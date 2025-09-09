Terremoto en la lucha contra la organización terrorista Hamas

En el momento de escribir estas líneas, martes casi a las 20 hs de Israel, aún no hay confirmación definitiva acerca del resultado del ataque de la Fuerza Aérea de Israel en Doha, Qatar, cuyo blanco era el liderazgo máximo de la organización terrorista Hamas en el exterior. Hay versiones encontradas y no es de descartar que Hamas y Qatar estén tratando de esconder la información. Pero también sin la confirmación acerca de si los máximos líderes de Hamas fueron eliminados, se puede hablar claramente de un hito sin precedentes en el largo camino de la lucha anti terrorista.

El mensaje es doble. En primer término, queda claro con el ataque, que en ningún lugar podrán estar tranquilos los jefes terroristas que organizan asesinatos de israelíes. Israel se había abstenido hasta ahora de atacar en Qatar así como también en Turquía, aunque públicamente se dio a entender en más de una oportunidad que Israel puede llegar a cualquier lado para combatir a sus enemigos. Lo dijo el entonces jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad, Ronen Bar, ya a fin de octubre del 2023. Y hace dos semanas lo recalcó el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel Teniente General Eyal Zamir, quien se refirió explícitamente a la posibilidad de atacar a los jefes de Hamas en Qatar.

Por otro lado, está el importante simbolismo del ajuste de cuentas con todos los involucrados en la masacre del 7 de octubre. Y en este sentido, quedó grabada en la memoria de los israelíes la escena filmada el día de la masacre en Doha, cuando todo el liderazgo de Hamas miró por televisión, por Al Jazeera, escenas de la invasión terrorista al sur de Israel, su celebración y la plegaria de agradecimiento a Alá por lo que se había logrado desde Gaza.

Si se confirma la muerte de todos los cabecillas de Hamas en Qatar, esto habrá sido un golpe clave en la lucha contra todo el Eje del Mal en Oriente Medio, Cabe recordar los logros en la guerra contra Irán y el descabezamiento de la cúpula de Hezbolá. El propio Hamas perdió a toda su máxima comandancia militar, así como también a líderes de la cúpula, Saleh el-Arouri eliminado en Líbano e Ismail Haniyeh en Teherán. Desarmar todo el mosaico puede tener un gran efecto disuasivo y desbaratar la organización de toda la actividad terrorista de Hamas. Hay un antes y un después de un logro de este tipo. No porque no queden comandantes terroristas en Gaza sino porque no son de la primera “liga” que encabezó durante décadas la organización.

¿Y los secuestrados?

La gran pregunta es si un operativo de este tipo ayuda a lograr la liberación de los secuestrados o los arriesga más aún. Familias de secuestrados han expresado preocupación al respecto, no sólo por la posibilidad que Hamas se vengue de Israel matándolos o torturándolos más sino porque al cortarse las negociaciones para un acuerdo, hay estancamiento.

Los servicios de seguridad de Israel estiman que el ataque a la jefatura de Hamas puede acelerar el logro de un acuerdo, ya que la percepción es que el liderazgo de Hamas en el exterior obstaculizaba el logro de una salida negociada. El jefe del ejército lo dijo explícitamente: hacían todo para impedir un acuerdo.

Los próximos días serán claves para aclarar este punto.

Otro punto que vale la pena destacar: Israel volvió a mostrar su capacidad operativa, tecnológica y de Inteligencia, al lograr atacar en forma quirúrgica y puntual un blanco lejano como Qatar.

Y aunque el blanco fue la comandancia de Hamas y no autoridades qataríes, está claro que con esto Israel mandó un mensaje también a Doha. Este país, que auspició siempre el terrorismo de Hamas , logró convertirse en mediador- lo cual ha llevado a diversos expertos a criticar al Primer Ministro Netanyahu por el lugar que le dio- pero ahora recibió un duro golpe por el solo hecho que Israel “osó” atacar en su territorio.

Esto puede aumentar la disuasión de Israel en la región en general, y socava la posición de Qatar.