Estrellas sin Cielo, en memoria de los niños asesinados en la Shoá

En estas líneas no vamos hoy a opinar sobre nada. Ahora que falta poco para que comience oficialmente en Israel Iom HaShoá, el día recordatorio de las víctimas del Holocausto y el Heroísmo, lo que deseamos es contar. Aportar una gota al mar de aspectos que se puede abordar al escribir sobre la Shoá.

De los seis millones de judíos asesinados por los nazis en la Shoa (Holocausto), durante la Segunda Guerra Mundial, un millón y medio eran niños. En su recuerdo hay dentro del Museo Yad Vashem de Jerusalem un memorial especial, que conmueve y eriza la piel.

Recordamos que acompañamos al entonces Presidente de la República Luis Alberto Lacalle (padre) a visitarlo…y años después, al Presidente Tabaré Vázquez. Ellos y sus comitivas, impactados y emocionados...al igual sin duda que el Presidente Julio María Sanguinetti, cuando le tocó a él visitar el lugar.

El observador se adentra en una sala oscura, no ve bien siquiera dónde pisa, y sólo una gran cantidad de luces, representando a los niños asesinados o muertos de hambre y frío. Luces pequeñas pero de gran fuerza, los guían, apareciendo en espejos que las reproducen con sensación de infinidad. Y de fondo, los nombres.. y las edades..5 años...3 meses....2 años...7 meses...13 años...Y la angustia que embarga al visitante al salir.

Años atrás, pocos días antes de Iom Hashoa, se agregó otra pieza singular al esfuerzo de preservar la memoria. Bajo el título "Niñez durante el Holocausto: Estrellas sin Cielo", se inauguró una exposición dedicada a los niños asesinados.

El diseñador Janan De Lange, experiente ya en los singulares desafíos en Yad Vashem, ideó un concepto que maniobre entre la imposibilidad de contar la historia del millón y medio de víctimas y el deseo de representar a todos. Creó una especie de pilares que simbolizan árboles de un bosque y que a través de temas como juego, estudio, amistad, quién soy, trabajo, hogar y familia, comparten emotivas historias de vida.

Como la del niño que cuando llegó a la edad de 13 años, que en el judaísmo es un punto de inflexión y bajo el nombre de "bar mitzvá" significa la madurez , la edad de cumplir con la responsabilidad de los preceptos, no tenía con quién compartirla. Y desde el bosque en el que había logrado esconderse, sabiendo que no tenía ya familia con la que celebrar ni ante la cual leer el capítulo de la Torá que le tocaba esa semana, del texto bíblico, tomó unas ramas , las cortó, las incrustó en la tierra a su alrededor ..e imaginó que eran sus seres queridos que lo acompañaban.

Y como la de Ina Renet Rehavi, en aquel momento al inaugurarse la exposición, de 80 años, que decía sentirse especialmente afortunada porque se salvó junto con su madre..y con su osito de peluche. "Mushi tiene 80, igual que yo, porque me lo regalaron cuando nací", decía sonriente, señalando a su muñeco dentro de una vitrina en la que hay expuestos menos de 50..del millón y medio , por lo menos, que seguramente había, si se supone que cada niño tenía uno.

Niños israelíes se acercaban y miraban los objetos...las fotos gastadas, una vieja muñeca en una vitrina...y leían los recuerdos. "A mí me parece muy doloroso que niños como nosotros hayan sufrido..y otros hasta murieron", decía Elí, de 9 años, cuyo hermano Ionatan contaba que su abuelo, nacido en Bélgica, era bebé durante el Holocausto y se salvó porque su madre lo escondió en una olla .

El padre los observaba a ambos sonriendo a veces orgulloso al escuchar sus sentimientos..y con mirada triste otras. Se le humedecían los ojos y no lograba contestar cuando comentamos que niños como los suyos, hace 75 años, no quedaban muchos.

Uno de los que sí sobrevivió fue el pequeño "Peter", nacido en Praga cuando ya había estallado la guerra . "Me puedes presentar como Peter Grinfeld Klaiman", nos dijo sonriente y con tono pícaro como riendo por el largo nombre, que por cierto encierra una historia:Klaiman era el apellido de su familia, original, y Grinfeld, la de la familia que lo adoptó, cuando al terminar la guerra, teniendo él solamente 4 años, estaba solo en el mundo.

Fue víctima de los experimentos del terrible "Angel de la muerte", Joseph Mengele."Recuerdo aún el dolor físico, en el cuerpo", aseguraba."Pero lo peor, es que sigo buscando a mi hermana melliza..y no logro encontrarla".

"No podía entender lo que pasaba, ni dónde estaba", nos dijo "Peter", recordando el azar por el cual quedó con vida en Auschwitz. "Pero recuerdo que un día pregunté por qué no traen más comida de la cocina y otros niños, mayores que yo, me preguntaron de qué cocina estoy hablando, como si estuviera loco", explica. "Les dije si no huelen la carne ....y me aclararon: son los crematorios...y es la carne de las víctimas las que olemos".La suavidad con la que habla se convierte en un duro silencio. Y agrega: "Yo no paraba de llorar...y me aclararon que si no dejo de hacerlo, el camino al crematorio sería muy corto ...y que ahí terminaría todo".

En la pared, una frase del escritor israelí Aharon Appelfeld, mostraba con elocuencia la esperanza de quienes sobrevivieron y siguieron adelante, en medio del horror:

"Yo estaba solo en el mundo, un niño solo en el mundo...pero la luz...siempre había algún tipo de luz".

"Todos queremos un mundo seguro y hermoso para nuestros hijos y nietos", nos dijo Avner Shalev, en ese momento Director de Yad Vashem. "Y en la Shoa, eso ningún padre lo podía dar a sus hijos". No era casualidad pues que Yehudit Inbar, Curadora de la exposición, explicaba sobre "la tristeza y la tragedia, y la imposibilidad de que niños entiendan tanto mal", y hablaba con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.

Le comentamos que vemos que se emociona a pesar de los años dedicada a exposiciones en Yad Vashem. Se lleva la mano al corazón como intentando contenerse..y dice "es que es imposible dejar de emocionarse...y de llorar".

Estrellas sin cielo…en la bendita memoria de los niños asesinados.