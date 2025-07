Llega “EJE” a la Sala Hugo Balzo del SODRE: una ópera ballet inclusiva que emociona y transforma

Los días 12, 13, 14 y 15 de julio, el escenario de la Sala Hugo Balzo se convierte en el espacio donde la música, la danza y la inclusión se entrelazan en una propuesta artística única: EJE, ópera-ballet creada por Maia Steinberg y Alicia Dogliotti, con dirección musical de Bruno Genta.

Con un enfoque minimalista, EJE narra un momento decisivo en la vida de una artista, donde las emociones, los vínculos y la resiliencia emergen con fuerza. Una historia simple y profundamente humana, que invita a reflexionar sobre la inclusión y la capacidad de reconstruirnos incluso en los escenarios más adversos.

La obra ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional: recibió el Premio Nacional de Música (MEC) en 2016 y fue destacada en Francia como puente cultural entre Uruguay y Europa por la asociación Jeunes Ambassadeurs de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Funciones:

12, 14 y 15 de julio – 19 y 21 h

13 de julio – 18 y 20 h

Un espectáculo para todas las edades, con un elenco diverso e inclusivo, que combina música en vivo, danza contemporánea y un fuerte compromiso social y artístico.

“EJE” es mucho más que una ópera: es una experiencia sensible, necesaria y profundamente actual.



Maia Steinberg (MAGU)

Compositora, cantante y song & sound healer. Licenciada y Magíster en Composición y Canto Lírico, egresada de la Escuela Universitaria de Música (Uruguay), Université Lyon 2 (Francia), Maastricht Conservatorium y Fontys Academy of Arts (Países Bajos). Ha participado en proyectos musicales en salas como la Filarmónica de París y la Ópera de Ginebra. Ha compuesto bandas sonoras para cine, videojuegos y teatro, y es creadora de Project A - A Voice Journey, que promueve el impacto social a través del arte vocal. En 2024 fue seleccionada como líder latinoamericana por el Global Leadership Institute de Colombia.

Alicia Dogliotti

Actriz, directora y dramaturga, egresada de la EMAD y con un Master of Arts de la University of Illinois at Chicago. Fundadora de Medusa Teatro, ha sido nominada al Premio Florencio en varias oportunidades, ganando como directora y dramaturga en 2017 por Verónica Princesa. Finalista del concurso Letras de Oro de la Universidad de Miami. Comprometida con el arte y la defensa de los derechos de los trabajadores de la cultura, actualmente es Vicepresidenta de la Federación Internacional de Actores.