Crónica del papá de Ramon Gutmann con la voz de Dalia

Esta nota fue hecha en plena pandemia, ya hace 27 años.

Cuando vi este video el año pasado me emocioné mucho. Ramón tuvo la suerte de sobrevivir ese terrible día que nos cambió la vida a todos.

Dalia Gutmann con su papá

Me comuniqué con Dalia y estas son sus palabras a 27 años del atentado y ya sin su papá que falleció hace 5 años.

Estas son las palabras de Dalia Gutmann

Pasaron 27 años. Yo era muy chica cuando fue el atentado. Tenía 17 años. Mucho tiempo como mecanismo de defensa no quise conectar mucho con lo que paso ahí. Mi papá trabajó allí muchos años, muchos amigos y compañeros murieron allí. Era una situación muy triste. Yo era una adolescente muy joven. Como que los años me hicieron conectarme más. El año pasado leí lo que mi papá había escrito. Después encontré un casette que él había grabado contado con la voz de mi papá. Es una sensación rara que tengo con el atentado de la AMIA. Es una situación siniestra, es feo sentir que no se va a esclarecer. Yo quiero pensar en el bien del mundo, que haya un arrepentido o que no haya tanta mafia dando vuelta, que se pueda esclarecer. Pero además, que no se pierda la memoria. Cuando hay memoria las cosas malas tienen menos chance de volver a pasar. Uno tiene más conciencia.