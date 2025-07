Los manifestantes. Los luchadores por los derechos humanos “preocupados”. Los catedráticos horrorizados. Los políticos con rostro serio y compungido por el sufrimiento de los civiles. ¿Dónde están? No los miles y miles y miles que salieron repetidamente desde el 7 de octubre del 2023 a demonizar a Israel y acusarlo de genocidio cuando respondió a la masacre de Hamas. No pedimos tanto. Que sean algunos, unos pocos…que condenen lo que está pasando en Siria con la masacre de los drusos. ¿Por qué callan? ¿Porque si no pueden acusar a Israel, que ayuda a las víctimas, entonces no sirve?

Hipocresía al máximo a nivel mundial.

Y esto lleva ineludiblemente a pensar en una contradicción. Cuando hay muertos y heridos en la Franja de Gaza en diferentes incidentes provocados por terroristas o cuando hay algún error operativos como proyectiles desviados de su curso cuando estaban en camino a terroristas, las explicaciones de Israel son vistas por muchos como pretextos, excusas y mentiras. Por otro lado, he aquí que quien tomó el poder en Siria después del derrocamiento de Bashar el-Assad, el hoy llamado presidente Ahmed al-Shara, o Abu Muhamad al-Joulani, era miembro de ISIS y Al Qaeda, y recibió prematura legitimización de Occidente. Hasta Trump le levantó las sanciones, todos los festejan confiados en los elegantes trajes que usa. Pero nadie tenía motivos para afirmar que realmente había cambiado. Ahora vemos por qué había dudas, por qué había motivos para temer que en realidad nada cambió.

Una conclusión clara de todo esto tanto para las minorías en Oriente Medio y muy especialmente para Israel es que es imperioso ser fuertes, estar siempre alertas y prontos para lidiar con todos los desafíos.

Este miércoles entrevistamos a diversas figuras de la comunidad drusa israelí . Iremos publicando las entrevistas. Pero quisiéramos ya ahora citar a uno de los entrevistados, Safwan Mreh, Teniente Coronel en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel . Cuando nos contactamos para pedirle una entrevista, le preguntamos ante todo cómo está, adivinando su angustia como druso al saber lo que ocurre con sus hermanos en Siria. “Como el 7 de octubre”, nos respondió. Todo dicho.