¿Qué significa la felicitación de Hamas a los Talibanes?

El mundo se manifiesta con preocupación sobre los últimos acontecimientos en Afganistán y la toma del país por parte de los fundamentalistas islámicos Talibanes, pero la organización terrorista palestina Hamas los felicita. Por doquier se oyen expresiones de angustia por lo que pueda suceder a la población civil afgana y muy especialmente a las mujeres , pero desde Gaza se publican manifestaciones de alegría y satisfacción por el regreso de los Talibanes al poder. Recordemos: ya anunciaron el cambio de nombre del país: Emirato Islámico de Afganistán. Es el primer paso simbólico, que inevitablemente recuerda la proclamación del Estado Islámico el 14 de junio del 2014.

Eso es lo que apoya Hamas ahora en Afganistán.

No son comentarios al pasar. No. Es un comunicado oficial de la organización que constituye desde junio del 2007, a raíz de la toma violenta del poder, el gobierno en la Franja de Gaza.

Y claro que eso irradia también sobre el ambiente general. En las redes palestinas en Gaza han circulado diversos mensajes de apoyo a los Talibanes, con fotos de golosinas, señal de celebración en la sociedad palestina.

Especialmente elocuente fue el post de Mousa AbuMarzuk, una de las principales figuras en la jefatura de Hamas, elogiando entusiastamente a los Talibanes por haber logrado lidiar “con Estados Unidos y sus colaboradores”, rechazando “todas las opciones” que se le presentaron y “sin caer en las trampas tituladas como democracia y elecciones”.

Lo bueno de los terroristas es que a menudo logran no esconder sus designios y su naturaleza. Cuando de islamistas fundamentalistas se trata, está claro: su existencia misma es opuesta de fondo a la democracia como sistema de vida y gobierno.

Evidentemente, este jefe terrorista no iba a perder la oportunidad de hacer comparacione con “la ocupación israelí”, pasando por alto un pequeño detalle: no hay ni un soldado israelí en Gaza desde el 12 de setiembre del 2005, lo cual no impide que Hamas y otros grupos, cuando consideran que ello sirve a sus intereses, disparen cohetes hacia la población civil israelí. Dicho sea de paso, lo han vuelto a hacer este lunes temprano a la tarde, atacando la ciudad de Sderot.

El apoyo de Hamas a los Talibanes, por más chocante que sea en el momento actual, no sorprende en absoluto. Ese es el entorno en el que Hamas está cómodo: siempre con los extremistas, las fuerzas más oscuras, las que oprimen y matan a sus pueblos, las que socavan libertades y cobran vidas de inocentes.

Por eso el recientemente reelecto jefe de Hamas Ismail Haniya se reunió recientemente en Catar con una delegación de los Talibanes que fue especialmente a saludarlo, encabezada por uno de sus principales líderes Mulá Abdul Ghani Baradar .

Por eso estaba en la primera fila en la asunción del nuevo Presidente de Irán, el asesino Ebrahim Raisi, junto a otros terroristas como Ziad al-Nahale del Jihad Islámico . Por eso está en Teherán como en su casa. Es cuestión de ideología, de valores , traducidos trágicamente también en apoyo financiero y logístico concreto de parte de Irán a todos estos terroristas.

Pero todo esto, que nos parece importante destacarlo por si alguien aún piensa que Hamas “lucha para liberar a los palestinos”-aunque lo que hace es sumirlos en oscuridad y desgracia-nada tiene de nuevo. Lo sabemos. La pregunta es si en algún momento el mundo libre se moverá para enfrentar realmente a las fuerzas del mal.

Nos resultó bastante problemático-por ser delicada-un comentario del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres en Twitter este domingo 15 de agosto.

I’m deeply concerned about the situation in Afghanistan & urge the Taliban & all others to exercise utmost restraint to protect lives & ensure humanitarian needs can be met.



The @UN remains determined to contribute to a peaceful settlement & promote human rights of all Afghans.