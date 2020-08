Jorge Luis Borges y su amor a Israel

Me entero por twitter que hoy hace 121 años de su nacimiento. No sé si es el escritor argentino más famoso. Pero si uno de los más renombrados y es famoso por no haber ganado el Premio Nobel. El otro día leía en la página Orsai en un listado de anécdotas de un librero https://revistaorsai.com/diario-de-un-librero/, una muy famosa es la del cliente que entra a una librería a pedir la novela por la cual Borges recibió el Premio Nóbel. Borges nunca escribió una novela ni recibió el Premio Nobel.

¿Cómo y por qué se interesa Borges por el judaísmo? En los hechos, recibió las primeras nociones de la mano de su abuela inglesa, quien tenía memorizada gran parte de la Biblia; luego reforzó su bagaje a través de su amistad, en Suiza, con dos intelectuales judíos, Maurice Abramowicz y Simón Jichlinski.

Fue inspirado por la sabiduría judía y reconocedor de la biblia. tuvo variedad de amigos judíos y fue a Israel en sus primeros años como invitado del premier Ben Gurion. Considerado como uno de los padres de la literatura universal del Siglo XX. Con innumerables reconocimientos por todo el mundo. Su famosa frase "Siempre lamenté no ser judío" llama la atención sin duda. No era judío, pero admiraba la cultura judía y su devoción por la Cabalá, en especial por Gerschom Scholem, a quién conocío en persona, queda plasmada en varios de sus textos.

Borges, en lo personal, me representa a el Escritor con mayúscula, aquel que me da miedo leer, casi un imposible para mi entendimiento. He leído muchos autores, pero ningún otro me representa esa admiración y respeto.Mi primer acercamiento a Borges fue con el cuento corto de Emma Sunz. Si clickean, encuentran el texto. El Aleph, me ayudó a descubrir a un Borges fácil de leer. Crecí con la idea de que Borges era un escritor imposible para alguien sin estudios en literatura.

Le dijo a quién fue el primer ministro israelí David Ben Gurion, con quien tuvo un histórico encuentro en Buenos Aires: «Más allá de los azares de la sangre, todos somos griegos y hebreos». Borges hacia publica su admiración por la sabiduría judía, en especial de la filosofía de Baruch Spinoza, holandés y judío sefardí. Fue una de las más fascinantes mentes de la filosofía occidental.

El antisemitismo no perdona a nadie. Es así que el mismísimo Borges fue culpado y criticado por esto.