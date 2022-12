Tragedia, accidente en medio de la lucha anti terrorista, no asesinato

La muerte de la jovencita palestina Jana Zakarna, de tan solo 16 años, es una tragedia. Ante todo, para ella, que tenía toda la vida por delante. Seguramente también para su familia y todos los que la querían. Es una tragedia terrible e irreversible, pero no un asesinato.

Jana Zakarna fue hallada sin vida en un techo en el campamento de refugiados Jenin desde donde terroristas habían abierto fuego y al parecer también lanzado cargas explosivas hacia fuerzas de seguridad israelíes que habían entrado al lugar para detener a palestinos sospechosos de estar preparando atentados terroristas contra blancos israelíes.

Tal como lo determinan las normas de las Fuerzas de Defensa de Israel para cualquier caso en el que muere una persona no involucrada en actividad armada terrorista, el ejército se abocó de inmediato a investigar la muerte de la jovencita.

Y este es el resultado de la investigación preliminar, que aún será profundizada.

“Se determinó que la niña muerta fue alcanzada por fuego no intencional que estaba dirigido hacia hombres armados en un techo en la zona desde la que se disparó hacia la tropa. Parecería que la niña que fue muerta estaba en el techo de una de las casas, cerca de los hombres armados”, dice el documento militar.

“Alegar que las fuerzas de seguridad dispararon intencionalmente hacia civiles no involucrados carece de fundamento alguno”, agrega el comunicado oficial.



A eso, agrega un comentario general: “Las Fuerzas de Defensa de Israel y sus comandantes, lamentan cualquier daño a civiles no involucrados, incluyendo aquellos que se hallan en un entorno de combate y en gran cercanía a terroristas armados durante intercambios de fuego”.

Acto seguido, el comunicado recalca que “Las fuerzas de seguridad continuarán conduciendo acciones anti terroristas siempre que sea necesario, esforzándose al mismo tiempo por evitar daños a civiles no involucrados”.

También el Primer Ministro Yair Lapid y el Ministro de Defensa Beni Gantz expresaron pesar por la muerte de la adolescente , recalcando que la tragedia ocurrió durante un operativo de lucha anti terrorista.

Nosotros no abrigamos absolutamente ninguna duda respecto a sus intenciones y la sinceridad de sus expresiones. Ante todo, porque las Fuerzas de Defensa de Israel están abocadas a combatir el terrorismo para salvar vidas que los terroristas quieren quitar y porque contrariamente a lo que alegan los palestinos, su objetivo nunca es matar civiles palestinos sino frustrar atentados. A los propios terroristas se los intenta en general detener y en general no se va directo a tratar de eliminarlos, aunque hubo varios casos en lo que sí se optó por ello. Pero a los civiles, jamás.

Claro que lamentablemente Jana Zakarna no es el primer caso de un palestino no involucrado que muere en estas circunstancias. Pero es un trágico accidente, no un acto intecional, que nada aportaría a Israel, todo lo contrario.

Decíamos que damos crédito a la sinceridad de la expresió de pesar por parte de las autoridades israelíes. Por lo dicho y porque está claro que cualquier incidente de este tipo con resultados tan trágicos, es aprovechado por los palestinos para demonizar a Israel y presentarlo como un Estado criminal.

No es cómodo hacer estas aclaraciones cuando hay una adolescente muerta. Pero es ineludible.

Sin minimizar en absoluto lo duro de lo ocurrido, no tengo dudas de que la razón por la que las tropas entraron la noche pasada a Jenin, fue salvar vidas de todos aquellos que habrían podido ser alcanzados por el atentado que estaban planeando desde allí contra Israel.El recrudecimiento de la violencia en los últimos tiempos , nutrida en la constante difusión del odio a Israel en las redes y medios palestinos, de la glorificación de los terroristas como héroes yel envenenamiento de las mentes de jóvenes palestinos con mensajes en favor de la muerte , no le dejan a Israel más remedio que actuar para tratar de frenar y desbaratar a tiempo los atentados.

No sorprende que los palestinos acusen a Israel de asesinato .

El terrible error por el que al parecer una bala israelí habría matado a Jana Zakarna, no convierte a los terroristas en ángeles ni a los líderes palestinos en dignos de ser escuchados. Los que salen casi entusiasmados a acusar a Israel de lo peor, son los mismos que no reconocen su derecho a existir en paz y seguridad, los que dicen que Palestina es “desde el río hasta el mar”, borrando del mapa al Estado judío. Todo, mientras exponen a la propia juventud y hasta a los niños palestinos al odio, enseñándoles que quienes murieron matando no son asesinos sino mártires y héroes a los que deben admirar.