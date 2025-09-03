Mira lo que los medios callan, aquí lo mostramos

Mucho hemos escrito sobre las distorsiones acerca de Israel, Hamas y la guerra en Gaza. Pero en realidad, ocultar parte de la verdad, también es una forma de mentir. O sea, el problema no es sólo lo que muchos medios y organismos internacionales dicen según la versión de los terroristas, dando así información falsa sobre lo que ocurre en el terreno, sino también lo que callan.

Así que daremos algunos pocos de los numerosos ejemplos que ameritarían aparecer reportados públicamente.

No se preguntan por qué los europeos y de otros lares que emprenden viajes con flotillas "de resistencia", no ayudan a ninguna causa noble, no se preocupan por los refugiados que mueren en barcas en el mar tratando de llegar a la libertad, y parecen disfrutar un viaje en yate ante las cámaras, superficiales, tontos útiles que le hacen el juego a Hamas. ¿Cree que esta chica duraría mucho en la Gaza de Hamas?

Mark my words.. This is the "How it started" part...



Stay tuned...pic.twitter.com/HoScbk5XVK September 3, 2025

Repiten las acusaciones falsas sobre matanzas intencionales de niños y no dicen nada sobre todos los niños-también bebés- y jovencitos asesinados intencionalmente por Hamas. Ni sobre escenas terribles como esta, en la que la multitud palestina celebra cuando llegan los féretros con los cuerpos de los pequeños Ariel y Kfir Bibas que eran devueltos a Israel en el alto el fuego.

Are you sorry for the people of Gaza because they may need to evacuate?

Just see how they cheered when the bodies of baby Kfir Bibas, his brother Ariel and their mother Shiri, passed by!pic.twitter.com/SSu73nzBG9 — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 3, 2025

Israeli CHILDREN intentionally murdered by Hamas

palestinian CHILDREN killed by the IDF pic.twitter.com/aEcvcEfXpD — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 1, 2025

- No denuncian que Hamas haya llenado todos los espacios civiles de Gaza de túneles, armas y cohetes.

No cuentan que Hamas trata de impedir la evacuación de la ciudad de Gaza por parte de la población civil, para atraparla en la guerra y poder culpar a Israel de la muerte de civiles.

El fenómeno ya es conocido: Hamas quiere atrapar a la población civil en la zona de combates, para que muera gente aunque ellos, los terroristas, son el único blanco del ejército israelí. Aquí una prueba que acaba de publicarse, una conversación de un oficial de @COGAT con un… pic.twitter.com/tJ16GWwFjL — Jana Beris (@JanaBeris1) September 3, 2025

No muestran los camiones de ayuda humanitaria robados por Hamas.

Esto es lo que hace Hamás con la ayuda humanitaria: la roba, la manipula y hasta se graba presumiendo de ello. pic.twitter.com/up2gJrSz6M — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) September 3, 2025

No muestran las enormes cantidades de alimentos que Israel introduce a Gaza.

A group of Gazan youths enjoying "American chicken" received from GHF.

The photographer is calling them "American boys" pic.twitter.com/Yshs7sOftG — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) August 28, 2025

No muestran los depósitos de comida, los negocios llenos y los mercados repletos de mercadería.

Akila Falafel Restaurant, Rimal, Gaza City, opposite Kazem.



Timestamp: 5 days ago#TheGazaYouDontSee

pic.twitter.com/nOnMkJn7Ev — Imshin September 3, 2025

No cuentan sobre el maltrato y torturas de Hamas a los palestinos como lo visto este miércoles en una escena registrada en un mercado de Gaza.

Hamas terrorists torture Gazans.



Cenk Uygur? Silent.



Mehdi Hasan? Silent.



The UN? Silent.



The media? Silent. pic.twitter.com/evxfYzEvCp — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 3, 2025

- No cuentan sobre la otra cara de la moneda, las posturas extremistas y llenas de odio de numerosos civiles palestinos contra la existencia misma de un Estado judío.

- Tampoco cuentan que civiles celebraron la masacre del 7 de octubre y también participaron en ella. No cuentan que médicos, abogados, maestros y periodistas, tuvieron a civiles israelíes secuestrados en sus casas.

- No se preguntan por qué Egipto no abrió la frontera para que la población civil de Gaza se resguarde en su territorio de los ataques a Hamas.

Y el peor pecado es que mientras la línea general de muchos medios y figuras públicas es de criminalización constante de Israel, creen que con decir que el 7 de octubre fue una masacre horrible, están cumplidos. No entienden que deberían, activamente, precisamente si les importa de los palestinos, colocar constantemente a Hamas en el banquillo de los acusados, exigir que se vaya y que deje a los palestinos y a Israel vivir en paz.