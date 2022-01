Hava Nagilah: La historia detrás de la canción judía por excelencia

La melodía energética de Hava Nagila tiene sus orígenes a principios de 1800 en la Rusia zarista. En ese momento, el zar Nicolás I promulgó varios decretos crueles contra la población judía. Lo más devastador de todo fue la ley que hizo que los jóvenes judíos sean sacados de sus hogares por la fuerza y ​​sirvan en el ejército del Zar durante 25 años. Dadas tales privaciones, muchos judíos trataron de resistir, a veces desafiando al Zar públicamente, y más a menudo en privado, manteniendo su práctica y espiritualidad judía en casa.



Un líder judío que se ganó la reputación de oponerse al zar fue el rabino Yisroel Friedman, quien nació en 1797 en la ciudad de Ruzhin, en Ucrania. Su carisma era tan grande que el rabino Friedman pronto se convirtió en un líder judío local; Sus seguidores eran conocidos como "Ruzhin" Jasidim. Al igual que muchos rebeldes jasídicos, el rabino Friedman reconoció las dificultades de la vida y alentó a sus compañeros judíos a intentar vivir vidas de felicidad y alegría, incluso frente a la brutal represión. Cantar es una forma de crear felicidad y muchas comunidades jasídicas se hicieron conocidas por tararear melodías sin palabras llamadas nigunim. Estas melodías pegadizas fueron populares durante las vacaciones y las comidas de Shabat, y ayudaron a crear un ambiente estimulante y divertido.



A la edad de 41 años, el rabino Friedman fue acusado de ser un "rebelde" contra el zar y fue encarcelado durante dos largos años. En 1840, logró escapar y huyó a la ciudad de Sadigora en Austria, donde encontró refugio y fue recibido por la comunidad judía local, y finalmente formó otro grupo de seguidores.



Estos jasidim a veces se conocían como sadigora jasidim; Al igual que sus contrapartes en Ucrania, participaban en canciones felices cuando estaban juntos. Una de estas canciones fue Hava Nagila, aunque todavía no se conocía con ese nombre.



A principios del siglo XX, un grupo de sadigora jasidim se mudó de Austria a Jerusalén, trayendo sus melodías y nigunim únicos. Allí, alrededor del año 1915, algunos de los jasidim se reunieron con un pionero musical y cambiaron el curso de la historia musical judía.



El pionero musical fue un compositor y cantor llamado Abraham Zvi Idelsohn. Nacido en Letonia en 1882, Abraham Idelsohn trabajó en sinagogas en Alemania antes de mudarse a Jerusalén en 1905. Fue un ávido erudito y un sionista apasionado, así como uno de los primeros etnomusicólogos del mundo: eruditos que estudian a las personas a través de la música que crean.



Abraham Idelsohn estaba fascinado por las diversas tradiciones musicales judías, y grabó miles de canciones y melodías judías de Asia, África del Norte y Europa. Uno de estos fue el niggun Sadigora que conocemos como Hava Nagila.



Cautivado por su alegre melodía, Idelsohn decidió crear letras para el niggun hasta ahora sin palabras. Emocionado por el regreso de los judíos a la Tierra de Israel de todo el mundo, Idelsohn parece haber querido forjar un nuevo canon musical en idioma hebreo que uniría a los judíos en el naciente país de Israel. Para las palabras de Hava Nagila, Idelsohn recurrió a palabras inspiradas en la cita bíblica que forma parte de la liturgia festiva judía: Ze ha'yom asah Adonai, nagila v'nismecha bo, “Este es el día que el Señor hizo, regocíjate y sé feliz en "(Salmos 11:24).





Las palabras que Idelsohn escribió capturan gran parte de este sentimiento alegre:



Hava nagila, Hava nagila = Alegrémonos, alegrémonos

Hava nagila v’nismecha = Alegrémonos y alegrémonos

Hava neranana, Hava neranana = Cantemos, cantemos

Hava neranena v’nismecha = Cantemos y alegrémonos

Uri, uri achim = Despierta, despierta hermanos

Uri achim b’lev sameach = Despierta hermanos con un corazón alegre.



Idelsohn incluyó esta nueva versión de la canción jasídica en un concierto que ayudó a organizar en Jerusalén para celebrar el final de la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en un éxito instantáneo. Más tarde recordó el concierto y sus secuelas: “El coro lo cantó y aparentemente captó la imaginación de la gente, porque al día siguiente, hombres y mujeres cantaban la canción en todo Jerusalén. En poco tiempo se extendió por todo el país, y de allí al mundo judío.



Hava Nagila pronto se cantó en kibutzim y en ciudades de todo Israel. Se convirtió en una melodía popular muy popular y a menudo estuvo acompañada por la danza popular judía Hora. Fuera de Israel, Hava Nagila pronto fue un estándar en los campamentos juveniles sionistas y más tarde se hizo popular en bodas judías y otras celebraciones.



En la década de 1950, la canción dio otro gran salto cuando artistas no judíos comenzaron a grabarla. Uno de los primeros cantantes en comenzar a interpretar a Hava Nagila fue la superestrella estadounidense Harry Belafonte. Belafonte descubrió la canción en Nueva York en la década de 1950, y la adoptó como uno de sus grandes éxitos. Más tarde recordó que las dos canciones por las que era mejor conocido eran su famoso "Day-O" (también llamado "The Banana Boat Song") y Hava Nagila.



La experiencia más conmovedora de Belafonte cantando el éxito tuvo lugar en la década de 1950 en Alemania, luego explicó a los documentalistas Roberta Grossman y Sophie Sartain. "Me golpeó un poco duro que aquí estaba, un afroamericano, un estadounidense, de pie en Alemania, que una década antes había sido responsable de asesinatos en masa, estos jóvenes alemanes cantando esta canción hebrea de regocijo: 'Tengamos paz , Vamos a alegrarnos ". Y me emocioné mucho".



Hava Nagila se ha convertido quizás en la canción judía más reconocible. La gimnasta olímpica Ally Raisman actuó a su ritmo vertiginoso durante los Juegos Olímpicos de 2012 y ganó una medalla de oro en el proceso. En 2013, cuando el gobierno coreano patrocinó una competencia musical de "estilo Gangman" en Israel, la ganadora fue una adolescente llamada Eva Kamun, que ganó con la interpretación de esta canción clásica.



Artistas de China a África a Europa del Este y más allá abrazan la canción. Una búsqueda de Hava Nagila en Youtube arroja más de medio millón de videos de todo el mundo.



El júbilo en la canción y las palabras inspiradoras transmiten una verdad judía profundamente sentida: que todos anhelamos trascender los desafíos en nuestras vidas. Que todos deseamos ser las mejores personas de las que somos capaces. Que todos queremos ser felices. Y que cantar y escuchar la felicidad en Hava Nagila puede brindarnos a todos una medida de alegría.