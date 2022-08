¿Cómo resumir un operativo militar contra una organización terrorista?

Este domingo por la noche , a las 23.30 hora local, entró en vigencia el alto el fuego entre Israel y la organización terrorista Jihad Islámico Palestino en la Franja de Gaza. Unos 40 minutos más tarde aún estaban sonando las alarmas en Israel, detonadas por el disparo de cohetes desde el lado palestino hacia territorio israelí.

Aunque nadie aquí cree ni por un momento que esta fue la última ronda de escalada-dado que los terroristas no han desaparecido y siguen sin reconocer el derecho de Israel a existir- puede ser oportuno resumir lo ocurrido en las 55 horas del operativo.

Se puede resumir el operativo contando los muertos. La pregunta es cómo se cuentan. Si, como hacen algunos, se cuentan diciendo que en el operativo militar israelí murieron casi 50 palestinos, se está dando un dato cierto pero de forma engañosa. Por otra parte, si se aclara que por lo menos cerca de la mitad eran terroristas y que de los civiles muertos la mayoría perdieron la vida por disparos fallidos de cohetes hacia Israel que por problemas técnicos cayeron en Gaza-o sea que los mató el propio Jihad Islámico-es otra cosa totalmente distinta.

Esto es lo que mató a los 5 niños en el campamento de refugiados Jebalya. No un ataque israelí sino un cohete disparado por el Jihad Islámico hacia ISrael, que por alguna falla da media vuelta e impacta en una casa palestina. @dcastro65 @fernandeznelson @Subrayado pic.twitter.com/vwTvbVMiWH — Jana Beris (@JanaBeris1) August 6, 2022

Y ni que hablar del hecho que los terroristas lanzan los cohetes desde zonas pobladas, con lo que arriesgan constantemente a su población.

Conociendo la dinámica en el terreno, los datos del lado israelí son mucho más fidedignos que del lado palestino. Del lado israelí salen del portavoz militar, que no esconde situaciones incómodas que deben ser investigadas y que también proporciona información sobre no involucrados que murieron en sus ataques. Del lado palestino, la fuente es una organización terrorista, que si bien reconoce algunos de sus muertos, no tuvo reparos en acusar a Israel de una matanza tampoco en un caso en el que está filmado el cohete que se desvió de su rumbo y cayó sobre una casa palestina en la propia Gaza.

No hay gran diferencia entre las partes en cuanto al saldo general. El Ministerio de Salud en Gaza dice 44 muertos y el ejército israelí dice 47. En cuanto a los terroristas mismos, el Jihad Islámico dice que perdió 12 hombres, mientras que Israel dice que mató a 20 terroristas: 14 del Jihad Islámico, 2 de Hamas, 1 del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y 3 que no está claro a qué organización pertenecían.

Lo más notorio, claro está, es la diferencia entre las partes en cuanto a los civiles no involucrados muertos. Mientras el Jihad Islámico alega que todos murieron por los ataques israelíes , Israel entra en detalles. A solicitud nuestra ante el portavoz militar, nos enviaron los siguientes datos: 7 civiles murieron por los bombardeos, 1 no está claro si era un civil no involucrado y el resto murieron por disparos fallidos de cohetes por parte del Jihad Islámico, cohetes que no lograron cruzar a Israel y cayeron en Gaza misma sobre casas de familias. En este grupo hay por lo menos 19 civiles.

El portavoz militar, dado que tiene la obligación de investigar todo caso en el que muere un civil, aclara que aún se está investigando el caso de 5 niños muertos en el campamento de refugiados Jebalya, pero de hecho ya difundió las filmaciones que muestran el cohete que se desvió y cayó en el lugar.

Se puede resumir pues el operativo, destacando cuántos civiles palestinos no involucrados murieron a raíz de los ataques. Y cada uno, no tengo dudas, es un mundo entero, una familia de duelo. Pero también se puede contar –y mostrar los videos- de los casos en los que acciones puntuales, inclusive de valor estratégico como la eliminación de Jaled Mansur, fueron postergadas una y otra vez porque fueron divisados niños cerca del escondite del terrorista.

Y ni que hablar de los mencionados casos de cohetes fallidos que cayeron sobre los propios palestinos y mataron civiles.

Y no está de más recordar que cuando mueren civiles, es a menudo porque los terroristas disparan en su seno, almacenan cohetes en viviendas particulares y los ponen en peligro constante.

Claro está que también se puede resumir el operativo recordando no sólo la destrucción en Gaza, que por cierto la hay, sino los 1.100 cohetes disparados por los terroristas hacia la ciudadanía israelí. No murió nadie, no porque esa no haya sido la intención de los terroristas, sino porque Israel dedica esfuerzos a proteger a su población y tiene la Cúpula de Hierro,el increíble sistema anti misiles que interceptó y destruyó en vuelo el 96% de los cohetes que iban en camino a impactar en tierra.¿Y si no la tuviera? No quiero ni pensar.

La muerte de casi dos decenas de civiles palestinos a causa de los propios cohetes del Jihad Islámico, deja en claro qué ocurriría si Israel no tuviera la Cúpula de Hierro.

¿Y el resto? Pues aquellos que sí impactaron en diferentes ciudades, no mataron a nadie-aunque hubo casi 50 heridos- porque la ciudadanía sabe que al oir la alarma debe correr a los refugios. Pasó en más de una ocasión, especialmente en la ciudad de Sderot, que al oir la sirena, familias se encerraron en el refugio, desde allí oyeron el imponente estruendo y al salir vieron que su casa había quedado destruida. Pero ellos se habían salvado.

También podríamos recordar que esta fue la enésima escalada en la que un país democrático tiene que luchar contra terroristas que no reconocen su existencia. O que esto ya lleva años, ya que los primeros cohetes disparados desde Gaza a Sderot fueron a comienzos del 2001.

Y podemos recordar que desde setiembre del 2005 no hay ni un israelí en Gaza, o sea que el disparo de cohetes es sólo para tratar de dañar a Israel.

Y una buena forma de resumir esta escalada es que recordar que este lunes a las 9 de la mañana hora local, habiendo transcurrido 9 horas sin cohetes, Israel reabrió los pasajes fronterizos con Gaza para que atiendan necesidades humanitarias, introdujo combustibles y mercaderías. Dentro de poco, apenas se afiance la calma, volverán a pasar casi 15.000 palestinos de Gaza a trabajar diariamente en Israel, teniendo así para mantener a sus familias numerosas 6 veces más de lo que pueden ganar en Gaza

Israel trata de maniobrar entre la lucha anti terrorista y la distinción entre los terroristas y la población civil que merece vivir en paz. El gran problema es que eso no depende sólo de Israel.