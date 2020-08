Comparto esta información sobre la vida judía en Dubai. En un lugar tan lejano culturalmente, dónde la riqueza y la religión musulmana priman, un grupo de judíos se reúne para tener vida judía. Porque dónde hay judíos, la vida judía surge, se reúnen para compartir y poco a poco se forma una comunidad. Ha sido así la historia de nuestro pueblo y será así nuestro futuro.

En una casa, los judíos se reúnen para oraciones semanales, comidas kosher, celebraciones y días festivos. Aquellos que no viajan en Shabat pueden quedarse en la vivienda de arriba de la casa.

Los líderes de una sinagoga privada en Dubai dijeron que tienen esperanzas sobre el futuro de la vida judía en los Emiratos Árabes Unidos.



"Hemos encontrado lentamente nuestro lugar en el ecosistema de los EAU", dijo a la AP Ross Kriel, presidente de la nueva Comunidad Judía de los Emiratos. "Refleja nuestro optimismo sobre el futuro de los EAU como un lugar para comunicarnos, contribuir y prosperar".



Los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques, se fundó en 1971. Aunque no tiene relaciones diplomáticas con Israel, se les permitió visitar a los funcionarios israelíes, y el himno nacional israelí se tocó el año pasado en un torneo de judo de Abu Dhabi.



Los EAU también anunciaron en septiembre planes para comenzar a construir su primera sinagoga.

Kriel dijo que se siente muy seguro en Dubai, pero que aún no lleva una kipah afuera. Muchos en la comunidad pidieron no ser identificados, y un reportero de A.P. tuvo que aceptar no fotografiar la sinagoga o describir su ubicación antes de visitarla.



"Aunque nuestra comunidad es única en el mundo judío, no hemos querido sensacionalizar nuestra presencia aquí", dijo. "Nuestra visión futura es una comunidad judía que no solo se considera una característica normal de la vida en los EAU, sino que se considera un lugar donde florecen los judíos".



El rabino Yehuda Sarna, el nuevo rabino jefe de la comunidad judía de los EAU, dijo que el país se ha convertido realmente en "un importante centro mundial y punto de encuentro entre religiones".