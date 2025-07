Esto le puede servir a Cancillería para emitir comunicados basados en realidad

La Cancillería uruguaya se manifestó este jueves 24 de julio sobre la situación en la Franja de Gaza reiterando “el llamado urgente a Israel a permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza”. Se refirió también a Cisjordania pero de eso escribiremos por separado en otro marco, para no extendernos tanto.

Es lamentable que un comunicado oficial incluya tantas distorsiones de la verdad. Me cuesta creer que sea ignorancia de los hechos. Pero es terrible leer en un comunicado de la Cancillería argumentos que tanto faltan a la verdad, que son los mismos que difunde Hamas.

Antes de entrar en detalles, se me ocurren algunas buenas ideas para ayudar a encontrar una solución que ponga fin a la guerra, lo cual ayudaría claramente a los palestinos:

-Que no presionen sólo a Israel sino también a Hamas y a la ONU, sí, la ONU, a cumplir con su deber.

-Que exijan reiteradamente la liberación de los secuestrados de manos de los terroristas.

Y para mostrar buena fe y no tendenciosidad, sería bueno leer algún comunicado condenando las masacres de drusos y cristianos en Siria a manos de islamistas. Israel fue el único país que acudió en su ayuda. Es otro tema, lo sé, pero mostraría una verdadera preocupación por los derechos humanos, no una mirada miope de Oriente Medio.

Volvamos al comunicado sobre Gaza.

1) Da a entender que Israel no introduce ayuda humanitaria aunque no hay que hacer gran esfuerzo para saber que sí. El Cancilller me sigue en X, así que seguro lo vio en mis posteos, con fotos y videos muy claros.

2) Hace caso omiso del rol nefasto de la ONU, que tiene la responsabilidad de recoger el contenido de los camiones de ayuda introducidos a Gaza y lo hace a un ritmo increíblemente lento. Estimamos que no es mera ineficiencia sino hipocresía: no les importa distribuir la ayuda a la población debidamente porque saben que cuando no la reciban, se acusará a Israel.

3) Repite la acusación de “hambruna”, que es un invento de la organización terrorista Hamas.

Nada de esto pretende alegar que la situación en la Franja de Gaza es buena. En absoluto. Sería una verdadera ignorancia e irresponsabilidad alegarlo. Hay hace casi dos años una guerra, desatada por la masacre de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023, y dado que Hamas sigue sin liberar a los israelíes que tiene secuestrados y sin deponer las armas, la guerra ha continuado. Y en esta situación, es indudable que la población sufre. Pero Hamas, en su campaña que muchos medios repiten sin investigar, usa fotos de niños con aspecto famélico y muy deteriorado, que generalmente están al lado de madres con gran exceso de peso. No es una broma, es una tragedia. Usan fotos de niños enfermos por otras razones y los presentan como víctimas de “hambruna” causada por Israel.

La pregunta es por qué la población sufre penurias, lo cual es un hecho. Claro que culpar a Israel está de moda.

Uno podría preguntarse por qué Israel tiene que encargarse de la ayuda humanitaria para la población del lado enemigo, si entró a Gaza para destruir a una organización terrorista que le atacó. ¿A los Aliados también les pidieron que pase comida a los civiles alemanes gobernados por los nazis? Pero dejemos esa comparación histórica de lado.

Como Israel, contrariamente a lo que se da a entender, no tiene interés ninguno en una crisis humanitaria en Gaza, ha permitido casi todo el tiempo el ingreso de ayuda , salvo unas pocas semanas hace unos meses, como intento de presionar a Hamas a liberar a sus secuestrados.

No es sólo que Israel “permite” la entrada de la ayuda sino que continuamente busca nuevas vías para poder intensificar el ritmo, no pone límite a la cantidad de camiones y organiza todo lo necesario para que la ayuda entre. Pero el problema no es en la introducción de la ayuda sino en su distribución, que está a cargo de la ONU y otras organizaciones de ayuda internacionales, que no cumplen con su deber.

De Hamas podemos no sorprendernos pero que la propia ONU haya dedicado tantos esfuerzos a sabotear el otro canal de ayuda, los centros de distribución de GHF (la sigla inglesa de la Fundación Humanitaria para Gaza), es escandaloso.

El desorden allí es grande, sin duda, hay mucho para corregir a fin de garantizar que todo funcione bien. Si la ONU se sumara a los esfuerzos, tal cual GHF le ha invitado a hacer, quizás todo mejoraría.

También habría sido oportuno que la ONU condene el lanzamiento de morteros por parte de Hamas hace unos días hacia uno de los centros de distribución, en Khan Yunes. Pero no, claro que no lo hizo.

El hecho es que en los aproximadamente dos meses que este sistema lleva funcionando, tras haber sido concebido para impedir que Hamas robe los camiones, han sido repartidos más de 92 millones de comidas. Este jueves, fueron entregadas a civiles palestinos casi 33.000 cajas de alimentos.

La población civil merece vivir con dignidad. Al menos los que no festejaron el 7 de octubre, felices con la masacre en suelo israelí. Todas las penurias terminaría de inmediato si Hamas libera a los secuestrados y depone las armas. Pero en lugar de hacerlo, pone condiciones tales en las negociaciones para el alto el fuego, que arruina todo. Hasta uno de los mediadores norteamericanos, de origen palestino, dijo que lo que sucede es responsabilidad de Hamas.

Yo quiero que esta guerra termine ya. Me tienen agotada las peleas para mostrar la verdad. Las noticias sobre los soldados que caen combatiendo a los terroristas. El sufrimiento del lado israelí y también del lado palestino. El suplicio de los secuestrados que están en manos de bestias salvajes hace ya más de 20 meses, torturados, encadenados, sin recibir casi comida ni agua. Que termine ya de una vez. Pero antes, todos los secuestrados deben volver. Hamas los usa porque no le importa ni de ellos ni de su pueblo.

Uruguay puede ayudar en forma útil, presionando a quien merece recibir presión , no publicando comunicados tendenciosos que distorsionan la verdad.