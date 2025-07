Ser judía, humanista y defender a Israel

Partamos ante todo de la base que es legítimo discrepar con Israel, evidentemente criticar a su gobierno y considerar que se equivoca. Lo digo en forma muy personal. No comulgo con el gobierno actual de Israel, no lo he votado, creo que el Primer Ministro Netanyahu le debe muchas explicaciones a la ciudadanía y más que nada, considero más que vergonzoso-además de nocivo para Israel- que la coalición incluya elementos extremistas de ultraderecha que no me representan en lo más mínimo. Hay diputados y ministros irresponsables que hablan de la destrucción de Gaza como meta y con ello no sólo causan un daño inconmensurable a Israel sino que alteran totalmente el verdadero espíritu de esta guerra desatada por la masacre del 7 de octubre.

Y la reciente decisión de la Kneset, Parlamento de Israel, aprobando en principio la idea de la extensión de la soberanía israelí a Judea y Samaria, me parece peligrosa para la seguridad nacional y para el carácter de Israel como lo que quiero preservar, un Estado judío y democrático.

Al mismo tiempo, estoy profundamente convencida de que gran parte de lo mucho que se dice contra Israel, es producto de la demonización originada en Gaza, abrazada por la ONU y otros organismos internacionales y más que nada reproducida y repetida mil veces por medios internacionales que hace ya mucho perdieron la brújula moral. Es que entre los numerosos problemas en el terreno y lo que le atribuyen a Israel, hay una distancia sideral.

Y cuando las furibundas acusaciones a Israel son avaladas por figuras judías conocidas, a mi criterio eso no es prueba de que las acusaciones son ciertas, sino que esas figuras ya perdieron el norte. También cuando se trata de ex jefes de gobierno. Es que una cosa es criticar situaciones concretas en el terreno , como el evidente desorden en la distribución de ayuda humanitaria que causa también tragedias, y otra es atribuirle a Israel crímenes de guerra, genocidio y un deseo de exterminar a la población palestina.

Cada tanto me topo con comentarios en las redes de judíos que destacan su condición de “judíos humanistas” que se horrorizan por la situación en Gaza. Compartimos el horror. Es terrible para los palestinos y también para Israel.

Pero la diferencia entre varios de esos comentarios y mi visión de la situación, es que yo no perderé nunca de vista quién tiene la culpa de la catástrofe que viven hoy los palestinos. Hamas es el responsable, no sólo por haber detonado esta guerra con la masacre, sino por seguir usando a la población contra Israel, por abusarla robándole la ayuda y revendiéndola por precios exorbitantes en lugar de entregársela gratuitamente como debería. Es el responsable por no liberar a los secuestrados. Es el responsable por seguir obstaculizando todos los intentos de alto el fuego.

Hamas es el responsable por el terrorismo, por las mentiras, por su cinismo, por sus crímenes contra su propio pueblo, no sólo contra Israel.

Yo también soy una judía humanista. Por eso defiendo a Israel de las mentiras y el horror. También de los comentarios que dan a entender que exageró con su respuesta al 7 de octubre.

“Entiendo que hay que liberar a los secuestrados pero ¿hasta cuándo se seguirá esta guerra a cualquier precio?”, me preguntó días atrás una periodista por televisión. No es una cita exacta, pero ese fue el espíritu de la pregunta. Más allá del hecho que nadie se haría esa pregunta si los secuestrados fueran sus hijos o compatriotas, hay algo de fondo que debe entenderse: se combate en Gaza para recuperar a los secuestrados pero también para garantizar que no haya otro 7 de octubre, algo que Hamas quisiera concretar. “Repetiremos la masacre del 7 de octubre una y otra vez, un millón de veces si es necesario, para terminar con la ocupación”, declaró aquel octubre del 2023 Ghazi Hamad, de los jefes de Hamas. “¿Ocupación de Gaza?”, le preguntó el periodista, quizás sabiendo que desde setiembre del 2005 no había ni un soldado israelí ocupando Gaza. “No, de todo Israel”, respondió el jefe terrorista.

El humanismo tiene la obligación moral de mirar no sólo el sufrimiento propio sino también del otro lado, sin duda ninguna. Pero todos deben comprender que si la décima parte de las críticas dirigidas a Israel se hubieran lanzado durante toda la guerra y también ahora en la dirección correcta, Hamas, todo sería diferente. Por el bien de Israel y de los palestinos.