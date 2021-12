Las armas, el Coronavirus y las mentiras de Hamas

El jueves por la noche un potente estallido estremeció el campamento de refugiados palestinos Burj a-Shimali aledaño a la ciudad de Tiro en el sur del Líbano. Casi de inmediato, fuentes árabes diversas, incluyendo fuentes palestinas, afirmaron que la explosión fue en un depósito de armas y municiones de la organización Hamas. Algunos entraron en detalles y afirmaron que en el lugar había entre otras cosas , cohetes.

Hamas criticó a la prensa árabe, desmintió que hubiera allí armas y alegó que lo que estalló “por un cortocircuito” eran tanques de oxígenos para enfermos de Coronavirus.

La org terrorista Hamas desmintió que la explosión en Tiro, Líbano, haya sido en un depósito de armas y cohetes. Alega que había allí tanques de oxígeno para enfermos de Coronavirus. Muy original la mentira. Varias fuentes árabes dijeron la verdad.

Si no fuera trágico, si no estuviera repitiendo la historia de terroristas que se asientan en territorio libanés para usarlo de base contra Israel, si no se tratara de una organización terrorista que emplaza sus armas en medio de sus propios civiles arriesgándolos terriblemente, sería motivo de risa. Pero no lo es.

Así como lo hizo la OLP desde 1970 al ser expulsado Yasser Arafat de Jordania y mudarse a Líbano, Hamas está usando el territorio libanés para sus metas, a expensas de la población libanesa . Claro que en cuanto a la envergadura del fenómeno, no hay punto de comparación entre ambas cosas. Pero el principio es el mismo.

Se repiten también otros elementos que las historia ya nos ha presentado en años recientes : las armas y cohetes estaban en el sótano de una mezquita en el campamento de refugiados. El uso de infraestructuras absolutamente civiles para fines terroristas nada tiene de nuevo. ¿Alguien imagina cómo reaccionaría el mundo si Israel atacara una mezquita?

Escuelas, clínicas médicas, mezquitas y casas particulares. Todo ha servido a Hamas en la Franja de Gaza para guardar armas y cavar túneles hacia Israel. Realmente nada debe sorprendernos. No podemos dejar de recordar lo que nos contó años atrás Marcelo Tregerman del moshav Sde Abraham, cuyo nieto Daniel murió por el impacto de un mortero en el kibutz en el que vivía con sus padres, durante la guerra del 2014: el Comandante en Jefe del Ejército, cuando fue a presentar sus condolencias y a compartir con la familia el resultado de la investigación de la tragedia, reveló que el proyectil que había asesinado al pequeño Daniel había sido lanzado desde una escuela en Bet Hanun.

Según el cronista de asuntos militares de la emisora Galei Tzahal Amir Bar Shalom, Israel ya advirtió repetidamente a elementos en la comunidad internacional, respecto al depósito de armas de Hamas en la zona de Tiro, que el jueves por la noche quedó destruido. También a la ONU. De más está decir que los Cascos Azules de la FINUL no van a entrar en choque directo con los terroristas.

El viernes, al confirmarse que en la explosión había muerto el ingeniero Hamza Shahin, Hamas no tuvo más remedio que referirse a él públicamente y confirmar que murió “en una acción de jihad (guerra santa) durante entrenamientos y preparativos para combate”.

Explosiones antes de tiempo por lo que suele conocerse como “accidente de trabajo” han sido siempre un fenómeno conocido en el marco de las actividades terroristas tanto en Gaza como en Cisjordania. Y sin duda puede haber habido un cortocircuito, pero no en equipos para ayudar a enfermos de Coronavirus. No es a eso que Hamas dedica sus recursos. Si fue un cortocircuito, lo que hizo volar por los aires fue las armas y cohetes allí guardados. ¿Para qué? Está claro, para usarlos contra Israel.

Pero no es manía de persecución. Ya después de la guerra del 2014, Margen Protector, Hamas decidió instalar una “sucursal” en Líbano para abrir otro frente contra Israel. Eso se concretó hace ya un tiempo, y fue reportado en los medios israelíes. La base central está en Tiro, aunque claro que operan bajo cobertura civil engañosa, y al parecer tienen instalaciones también en otras partes de Líbano. La fuerza de Hamas en territorio libanés asciende , según se ha publicado, a varios cientos de hombres. Si bien es parte integral de Hamas que gobierna la Franja de Gaza, recibe órdenes directas del liderazgo de Hamas “de afuera”, cuya figura principal es Salah el-Aruri, el mismo que había organizado desde Turquía una red de células de Hamas en Cisjordania que estaba planeando atentados suicidas y secuestros en Israel , desbaratada recientemente por las fuerzas de seguridad de Israel.

Los frentes son varios y hay que seguir atentos.

Pero en la lucha contra el terrorismo no basta con la alerta y la fuerza de Israel. Falta algo clave: que el mundo todo comprenda que los terroristas son una desgracia no sólo para Israel sino para todos los civiles que tienen alrededor y en cuyo seno se arman.