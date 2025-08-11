Problemático comunicado de la Cancillería uruguaya

Comencemos por la primera parte del comunicado.

“La aprobación en el día de hoy por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación de la ciudad de Gaza representa una grave violación al Derecho Internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto. Amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Uruguay expresa la más enérgica condena a estos acontecimientos”.

Sentimos que debemos hacer unas puntualizaciones.

-Es cierto que en la segunda parte del comunicado, citando decisiones de la conferencia llevada a cabo a fin de julio en la ONU, se exige el desarme de Hamas y se condena los crímenes del 7 de octubre. Pero el comunicado abre de una forma en la que el mensaje central que transmite es de condena a Israel. Es lamentable que Cancillería no deje en claro que entiende que para ahorrar sufrimiento a la población palestina, lo primero que debe hacer es liberar a los secuestrados. Ni los menciona. El Primer Ministro de Israel dijo nuevamente este domingo de noche que “si Hamas libera a los secuestrados y depone las armas, la guerra termina mañana”. ¿No valdría la pena probar exigirlo? Si Uruguay lo hiciera y si otros lo emularan, estaría aportando sustantivamente a la lucha contra el terrorismo que sume a su propio pueblo en desgracia.

- Si la centésima parte de la presión internacional –ejercida a través de comunicados como éste y de notas tendenciosas en medios internacionales- hubiera estado todos estos últimos 22 meses dirigida a Hamas y no a Israel, probablemente hoy estaríamos en otra situación, mejor para la población palestina y para la israelí. Pero insistentemente, muchos en Occidente cometen el craso error de no entender la mentalidad terrorista y de ir por el camino fácil de presionar a Israel. Eso es no sólo problemático desde un punto de vista moral, sino contraproducente. Imaginamos a los terroristas riendo en los túneles, satisfechos, cada vez que alguien publica un comunicado en el que casi toda la presión es sobre Israel.

-El comunicado se refiere a la crisis humanitaria, que trágicamente existe. Sería bueno que la Cancillería recuerde por qué hay crisis humanitaria. Y no nos referimos siquiera al hecho que Hamas empezó esta guerra y obligó a Israel a responderle, sino al robo por parte de Hamas de la ayuda humanitaria, al hecho que la revende a precios altísimos en lugar de entregarla gratuitamente a la población, al hecho que la ONU no recoge al ritmo debido el contenido de los numerosos camiones que entran a Gaza con la ayuda para distribuirlo a la población. No son elementos menores ni meros inventos de Israel. Hay pruebas contundentes.

Sería muy oportuno que la Cancillería expresara “la más enérgica condena a estos acontecimientos”.

- En lo personal, tras diversas entrevistas a estrategas y expertos en seguridad, aunque tenemos claro que destruir a Hamas es importantísimo, dudamos que la decisión de entrar a Gaza dentro de dos meses sea la sabia. Por el riesgo a los secuestrados, a los soldados y el tiempo que se da a Hamas a organizarse.

- Por otro lado, precisamente en el tiempo dado está el punto central de la situación, del que nuestra cancillería y tantos más hacen lamentablemente caso omiso: a pesar de su necesidad de lidiar con los nuevos nazis del siglo XXI, los terroristas de Hamas, Israel no pierde de vista la necesidad de responder a las necesidades humanitarias de la población civil. Les da dos meses para irse hacia el sur, a la zona humanitaria, para alejarla de los terroristas. No es fácil, claro que ese desplazamiento es muy duro para la población, familias enteras con ancianos y niños. Pero es para que queden con vida. Por eso para Israel, es clave. Por eso da ese tiempo. Y se lo da a sí mismo para crear varios centros más de distribución de ayuda, hospitales de campaña y diferentes instalaciones en las que la población palestina pueda recibir lo necesario. Absolutamente ningún ejército del mundo hace algo así cuando está luchando contra un enemigo que quiere destruirle. Sólo las Fuerzas de Defensa de Israel. No es interpretación. Es un hecho concreto en el terreno, ampliamente demostrado a lo largo de toda la guerra.

En la segunda parte, citando las decisiones de la conferencia en la ONU, se hace hincapié en la necesidad de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. El liderazgo sionista lo aceptó ya en 1947, mientras los árabes se opusieron y optaron por atacar a Israel para tratar de destruirlo. Afortunadamente fracasaron, pero no aceptaron su derrota y muchos de ellos siguieron intentando.

Siempre apoyamos la idea de un Estado palestino que viva en paz junto a Israel, pero en este momento, después del 7 de octubre, de los mensajes de odio que siguen transmitiendo desde Hamas y la incitación al odio que difunde también la Autoridad Palestina, aunque en inglés hablen de otra forma, un Estado palestino sería un premio al terrorismo. Ojalá eso cambie, pero por ahora, esa es la triste realidad.

Es indudable que el gobierno actual de Israel se opone a un Estado palestino. Pero por décadas hubo intentos de llegar a acuerdos de paz que incluyan la creación de un Estado palestino en gran parte de Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos siempre rechazaron las propuestas, porque optaban por el todo o nada.

Y desde que Israel se retiró hace exactamente 20 años de la Franja de Gaza, en la práctica funcionaba allí una entidad que podía considerarse un Estado, aunque formalmente no lo era. Hamas tomó el poder en Gaza en junio del 2007 y en lugar de convertir la Franja en Singapur, destinó todas las fortunas que recibió a convertirla en una base terrorista. Ahora no puede recibir un premio por ello.

Nos hacemos eco entusiastamente de todo llamado a una solución pacífica del conflicto. Pero eso hay que decírselo primero a todo aquel que sigue soñando con destruir al Estado de Israel.