Con una madre así, no se necesita enemigos

Quiero creer que cuando está sola, esta mujer llora por su hijo. Que no está orgullosa ni feliz. Que lo quería, como madre, más de lo que odia a Israel y a los judíos. Pero lamentablemente, no estoy tan segura.

O sea…aclaremos. Su hijo era un terrorista. No merecía que nadie llore por él. Pero digamos, su madre, en principio es otra cosa ¿no? Al menos en el mundo normal.

Comunicado de Hamas sobre la muerte de Zahran (Foto de las redes palestinas, publicada por Abu Ali Express en Telegram)

Pues esta mujer es la madre de Ahmed Zahran, uno de los 5 palestinos muertos días atrás en un operativo israelí en Cisjordania destinado a desbaratar una importante célula terrorista de Hamas que estaba planeando un atentado de gran envergadura en Jerusalem. Otros 20 terroristas fueron detenidos.

La organización Palestinian Media Watch publicó fragmentos de declaraciones formuladas por la mujer , recabadas por la página de Facebook del diario palestino Al Quds , posteadas el 26 de setiembre. Su mensaje: felicidad y orgullo por el hecho que su hijo se convirtió en “shahíd”,o sea “mártir”, un término que los palestinos usan con sentido positivo cuando se refieren a terroristas muertos en atentados o en choques con soldados israelíes. Cabe destacar este punto: no era un civil baleado por error o negligencia, sino un terrorista considerado, al igual que sus “compañeros”, como “bomba de tiempo”, parte de un plan que debía ser frenado con urgencia porque estaba por traducirse en un atentado concreto.

Estas fueron las declaraciones de la madre del terrorista, que no sólo revelan una escala de valores preocupante sino también dejan en claro una visión extremista del Islam respecto a los judíos en general. Al menos, en la interpretación de Hamas y similares.

“(Los judíos ) han sido nuestros enemigos desde los días del Profeta, que Alá se vengue de ellos en este mundo y en la vida posterior…Yo felicito a mi hijo en este día feliz en el que murió como un mártir. Estoy orgullosa de mis hijos. Estoy orgullosa. No son espías, no son vendedores de tierras, no colaboradores, no drogadictos y no apuestan. Mis hijos van por el camino de la verdad”.

Nótese que la mujer habló en plural. Pues bien, según estima PMW, se refería también a su otro hijo, Zahran Zahran,que también era terrorista en el brazo armado de Hamas. Estuvo involucrado en la preparación del atentado en un ómnibus en la ciudad israelí de Afula el 6 de abril de 1994-o sea en medio del proceso de paz-en el que fueron asesinados 8 israelíes y 55 resultaron heridos, así como en el secuestro del soldado Najshon Waksman en octubre de ese mismo año. Zahran Zahran murió en un enfrentamento con soldados israelíes el 28 de setiembre de 1998.

Ingenuamente, pensábamos que amor de madre era un concepto bastante claro para todos. Parece que no.