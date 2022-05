Otro 20 de mayo, recordando lo imperdonable

Por razones personales, no pudimos sentarnos a escribir estas líneas el 20 de mayo. Hoy, dos días más tarde, logramos hacerlo. Y a los uruguayos, no hay que explicarnos el por qué de la importancia de la fecha. Este año honramos la fecha tarde, pero no podemos dejar de recordarla.

Una enorme multitud cubrió este viernes 18 de Julio, como desde hace muchos años, en la Marcha del Silencio, llevando muchos de los participantes fotografías de desaparecidos. No necesariamente de gente que conocían ni por cierto de parientes a los que no vieron nunca más. Por exhortación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay, la principal organización convocadora, se puso a disposición de la gente fotografías de desaparecidos, y cada uno podía levantar una. Y honrar su memoria.

Eso no devuelve la vida a nadie, pero al menos da la sensación a aquellos que perdieron a un padre, esposo, hermano, hija, nieta, que su ser querido no fue olvidado.

En realidad, no menos que un homenaje en memoria de los desaparecidos, la marcha es una condena al imperdonable terrorismo de Estado de la dictadura militar que oscureció a Uruguay entre 1973 y 1985. La dictadura no gobernó a Uruguay para salvarlo de la violencia de los Tupamaros, que ya estaban derrotados cuando el golpe de Estado. Alegar lo contrario es distorsionar la historia, así como lo es alegar que los Tupamaros actuaron para salvar al país de la dictadura, que no existía cuando se levantaron contra las instituciones democráticas del Uruguay.

Comentamos a un querido amigo, el profesor de historia Oscar Destouet, que nos disponíamos a escribir esta nota. Y este fue su comentario: “Me parece muy importante hacer referencia al significado del 20 de mayo, que año a año se va transformando en una jornada de unidad nacional por lo menos de lo que no queremos como sociedad”.

Diferencias políticas habrá siempre, pero difícilmente se pueda discutir que en aquellos oscuros años, el Estado dejó de proteger a la ciudadanía y se convirtió en su victimario.

Ya desde el regreso a la democracia se discute en Uruguay cómo maniobrar entre el deseo de garantizar la estabilidad política sin correr riesgos de volver a la situación de entonces y cómo llegar a la verdad. Subleva pensar que hoy en día hay gente que sabe dónde enterró a uruguayos a los que sus familias nunca más volvieron a abrazar.

Según organizaciones de derechos humanos, los desaparecidos son casi 200 personas, la mayoría en Argentina. Pero también en Uruguay.

Reproducimos párrafos importantes publicados en Montevideo Portal.

Este viernes, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Matilde Rodríguez Larreta —viuda de Gutiérrez Ruiz—, reiteró el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los derechos humanos. “Es un día de reflexión para nuestra sociedad”, afirmó Rodríguez Larreta y profundizó: “Desde la secretaría valoramos especialmente cualquier tipo de información que ayude a esclarecer los hechos. Esta es una causa humanitaria, y, por sobre todas las cosas, tenemos la obligación de llevar paz y respuestas a todas las familias de nuestro país”.

Quien perdió a un padre, hermano, hijo, esposo, a una hija embarazada y por ende también a su nieto o nieta al que nunca conoció, no dejará de llorar si tiene una tumba donde hacerlo .Pero podrá tener al menos algo de paz.

Y no puedo escribirlo sin recordar a Luisa Cuesta, a la que entrevistamos personalmente años atrás en su casa, que buscó durante décadas a su hijo Nebio y murió sin encontrarlo.

Cuando la conocimos, ya confundía un poco los recuerdos. Ahora que lo pienso, quizás no fue sólo la vejez que se le vino encima entre sus tan significativas arrugas. Quizás fue un mecanismo de defensa para dejar de buscar sabiendo que nunca lo volvería a encontrar.