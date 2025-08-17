La aclaración de Salomón Vilensky tras la tormenta por su forma de referirse al Canciller

Como es de público conocimiento, el uruguayo israelí Salomón (Lalo) Vilensky, uno de los tres asesores voluntarios de la Oficina de Innovación de Uruguay en la Universidad Hebrea de Jerusalem, presentó su renuncia irrevocable en protesta por la decisión del gobierno de congelar la actividad de dicha entidad. Lo comunicó en una carta formal al nuevo presidente de la ANII Alvaro Brunini. El sábado, Vilensky fue entrevistado por Subrayado, y se manifestó en términos muy duros e insultantes contra el Canciller Mario Israel Lubetkin, lo cual desató una ola de duras críticas a la forma en que habló.

Lalo Vilensky

No deseamos repetir aquí sus palabras, que pueden ser halladas en otros medios.

Estas son las línes que Vilensky nos envió al respecto.

"Quiero dejar constancia de que las palabras que utilicé al referirme al Canciller Lubetkin no fueron las correctas. No corresponde haberlo insultado ni haber utilizado expresiones ofensivas, y por ello presento mis disculpas.



Sin embargo, mantengo con firmeza mi posición respecto al cierre de la Oficina de Innovación en Israel, que funcionaba en alianza con la Universidad de Jerusalén. Considero que esta decisión constituye un serio retroceso para Uruguay y para quienes trabajamos durante años en la creación de este puente académico y tecnológico. La oficina no representaba un negocio ni un beneficio económico personal, sino una oportunidad para estudiantes y emprendedores uruguayos de acceder a formación, acompañamiento y desarrollo de startups.



Lamento profundamente la decisión adoptada y sus consecuencias para la relación entre Uruguay e Israel, pero reitero: las expresiones personales que utilicé no fueron apropiadas".