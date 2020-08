Dan Breitman en show desde tu pantalla

Un sumo placer la entrevista via whatsapp con Dan Breitman.

Gracias, Dan, por contestar nuestras preguntas.

¿Qué estás haciendo ahora laboralmente? Quiero que invites a todo el público uruguayo a tu show.

DAN BREITMAN HOME SHOW

¡Un show en vivo y en directo desde su casa a la tuya!

Función exclusiva! 30 de agosto a las 19.00 hs.

Conseguí tu entrada siguiendo este link: https://bit.ly/DANENLAKEHILA

*Cada entrada equivale a una contraseña para ver el show en una computadora. Es decir que puede ver la función más de una persona siempre y cuando estén en la misma computadora.

¿Hace cuando que tenes la banda Ciclotimia Musical?

Tengo esta banda hace 6 años y se llama Ciclotimia Musical.

Yo te vi en Montevideo en un show donde sorprendiste por tu conocimiento de ydish y por tu voz. Queremos saber de cómo fue tu acercamiento a lo musical y sobre todo a la temática judía. ¿Fuiste a un colegio judío?

Yo fui a colegio judío Natan Gesang, que ahí aprendí hebreo y español. ElYdish que tengo lo aprendí con mis abuelos porque ellos pasaron la Shoá y mi mamá también sabe.

En Uruguay te conocemos por Guapas, contanos como fue esa experiencia que nos deleitó a las espectadoras. ¿Fue tu primera ficción en tv abierta?

Guapas fue mi primera ficción. Ahí pude desarrollar un personaje. Me dio visibilidad.

Gana Martín Fierro como Premio Revelación por Guapas

¿Cómo fueron tus comienzos en la actuación?

En la escuela de Hugo Mirón. Era chiquito. Tenía nueve años, el estudio se llamaba Rio Plateado.

Sos un artista muy completo. Bailás, cantás y haces stand up. ¿Cuál sentís que es tu medio natural: teatro, cine, tv?

Mi medio natural es el teatro, allí es donde mejor me siento.

¿Cómo es trabajar en el ambiente argentino? Yo te vi este año en tv abierta en Buenos Aires cuando estabas en el Bailando y sentí que no te sentías a gusto haciendo show mediático? ¿Se puede hacer una carrera sin pasar por eso?

Se puede hacer una carrera sin pasar por esto. Fue un momento del año donde me sentí muy expuesto. A veces hay que pasar por algunas cosas por aprender. A mí me gusta mucho bailar y ojalá pueda volver a trabajar en esa productora desde ese lugar sin tantos conflictos.

¿Cómo era para vos en el colegio ser un chico que le gustaba el canto y el baile? ¿Eso sumaba con los compañeros o era un gol en contra?

Fue difícil, me discriminaban porque era algo de goy, estamos hablando de hace 30 años, siempre me gustó bailar.

Más que el tema de ser varón o mujer, a veces el arte no está bien visto en muchos colectivos como que solo se valoran las ciencias o las matemáticas entendés a donde apunto y en la colecividad hay mucho de eso. si sos artista, te dicen de que vas a comer? ¿Eso te pasó en la vida?

Me pasó siempre, me lo decían mis padres, fue todo un tema eso hasta que arrancó la cosa laboral fuerte. Siempre que estudiaba me decían que estudiara algo más que arte.

¿Cómo fue la cuarentena para vos a nivel laboral?

Para mí es organizar espectáculos por streaming. Vamos a volver de a poco pero mientras tanto hay que reinventarse un poco Igual a partir de septiembre se volver a de apoco con la ficción y el cine con protocolos obvio

Muchos de ustedes hicieron muchos espectaculos gratis, no te parece eso un error...

¿Cómo es dar la medida justa, promocionarte pero sin cansar?

Quizás fue un error . Es una forma de expresarnos por el solo hecho de disfrutar de lo que hacemos. La medida justa no la tengo sino te la daria

Dan, una última pregunta, en Uruguay estos días aparecieron muchos casos de abuso contra las mujeres tanto en el carnaval como en el rock y también Operación Oceano donde empresarios pagaban por tener sexo con menores. La pregunta es, ¿vos sentís que vienen cambios importantes en la sociedades con estas movidas?

Sin dudas estamos en un momento de tomar consciencia más que nunca - sino despertamos ahora no lo hacemos más.

Gracias, Dan, por tu calidez y amabilidad.

Algunos videos de Dan Breitman:

Video de una bat