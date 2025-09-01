Gaza:la matemática de la desinformación

Hace ya varios días empezó a circular en distintas notas periodísticas sobre la guerra en Gaza, un dato presentado como de especial credibilidad, porque se atribuía a una fuente muy especial: la base de datos del Servicio de Inteligencia militar de Israel. Según dicha “información”, Israel mismo estaría confirmando que el porcentaje de civiles palestinos muertos en los casi dos años de guerra, son el 83% de los muertos en Gaza en total. Si fuera así, de acuerdo al análisis de los números-que detallaremos más abajo- tendría que haber aproximadamente 280.000 muertos en Gaza, algo que ni siquiera Hamas alega.

Vayamos a los detalles de esta información, repetida en numerosos medios internacionales. En Uruguay, salió en “La Diaria”, donde se escribió que las cifras eran producto de una investigación conjunta del diario británico “The Guardian” y los medios israelíes +972 Magazine y Sijá Mekomít (que aparece con su nombre traducido al inglés).

Así escribió “La Diaria”: “La base de datos incluye una lista de 47.653 nombres de palestinos en Gaza que Aman (acrónimo en hebreo que significa Servicio de Inteligencia) considera activos en las facciones militares de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. La base de datos identifica a 34.973 de estos nombres como operativos de Hamas y a 12.702 como operativos de la Yihad Islámica, y un pequeño número figura como activo en ambos grupos, aunque se cuenta sólo una vez en el total general”.

Pues bien: si se presenta como prueba de credibilidad al servicio de Inteligencia al alegar que allí confirmaron que el 83% de los muertos son civiles, se le tiene que dar la misma credibilidad al detalle de los números. Así lo estimamos por una cuestión meramente lógica.

Pues bien: si 47.653 nombres están identificados como “operativos”- o sea terroristas- de Hamas y la Yihad Islámica, ese número tendría que equivaler al 17% de todos los muertos, ya que se alega que el 83% eran civiles. Y si se da crédito a esto datos, eso significaría que habrían muerto 276.470 palestinos en Gaza, una cifra que el propio Hamas, abocado a demonizar a Israel, no ha mencionado en ningún momento.

Evidentemente, si llega una información presentada como basada en datos de la Inteligencia israelí y como resultado supuestamente serio de la investigación de tres medios, entre ellos dos israelíes, no es descabellado que diferentes medios la repitan. Agrego un juicio de valor: hay especial entusiasmo en hacerlo si se trata de datos que dejan muy mal a Israel, ya que si los civiles fueran el 83% de los muertos, eso sería muy distinto de lo que suelen decir autoridades israelíes-aunque sin dar el número total- afirmando que por cada terrorista muerto, hay 1.2 o 1.5 civiles muertos, una proporción mucho menor que en casi todas las guerras de la era moderna. Y si tomamos en cuenta el uso que hace Hamas de la población civil y todos los espacios civiles de la Franja de Gaza, el dato es más fuerte aún.

Pero dado que es sabido que hay mucha desinformación en la guerra y que desde Gaza la fuente es Hamas-cuya información es repetida por la ONU y distintas organizaciones y medios internacionales- es importante tener cuidado y no difundir con ligereza mentiras evidentes.

Dicho sea de paso, gente vinculada y egresada con rango de oficial del Servicio de Inteligencia, nos ha dicho que el “dato” en cuestión carece absolutamente de credibilidad, tomando en cuenta entre otras cosas los medios que lo hicieron circular.