaza es considerada un territorio ocupado por Israel desde 1967 (73 años)”, dice la nota, obviando un “pequeño detalle”: que desde el 12 de setiembre del 2005, no hay ni un soldado israelí en Gaza, ni tampoco un asentamiento israelí. Israel se retiró completamente de Gaza hace más de tres lustros, a pesar de lo cual continúa abasteciéndole de agua, electricidad y combustible. Y el bloqueo, un recurso legítimo según el Derecho internacional, fue impuesto para impedir que entren allí armas, ya que estaba claro contra quién serían usadas. Cabe recordar que desde comienzos del 2001 Hamas dispara cohetes desde Gaza hacia localidades civiles de Israel.

-No discutiré los datos que según la nota dio la ONU sobre diferentes aspectos de lavida en Gaza. No sé si los porcentajes mencionados son los correctos , puede que sí. Lo que sí tengo claro es que probablemente se pretenda dar la impresión, por el marco general de la nota, que la culpa de la pobreza, de la necesidad de ayuda internacional y la inseguridad alimentaria en Gaza es de Israel. No se lo dice explícitamente. Y mejor así, ya que los primeros responsables por la situación en Gaza son los propios palestinos, los terroristas que gobiernan la Franja con un orden de prioridades retorcido.

En realidad, la responsabilidad va más atrás en el tiempo, en la actitud que tuvo siempre el mundo árabe para con los refugiados palestinos, a los que optó por perpetuar en la condición de refugiados, en lugar de ayudarlos a asentarse y llevar adelante una vida digna sin carencias. Prefirieron eso para usarlos como arma política contra Israel.

No está de más recordar que Israel recibió a un millón de judíos oriundos de países árabes que se convirtieron en refugiados en sus lugares de nacimiento, los recibió como ciudadanos del Estado judío recién nacido. Indudablemente, el Israel de aquellos años no tenía ni de lejos los recursos que el mundo árabe lleno de petrodólares tenía y sigue teniendo. Pero tenía la voluntad de ayudar a sus hermanos. Los árabes no la tuvieron para con los palestinos.

Sobre “La mirada de Nidal”, el ingeniero palestino cuyo testimonio aparece en la nota.

-La nota comparte el testimonio de Nidal Musalame, ingeniero civil palestino que vive desde el 2003 al norte de Gaza. Yo no voy a discutir ni poner en tela de juicio en absoluto ni su honestidad ni su sentimiento,porque tengo clarísimo que la situación en Gaza es sumamente difícil. Pero sí señalaré datos que me consta no son ciertos.

-Compara entre lo que vivía de niño en Gaza y lo que vino después, cuando Israel ocupó Gaza. Me limito a un recordatorio: antes del 67, cuando Israel conquistó Gaza, la Franja estaba ocupada por Egipto. Lo que Israel conquistó fue un territorio del lado egipcio, al repeler el ataque de Egipto en la guerra de los Seis Días.

-Volvió a Gaza en el 2003 ,como resultado del acuerdo de Oslo firmado entre Israel y la Autoridad Palestina.

-Da a entender que el gobierno de Hamas no es legal: “El gobierno palestino legal no tiene poder. Los que están gobernando, el poder verdadero, lo tiene Hamás. Sin embargo, no se meten conmigo porque mi trabajo los beneficia a todos”. Aclara, con razón, que el pueblo de Gaza no es Hamas. Yo agregaría “no es solamente Hamas”.

- Describe lo que sintió la población durante la reciente guerra del mes de mayo. Por lo que ya había planteado más arriba, no discutiré con la sensación de sufrimiento de los civiles porque no tengo derecho a ponerlo en duda en absoluto. Pero sí sostengo que la acusación debe ser dirigida a los terroristas que los gobiernan y que desde Gaza atacan a la población civil israelí. ¿Acaso Israel debe quedarse cruzado de brazos?

Sobre los números que proporciona que resumen la guerra, tanto en términos de muertos y heridos como de lugares destruidos, hay-por decirlo delicadamente-muchas inexactitudes. No entraré en detalles. Me limito a explicar que la fuente de absolutamente todos los números es el Ministerio de Salud en Gaza. Suena a muy respetable, pero eso equivale a decir Hamas.

Sólo un detalle de los números que publica. No se menciona ni una vez los más de 4.300 cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel. Ni tampoco el hecho que alguno menos de 700 de ellos cayeron dentro de la Franja al no lograr, por distintas razones, cruzar la frontera. Ya el segundo día de la guerra, uno de esos cohetes que cayó dentro de Gaza, concretamente en Bet Hanun, mató a una familia palestina entera, incluyendo 6 niños. ¿Acaso alguien puede afirmar que eso no pasó en muchos casos más? Es mucho más fácil acusar a Israel.

-El Ingeniero Nidal de equivoca al decir una y otra vez que vive bajo ocupación. No es así, no hay ni un centímetro de Gaza bajo ocupación. Pero me alegra al recalcar que la gente quiere “vivir bien, tanto nosotros como los israelíes”. Eso es también lo que quiere la enorme mayoría de los israelíes. Y eso es lo que Hamas trata de impedir.