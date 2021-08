Recordando al Ministro Jorge Larrañaga, en el 65° aniversario de su natalicio

Esta semana, concretamente el 8 de agosto, el Ministro y Senador Jorge Larrañaga habría cumplido 65 años. Una fecha redonde que deseamos destacar, aunque su impronta amerita ser recordada en el diario vivir de la política nacional.

En su memoria, reproducimos una entrevista que le hicimos hace unos dos años, en el medio de la entonces campaña política . Años antes, luego de perder la interna del Partido Nacional, Larrañaga pensó que había terminado su camino en lo que había sido siempre su hogar político. Pero la dinámica política pudo más y en el 2019 estaba luchando nuevamente por ser él el candidato a Presidente del partido en las elecciones nacionales. No lo consiguió, el candidato a la Presidencia fue el Senador Luis Lacalle Pou, hoy Presidente de la República.

Pero en este homenaje, a poco de señalarse el 65° natalicio del prematuramente fallecido ministro Larrañaga, recordamos lo que sentía, pensaba y nos decía cuando aún pensaba que quizás él llegaría al primer lugar.

Este fue el diálogo mantenido.

P: Jorge, cuando te despediste de la política en el 2014 al perder la interna frente a Luis Lacalle Pou, creo que más que triste, estabas decepcionado. Y volviste con mucha fuerza para intentar nuevamente ganar la interna. ¿Por qué? ¿Es por el bicho de la política del que es difícil desprenderse o porque no confiás en que otro pueda ganarle al Frente Amplio?

R: Luego de la elección interna de aquel 2014 miles de compañeros me pidieron acompañara la fórmula del Partido y así lo hice. Ahora vuelvo a postularme porque entiendo que el proyecto político, las ideas que defiendo, el modelo de país que impulso, siguen intactos. Y además, porque ese proyecto, nacionalista, wilsonista, desarrollista, humanista, libertario e inclusivo, tiene mayores chances de reunir uruguayos y asegurar el cambio en Uruguay.

P: De todos modos, ya has asegurado que sos el mejor candidato del Partido Nacional para ganarle al FA. ¿Por qué?¿ Qué tenés tú que a tu criterio no tienen otros?

R: Por lo anterior, porque representamos una visión inclusiva del Uruguay que tiene una coraza frente a los intentos que desde le Frente Amplio se hace buscando la división social y cultural entre los uruguayos.

P: ¿Y si volvés a perder? ¿Te ves como vice de Luis? ¿O de Sartori?

R: Voy a ganar.

En un acto de la campaña interna

P: Lo anotamos. “Vivir sin miedo” se ha convertido en una campaña exitosa, que responde evidentemente a una necesidad de la gente. ¿Alcanzará para ganarle al FA?

R: La reforma se plebiscitará en octubre y confío que reunirá a los uruguayos que quieren el cambio en seguridad, incluso muchos frentistas, así que sí, creo que la reforma saldrá.

P: Sé que es un poco difícil separar las cosas cuando uno ha dedicado su vida a la política, pero igual intento. Se habla de lo que quiere o necesita “la gente”. ¿Qué le preocupa a Jorge Larrañaga el ciudadano común, no el político?

R: El deterioro en los niveles de convivencia es lo que me impacta, y eso es seguridad pero es también educación. Hay una perforación del sistema de valores que nos daba identidad que está en cuestión y eso es lo más grave que nos pasa como sociedad, y eso luego impacta en la seguridad y en la convivencia.

P: Has comentado-aunque no te estoy citando literalmente sino en espíritu-que la interna es más complicada que la elección nacional. Me pregunto, más allá del hecho que evidentemente tú querés ganar, si considerás que todos los candidatos son dignos. ¿O hay alguno que si gana, te deja preocupado?

R: Me preocupa que se deteriore la calidad de la democracia vaciándola de contenido. Los que practican la mala política no van a ganar ni van a andar bien.

P: Me imagino la ilusión de verte como ganador y luego Presidente de los uruguayos. ¿No da un poco de miedo también tanta responsabilidad?

R: Miedo no. Me he preparado para esto. Me tocó gobernar y si bien no es lo mismo un Departamento que el país, el hecho relevante es estar comprometido. Es saber que uno tiene en esas posiciones más deberes que derechos, que ya no es dueño de su destino sino que cada día tiene que dar la cara por algo más importante que uno mismo.

Y fuera de la política…Antisemitismo.

P: Jorge, esta entrevista se publicará en Semanario Hebreo y el portal Semanariohebreojai, por lo cual me gustaría agregar un tema que interesa en especial a gran parte de los lectores y aunque no es evidentemente parte de la campaña, no es ajeno a Uruguay. Me refiero al fenómeno del antisemitismo que golpeó fuerte también en tu tierra, Paysandú, cuando el asesinato de David Fremd. Hay sin duda un aumento de este odio en diferentes partes del mundo. Y hay quienes creen que es un asunto de los judíos solamente. Yo me permito decir que es un problema de la sociedad en la que existe ese fenómeno, al igual que el racismo. ¿Cómo crees que hay que lidiar con el tema?

R: Lo conocí a Fremd y a toda la familia estimada y querida en el departamento. Fue algo trágico para Paysandú pero también para el país. El odio no respeta fronteras ni nacionalidades por tanto, cuando algo así ocurre, somos víctimas todos. El odio antisemita es un enemigo global. Es un enemigo de la humanidad y merece la reacción como tal.

P: Quizás precisamente por no ser judío, sería interesante preguntarte si tú has captado expresiones antisemitas en nuestro país. ¿Cómo se ve este tema desde afuera, en el sentido de ojos no judíos?

R: Cada tanto tiempo afloran ese antisemitismo. Creo que es un sentimiento minoritario pero que no se puede negar porque si pretendemos desconocerlo estamos dejando que siga creciendo. Creo que las distintas organizaciones están trabajando bien a la hora de detectar mensajes que van en la línea de agresión hacia la colectividad. Lo que se requiere son mensajes claros de censura cuando ocurren y que los líderes de opinión –de todos los ámbitos- marquen claramente el mensaje cultural de hermandad que debe primar.

La amistad con Israel

Larrañaga y su esposa Liliana, meses atrás, en Jerusalem

P: Por último y recordando que hace unos meses tuve el gusto de reunirme con algunos parlamentarios invitados a visitar Israel, entre los que estabas tú también… ¿cómo ves hoy en día la relación entre Uruguay e Israel? Siempre se dijo que es política de Estado, no de tal o cual partido, la relación de amistad. ¿Consideras que sigue siendo así?

R: Lamentablemente ha habido cuestiones en las relaciones internacionales del Uruguay que nos han colocado en posiciones vergonzantes. Israel y su pueblo son con el Uruguay y su pueblo, naciones hermanas. Así fue y así debe ser. Todo apartamiento de ese sentido de fraternidad no nos representa.

P: Muchas gracias Jorge.

R: A ti Ana.

Larrañaga y su hijo Juan, de 17 años, en uno de los actos de campaña.