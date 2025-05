Un complejo aniversario de independencia de Israel

Al cumplir 77 años de renovada soberanía nacional en su tierra milenaria, son varios los motivos para dudar si festejar y muchos los que lo hacen imperioso. Israel sigue en guerra, el gobierno habla de un año más como momento hasta el que habrá terminado, 59 secuestrados están en los túneles de Hamas y nada indica cuándo vuelven a casa. Paralelamente a esta situación imposible, en el sur vuelven a construir y a plantar, bebés siguen naciendo y el país no se detiene.

ES difícil hallar el equilibrio entre la contención que impone el duelo y la convicción de que nada puede ser normal si los 59 secuestrados no vuelven y la necesidad de no permitir que los terroristas impongan duelo eterno a Israel.

La creciente desconfianza en el gobierno, según todas las encuestas, dificultan la situación. El Primer Ministro habla de intensificar la guerra contra Hamas , lo cual requerirá más reclutamiento de reservistas que ya han estado cientos de días fuera de sus casas, mientras empuja con su coalición una ley destinada a eximir formalmente a los jóvenes ultraortodoxos del servicio militar. Este tema causa una fractura insostenible en la población israelí.

Estos días siempre recuerdo a Miriam peretz, que perdió a Uriel y Eliraz, dos hijos de sus hijos, ficiales en las Fuerzas de Defensa de Israel, en combate contra el terrorismo, con diferencia de unos pocos años. Y cuando llegaron del ejército a su casa a avisarle del segundo, cerró todas las persianas al ver a los soldados, durante minutos no abrió y dijo que mientras no sabe, su otro hijo está vivo. Esta mujer admirable que llegó a Israel de pequeña desde Marruecos , que se abrió camino trabajando duro, llegó a ser directora de escuela y candidata a Presidente de Israel, que ganó el máximo galardón que otorga el estado por las causas a las que entregó su vida, extraña a sus hijos pero está decidida a seguir adelante. Dicta conferencias por todo el país destacando la importancia de la vida y el valor que hay que darle, haciendo cosas significativas por la familia propia y el país.

Y son tantos los ejemplos así…

La situación no está para salir a bailar con panderetas por las calles, pero consideramos que precisamente por todo el horror vivido, no se puede dejar de celebrar. En forma austera, pero con alegría, por todo lo que merece ser destacado en este país sin igual que es Israel.

En el kibutz Beeri, donde fueron asesinadas 102 personas el 7 de octubre del 2023 y 35 fueron secuestradas, ya están construyendo un nuevo barrio Y en el kibutz Nir Oz, terrible escenario del horror, se espera que dentro de dos años esté pronta la nueva fábrica de pinturas de la empresa Nirlat, que pertenece al kibutz, que fue totalmente destruida el día de la masacre.

Entrevisté esta semana a Boris Grinspan, uruguayo israelí llegado a Israel en 1982 con su grupo del movimiento juvenil Hashomer Hatzair. Trabaja desde hace 20 años como encargado de las compras en Nirlat. El mismo vive en otro kibutz cerca de Ashkelon, y una de sus hijas se salvó el 7 de octubre en su refugio en el kibutz Kisufim, con su esposo y su hijo de 2 años. En ese kibutz hubo muertos y hace varias semanas volvió el cuerpo sin vida de Shlomo Mantzur, de 84 años, asesinado y secuestrado de allí.

Llegamos a Boris por primera vez hace unos meses cuando vimos un enorme cartel en la carretera central de Tel Aviv, Ayalon, que decía : “Nos destruyeron la mejor fábrica de pintura de Israel, ahora construiremos la mejor del Medio Oriente”. La firma: Nirlat.

El mensaje no nos sorprendió, porque eso es Israel, pero de todos modos , nos resultó impactante .Boris explicó que la nueva fábrica que ya están planificando en Nir Oz, no será solamente buena fuente de trabajo sino ante todo, un mensaje: “Estamos acá. Y no nos moverán”.

Sería bueno que los enemigos de Israel lo entiendan de una vez, al menos para ahorrar sufrimiento a los suyos: Israel no se va. Y no se confundan. Claro que seguirá discutiendo y estará seguramente dividido mucho tiempo, pero no se desmorona. Se equivocan si creen que lo van a doblegar. Es que es como le dijo Golda Meir a Henry Kissinger: “El pueblo de Israel tiene un arma secretar. No tiene adónde ir”.

Habiendo pasado el día de recuerdo Iom HaZikaron y señalando hoy Israel el día de independencia Iom Haatzmaut, combinemos el homenaje a todos los muertos, bendita sea su memoria, con el deseo de larga vida de logros de paz y felicidad, al Estado de Israel.