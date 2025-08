Gaza y el 7 de octubre: cuando los civiles celebraron la matanza

En la red social X está circulando un corto video de una mujer palestina de la Franja de Gaza, que en tono desafiante increpa a Israel en relación a su declarado objetivo de destruir a Hamas. Se pregunta si para hacerlo matará a 2 millones y medio de personas, “explicando” que “en toda casa hay Hamas, en todo hogar hay una célula de Al Quds, seguramente en relación al nombre del brazo armado de la Yihad Islámica.

Esto es parte de la dura verdad que explica por qué es tan compleja la guerra en curso.

Israel podría eliminar a todos en minutos, pero contrariamente a lo que dicen sus críticos mentirosos, no lo hace, porque no entró a Gaza para eliminar a los civiles sino a Hamas.

Pero… https://t.co/0lvveZE34M — Jana Beris (@JanaBeris1) August 3, 2025

Estimamos que no todos los hogares palestinos son de Hamas y la Yihad Islámica, pero indudablemente, son numerosos. También ahora, aunque se oyen también voces de quienes maldicen a Hamas por los resultados del ataque del 7 de octubre, por la forma en que la guerra desatada por la masacre afecta hoy a la población. Pero el problema ejemplificado en el video de la mujer que mencionamos, con una sonrisa desafiante, es auténtico.

La guerra en la Franja de Gaza lanzada por Israel a raíz de la masacre del 7 de octubre en el sur del país, tiene como objetivos a las organizaciones terroristas Hamas y la Yihad Islámica, no a la población civil, aunque claro está que hay también muertos entre los no involucrados directamente en terrorismo. Pero mientras Israel redobla sus esfuerzos por introducir ayuda humanitaria-lo cual lamentablemente fortalece a Hamas – el mundo, que repite con ligereza todas las mentiras de los terroristas, presenta a la población civil palestina como la víctima de un despiadado Estado judío.

Lamentablemente, la realidad es mucho más compleja. Y precisamente ahora es imperioso recordarlo. No para alegar que la población civil palestina no debe recibir ayuda ni para alegar que no está sufriendo, sino para poner las cosas en contexto y tener presente que aún si hay lamentablemente civiles inocentes entre los muertos, los victimarios aquí fueron los palestinos. Y los israelíes fueron los atacados que se tuvieron que defender. No es cuestión de interpretación. Así fueron los hechos.

El 7 de octubre del 2023, los terroristas irrumpieron al territorio soberano de Israel, masacraron y secuestraron, y al retornar a la Franja de Gaza con los secuestrados en sus camionetas y carretillas, fueron vitoreados como héroes por la muchedumbre palestina que parecía estar en éxtasis, fuera de sí.

Civiles trataban de golpear a los secuestrados, tal cual muchos de ellos contaron, y tal cual se ve en varias imágenes. Les tiraban del cabello, los abofeteaban y no los lincharon porque los terroristas los “cuidaban”, ya que los querían guardar como valiosas cartas en su poder para las próximas etapas, aunque hubo casos de terribles ataques a cuerpos de secuestrados ya muertos que quedaron destrozados.

Muchos secuestrados fueron mantenidos presos en casas de civiles. Nadie trató de ayudarles ni siquiera cuando Israel ofreció miles de dólares con información sobre ellos. Estuvieron en manos de periodistas, médicos, abogados y maestros. Así le ocurrió a Noa Argamani, a Shlomi Ziv, Almog Meir Jan y Andrey Kozlov. También Liat Atzili e Ilana Grytzewski estuvieron en manos de civiles. Varias veces sintieron claramente que civiles palestinos intentaban irrumpir desde la calle para lincharlas. Son varios los testimonios de secuestrados retenidos en hospitales, como Shani Goren en el hospital Nasser de Khan Yunes parte del tiempo, en una pieza en la que eran 10 personas, entre ellas las pequeña Yuli y Emma Cunio de 3 años, cuyo papá David sigue secuestrado.

Las manifestaciones de enorme alegría de los palestinos aparecieron claramente en las redes sociales en las que se podía ver a habitantes de Gaza diciendo que el 7 de octubre era el día más feliz de su vida.

Y esto no es un recuerdo tendencioso judío, sino una verdad en el terreno.

Este lunes, la organización Palestinian Media Watch, que hace un seguimiento de lo que se publica en los medios palestinos, transmitió parte de una entrevista a Mahmoud Al-Habbash, asesor del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, en Asuntos Religiosos y Relaciones Islámicas, que fue transmitida por YouTube el 5 de julio. El punto central de la nota es una crítica a Hamas por el “desastre” que sufrieron los palestinos a causa del 7 de octubre y la guerra que ésta desencadenó. Como adversario de Hamas, siendo parte de la AP, esa crítica no sorprende.

Pero traemos esto a colación porque las declaraciones del entrevistado comienzan por otro lado. Admitió que la masacre en sí fue "elogiada y aplaudida" por los palestinos y que lo ocurrido ese día en el sur de Israel habían sido acciones que "conmovieron sus emociones". Dijo que “lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre... la resistencia es legítima. Acordamos desde el principio que la resistencia es legítima... Lo que ocurrió el 7 de octubre es legítimo, ¿de acuerdo? Es legítimo".

"El 7 de octubre [de 2023], todos lo elogiaron y vitorearon como si hubiéramos liberado Jerusalem”, declaró.

Cabe recordar: el asesinato de casi 1200 personas, la mayoría civiles, entre ellos numerosos menores de edad y ancianos, una masacre de familias enteras, violaciones salvajes y el secuestro de 251 personas, entre ellas casi cuatro decenas de menores.

Después de lo ya citado, Al Habash pasó a la crítica. Pero ese es tema aparte.

Estimamos que hubo quienes se horrorizaron, quienes discreparon profundamente con lo que estaba ocurriendo. Según las encuestas palestinas publicadas tiempo después, fueron la minoría. El mundo tiene que saberlo. Y nosotros no tenemos más remedio que contarlo, aunque duela.

Por eso reiteramos lo escrito arriba: Aún si hay lamentablemente civiles inocentes entre los muertos, los victimarios aquí fueron los palestinos. Y los israelíes fueron los atacados que se tuvieron que defender. No es cuestión de interpretación. Así fueron los hechos.

A pesar de ello, quiero que los civiles reciban toda la ayuda necesaria para poder vivir bien. Los terroristas no. Los terroristas son la causa de todo, también del odio que inculcaron a aquellos civiles que el 7 de octubre salieron a festejar.