Preguntas claves que todos deberían plantear sobre la guerra en Gaza

Desde el 7 de octubre del 2023, Israel se enfrenta a la organización terrorista Hamas pero también a una enorme maquinaria de propaganda mundial que distorsiona la realidad en el terreno, lava cerebros y simplemente miente sobre lo que ocurre en la realidad de la guerra.

En forma consciente, seré reiterativa y haré una aclaración que he dicho y escrito en diversas notas de opinión: nada de lo que escriba aquí en defensa de Israel y como crítica a Hamas y al mundo (bueno, parte del mundo), apunta a alegar que no hay sufrimiento palestino ni que no hay civiles muertos. Ese no es el argumento, que sería una falsedad. En todas las guerras hay sufrimiento y hay víctimas que no son las responsables por el estallido de la guerra, y ésta no es la excepción. No puede serlo, cuando Hamas, el blanco de Israel, usa a los civiles como escudos humanos.

Organismos internacionales, incluyendo agencias de las Naciones Unidas, medios de comunicación de “renombre” mundial y también otros menos conocidos, así como todo tipo de figuras públicas repiten con increíble ligereza cualquier información que proviene de Gaza, se hacen eco de comunicados terroristas, no revisan, no investigan, y a veces inclusive lo publican aunque se les ha aclarado de antemano que no es cierto. Dicho sea de paso, esto ha ocurrido en los últimos días varias veces nada menos que con la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF en su sigla en inglés) que tuvo que corregir a Reuters y AP-por dar sólo dos ejemplos- por publicar informes que ellos ya les habían dicho que eran falsos. La propia GHF tuvo que desmentir repetidamente publicaciones que sostenían que soldados israelíes habían atacado a palestinos que esperaban recibir comida, aunque ellos ya habían dejado en claro que los ataques eran de Hamas. ¿Pero qué importa la verdad cuando hay oportunidad de demonizar a Israel? Vergonzoso.

Tras esta introducción, quiero plantear unas preguntas bastante básicas, dirigidas a quienes se cree todo lo que se escribe contra Israel.

1) ¿Por qué saltaron diversas organizaciones de derechos humanos a exigir que la GHF (Fundación Humanitaria para Gaza) deje de distribuir ayuda humanitaria, si se sabe que en el sistema anterior Hamas la robaba? De todos modos ¿no sería lógico exigir que haya la mayor cantidad posible de canales de ayuda?

2) Se acusa a Israel de genocidio, una difamación total que los números rebaten en forma absoluta. ¿No es extraño que las supuestas víctimas de un genocidio, o sea los palestinos, hayan secuestrado más de 250 personas del lado supuestamente agresor, y que el “genocida” no logre rescatarlas? ¿Cómo puede ser que las víctimas tengan en su poder a 50 secuestrados israelíes, sabiendo que si los libera lo más probable es que Israel ponga fin a la guerra y entonces ellos, las supuestas víctimas, dejarían de sufrir?

3) ¿Por qué miles de terroristas armados atacaron el territorio soberano de su país vecino, aunque desde el 2005 no había ni un soldado israelí en Gaza? ¿Por qué invadieron comunidades civiles fronterizas matando inclusive a pacifistas que dedicaban su vida a buscar diálogo con la población palestina?

4) ¿Por qué no se pone a Hamas en el banquillo de los acusados, dado que es una organización terrorista que asesinó, hirió, torturó y violó civiles?

5) ¿Sabes que Hamas se preparó de antemano para la respuesta de Israel, que sabía que ineludiblemente llegaría, escondiendo a sus miembros armados y sus cohetes en medio de todos los espacios civiles, destinando a la población palestina estar en riesgo de morir?.

6) Es que…¿sabías que según el Derecho internacional, si un espacio civil es usado con fines militares, se convierte en un blanco militar legítimo?

7) ¿Nunca te preguntaste por qué los civiles palestinos no son evacuados por Hamas a los túneles cuando Israel va a atacarlos a ellos, a Hamas? Ya lo dijo uno de los jefes de Hamas, Musa Abu Marzuk: “los túneles son para los combatientes” (o sea los terroristas). “Que la ONU se encargue de los civiles”. “Digna” postura del gobierno terrorista de Hamas.

8) Por más que te llenen la cabeza con el tema de la ayuda humanitaria, mintiendo sobre hambrunas que no existen ¿no te parece que es un tanto raro exigir al país atacado por terroristas, que tuvo que responder a la masacre del 7 de octubre, que se preocupe de alimentar a la población del lado enemigo? ¿A los aliados también les pedían alimentar a los alemanes cuando combatían a los nazis?

9) ¿Por qué Hamas exige volver al sistema anterior de distribución de la comida a través de la ONU? ¿Sabías que es porque ahora le resulta más difícil robarla, con el sistema de la GHF que esquiva a la organización terrorista?

10) Para terminar, hagamos un ejercicio difícil de concebir siquiera. Lo haré con la ayuda del Dr. Washington (Turco) Abdala que ya hizo el cálculo y lo incluyó en su discurso al recibir semanas atrás el Premio Jerusalem. Si terroristas irrumpieran desde la vecina orilla a territorio uruguayo y secuestraran a 504 uruguayos-esa es la proporción de acuerdo a la población- ¿qué tendría que hacer Uruguay? Claro, suena a ciencia ficción imaginar algo así ¿verdad?

Para Israel no lo es. Fue la realidad. Los terroristas, además de asesinar a 1200 personas, secuestraron a 251, la enorme mayoría civiles, entre ellos numerosos menores de edad, ancianos y enfermos. Y ahora, para liberar a los 50 que aún tienen en su poder, a 30 de los cuales ya los mató, tiene “condiciones”.

Pues el problema no es sólo la naturaleza de los terroristas sino la actitud de muchos en el mundo contra Israel, que los envalentona. Antisemitismo, lavado de cerebro, hipocresía o dinero recibido para propaganda. Son varias las explicaciones posibles. Quienes actúan de esta forma y creen que con eso ayudan a los palestinos, cometen un craso error. Nada que ayude a Hamas aporta a los palestinos. Pero en realidad, ese no es el tema. El apoyo a los palestinos es un mero disfraz. La moda es demonizar a Israel. La víctima es también la verdad.