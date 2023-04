La Embajada palestina en Uruguay tergiversa la historia y la realidad

Habría sido ingenuo e ilógico creer que la embajada palestina en Montevideo abrazaría el comunicado emitido por la Cancillería uruguaya el sábado pasado. Lo inaceptable es la serie de distorsiones históricas y de la realidad actual que aparecen en el comunicado de respuesta, en el que critican al Ministerio de Relaciones Exteriores por sus pronunciamientos.

Aquí puedes leer el editorial que escribimos sobre el comunicado de la Cancillería uruguaya.

La embajada no tiene ni un mínimo de autocrítica, ni una palabra de horror ante las víctimas israelíes inocentes, ninguna de ellas muerta por error sino asesinadas intencionalmente por palestinos a los que la sociedad palestina presenta luego como héroes. Los muertos palestinos desde el comienzo del año, que en efecto han sido muchos- 95 dice el comunicado palestino y en realidad parece que ya son más – no eran civiles inocentes. En su mayoría eran terroristas armados, inclusive si se trataba de menores de edad. En muchos casos, habían escrito antes en las redes que su aspiración era a morir como “mártires”, o sea morir matando.

Cada caso de civil no involucrado que murió-y los hubo lamentablemente- es una tragedia. Todos esos casos, eran de personas que estaban en escenarios de enfrentamientos cuando soldados trataban de detener a terroristas.

La Embajada palestina miente alevosamente al afirmar que ministros israelíes piden eliminar al pueblo palestino. No son pocos los ministros del actual gobierno de Israel que no merecen mi respeto, por decirlo delicadamente. Pero nadie llama a eliminar al pueblo palestino. Al terrorismo sí, claro que sí.

La Embajada palestina miente alevosamente al decir que Israel atacó a 2 millones de palestinos en Gaza , cuando lo que sucedió fue que Israel bombardeó dos blancos militares de la organización terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza, después del disparo de casi dos decenas de cohetes desde allí hacia localidades civiles del sur de Israel y de otros 34 por parte de Hamas en Líbano hacia la Galilea israelí.

Y miente al decir que Gaza está hace 15 años bajo bloqueo ilegal. El bloqueo marítimo es absolutamente legal, fue avalado por una comisión investigadora de la ONU, reconociendo que terroristas trataban de introducir armas por mar hacia Gaza.Dicho sea de paso, es un bloqueo muy poco común ya que todos los días Israel introduce mercaderías y combustible a Gaza.

La embajada palestina dice que “Uruguay, como amigo de ambos países, tiene la responsabilidad de desempeñar un papel positivo para contribuir a lograr la paz y la libertad que todos anhelamos y merecemos”.

No puedo evitar ir hacia atrás y recordar que bajo la batuta del inolvidable embajador Enrique Rodríguez Fabregat, Uruguay fue clave en la aprobación el 29 de noviembre de 1947 de la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU que recomendó la partición de la Palestina del mandato británico en un Estado judío y otro árabe, lo cual el mundo árabe rechazó optando por lanzarse a la guerra contra el Estado de Israel que estaba naciendo. Por esa actitud árabe, por esa guerra de odio, es que se cumplió sólo una parte de lo que tanto quiso lograr Uruguay en la persona de Fabregat.

Contribuir a la paz no significa justificar el terrorismo, sino todo lo contrario. Pronunciarse contra el terrorismo anti israelí, es también apostar a una vida mejor de los palestinos, no sólo de los israelíes. El terrorismo anti israelí no beneficia en nada a los palestinos. No sólo que no es una lucha por la libertad sino que además, condena a los palestinos mismos a una eterna desgracia.

Cuando Uruguay condena el terrorismo, está apoyando la idea que tanto israelíes como palestinos tienen derecho a vivir en paz.