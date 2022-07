Premio Jerusalem 2022 al Presidente Luis Lacalle Pou, una decisión digna

Con enorme satisfacción recibimos hace unas horas un mensaje de Brian Jaffe, miembro de la joven y dinámica directiva de la OSU: “La OSU comunica con gran alegría que el Premio Jerusalem 2022 será entregado al Presidente de la República Luis Lacalle Pou. En las próximas semanas compartiremos detalles del evento”.

El corto y significativo anuncio iba acompañado de una linda selfie evidentemente tomada por el Presidente-experto en la materia-junto a los miembros de la Comisión Directiva de la Organización Sionista del Uruguay.

Aún no hay fecha, y eso dependerá por cierto de la agenda del Presidente de la República. Pero lo principal es saber que el galardonado este año es un gran merecedor del Premio Jerusalem, que debe ser entregado a quien realmente es digno del mismo.

Claro está que el Premio Jerusalem es una distinción ligada a Israel, que se entrega a quien ha mostrado una actitud de cercanía y verdadera amistad con Israel y apoyo al auténtico derecho de Israel a vivir en paz y seguridad. Dicho esto, claro está que hubo algún caso- muy excepcional- en el que el premio fue entregado a alguna figura que no lo merecía.

A nuestro criterio, aunque el tema del vínculo con Israel es clave tratándose de un premio otorgado por la Organización Sionista del Uruguay, es también importante que quien lo recibe sea una persona de bien, un verdadero demócrata. Y el Presidente de los uruguayos entra por cierto en esta categoría. Es un servidor de la ciudadanía que se tiró al agua de la política motivado por su deseo de aportar a país, de corregir lo que a su criterio debía cambiar, de lograr un mejor Uruguay. Lo sentimos de cerca en diversas entrevistas que le realizamos en dos campañas electorales- una de ellas poco antes de la segunda vuelta en la que quedó consagrado como Presidente electo- y otra también durante su primera visita a Israel en el 2018.

Compartiremos por separado algunos fragmentos de sus declaraciones sobre el tema de Israel en esas distintas entrevistas. Pero cabe recodar ante todo que desde que asumió como Presidente de la República ha habido un cambio crucial positivo en la política de votaciones uruguayas en ámbitos internacionales en relación a Israel.

No es secreto que Israel-y también nosotros, como uruguayos judíos- habríamos querido un cambio más rotundo aún y que hubo casos que despertaron críticas de nuestra parte. Pero el panorama general sin duda es más que positivo, y está clarísimo que eso es gracias a la línea adoptada por el Presidente Lacalle Pou.

La amistad no se expresa sin embargo sólo en votaciones. Se expresa también otro tipo de actitudes principistas, como la que adoptó el Presidente de la República cuando estando en Nueva York en las Naciones Unidas decidió no participar en la reunión que señalaría (el 22 de setiembre del 2021) el vigésimo aniversario de la conferencia de Durban en Sudáfrica, recordada desde entonces como símbolo de antisemitismo y odio anti israelí. El Presidente sabía seguramente que su postura no sería la mayoritaria, aunque fueron varios los países que tuvieron esa actitud. Pero hizo lo que consideró correcto. Esa es una señal de amistad y principismo que debemos saber valorar, aún si hay discrepancias en temas muy puntuales.

En agosto o noviembre pues, cuando se concrete la entrega del Premio Jerusalem al Presidente de la República Luis Lacalle Pou, el galardón estará en buenas manos.