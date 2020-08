Una corta historia de la dirigencia comunitaria judía y su relación con Alemania I

Cuando en 1950 se fundó el Consejo Central de los Judíos en Alemania, la nueva dirigencia comunitaria tuvo que enfrentar situaciones controvertidas. Por un lado en ese mismo año el Congreso Judío Mundial (CJM) saco una declaración intimando a los judíos que habitaban Alemania a abandonar inmediatamente el país y hacer aliá a Israel. Por el otro lado debían convivir con una mayoría social, donde el nazismo seguía muy enquistado y las elites dominantes del país estaban mayormente integradas por personas que habían colaborado y/o apoyado fervientemente al nacionalsocialismo.

Uno de los más importantes dirigentes de esa época, Heinz Galinski, presidio el Consejo Central de 1954 a 1963 y de 1988 a 1992. Pero ya desde 1949 era el Presidente de la Comunidad judía de Berlín, la más grande del país, cargo en el que permaneció hasta su deceso en 1992. Galinski, un sobreviviente de Auschwitz, Buchenwald y Bergen-Belsen, comento la declaración del CJM de 1950 de la siguiente manera: "No sobreviví a Auschwitz para que algún funcionario me diga adonde debo vivir". Su estilo un tanto sarcástico de comentar ciertos temas lo convirtió en ocasiones en un interlocutor incomodo de las autoridades alemanas. Tras la construcción del Muro de Berlín en 1961, se convirtió en principal interlocutor del mundo judío con el gobierno de la República Democrática Alemana ( RDA-DDR). Sin embargo como la mayoría de los dirigentes judíos de aquella época, intervino muy pocas veces en debates que abarcaran toda la sociedad alemán.

Diferente fue el rol jugado por uno de sus sucesores. Werner Nachmann presidió el Consejo Central entre 1969 y 1988. Sobrevivió a la Shoá cuando su familia emigró en 1938 a Francia. Regreso a su ciudad natal Karlsruhe en 1945 como oficial del ejército francés. Entre 1954 y 1988 presidió la comunidad judía de Karlsruhe y a partir del 1961 también la organización regional judía de Baden (un distrito en el suroeste del país) hasta 1988. Nachmann fue miembro organizador de los Juegos Olímpicos de 1972 en Munich y es recordada su imagen en la TV cuando tras el atentado contra la delegación israelí, apareció junto al Presidente del Comité Olímpico Internacional anunciando: "Los juegos deben continuar". Miembro de la CDU (democracia cristiana alemana) fue criticado en ámbitos judíos por sus actitudes de apoyo a Hans Filbinger en 1978 (el primer ministro de Badén - Württemberg en aquella época, había ocultado su rol de jurista ordenando penas de muerte poco antes del final del 3.Reich). Nachmann era un adherente a la diplomacia silenciosa, defendía la política del Estado de Israel por un lado, pero trataba de limitar la influencia de las organizaciones sionistas entre la comunidad judía de Alemania. Su mayor logro fue sin duda, el acuerdo firmado entre el Consejo Central y el estado alemán en 1980. En él se reglamentaba las indemnizaciones a pagar, a aquellos que no habían recibido en las décadas anteriores ninguna reparación (Wiedergutmachung) del estado alemán. Para ello se constituyo un fondo de 400 millones de marcos (200 millones de euros).Los pagos eran dirigidos por el Consejo Central a organizaciones de judíos en diferentes lugares del mundo y Nachmann poseía el poder unico de administración de estos fondos remitidos al Consejo Central, para su posterior distribución. Tras el fallecimiento repentino de Nachmann en 1988, se descubrió que 29 millones de marcos de esos fondos, habían terminado en empresas de Nachmann o simplemente desaparecido. No hubo investigación posterior, ya que la responsabilidad total recaía en el difunto dirigente.

Un capitulo diferente escribió el dirigente Ignatz Bubis, presidente del Consejo Central entre 1992 y 1999. Se definía a sí mismo como ciudadano alemán de fe judía. Había nacido en Breslau en 1927 y sobrevivió la Shoá en Polonia, primero en un ghetto y posteriormente como trabajador esclavo del nazismo hasta su liberación en 1945. Tras no encontrar en Polonia más familiares vivos, emigra a Alemania. Como próspero empresario se dedica a la inversión inmobiliaria, en su ciudad de residencia Frankfurt. 1969 ingresa al partido liberal alemán FDP. Su actividad inmobiliaria lo involucra en numerosos conflictos sobre la especulación inmobiliaria en la zona del Westend de Frankfurt a principios de los 70.- Estos conflictos se agudizan de tal manera, que Bubis congela sus actividades en la comunidad judía local. Paralelamente, va escalando posiciones en la FDP, representando al Frankfurt en la convención nacional del partido. En 1978 retoma su actividad como presidente de la Comunidad judía de Frankfurt, la segunda en importancia del país y pasa a integrar también la Comisión directiva del Consejo Central. Conjuntamente con otros miembros de su comunidad impide en 1985 la puesta en escena de la obra teatral "La basura, la ciudad y la muerte" der Rainer Werner Fassbinder, basada en los conflictos de los primeros 70 arriba descriptos. Se acusaba a Fassbinder de proyectar sus prejuicios antisemitas en la persona de Bubis. Como Presidente del Consejo Central no dejó de elevar su voz ante ataques anti-extranjeros o contra minorías, lo que llevo al diario FAZ a caracterizarlo como "la voz de la conciencia" de este país. Con el correr de los años y tras haber dejado caer "un mecanismo de autopreservación que los sobrevivientes llevamos", empieza a confrontarse con episodios de su juventud, lo que lo lleva a cuestionarse su actuación en Alemania y su rol en el Consejo Central.En 1998 es elegido presidente del Congreso Judío Europeo. En su última entrevista concedida al semanario Stern en 1999, Bubis afirma que sus logros han sido mínimos, que judíos y alemanes siguen distanciados los unos de los otros y que su accionar no ha tenido éxito. A su pedido Bubis es enterrado en Israel.

El sucesor de Bubis, Paul Spiegel, había nacido en a fin de 1937 en Warendorf, Renania del Norte. En 1939 la familia escapa a Bélgica, donde Paul permanece oculto durante toda la guerra en el seno de una familia campesina. Tras el final de la guerra (su madre encontró refugio en Bruselas, su padre sobrevivió el campo de Dachau) se restableció en Warendorf, como única familia judía de la ciudad. En 1951 Paul Spiegel celebra su Bar Mitzwa, la primera que se realiza en su provincia después de la Shoa. Tras sus estudios, comienza una dilatada carrera como periodista, tanto en medios comunitarios como extracomunitarios. En los 80 funda una empresa de representación artística lo que lo pone en contacto con el mundo de las artes y el espectáculo. Después de encabezar la comunidad judía de Düsseldorf en 1984, Spiegel se hace cargo de la administración de la Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland((Oficina Central de Bienestar de los Judíos en Alemania) entre 1989 y 2000, posibilitando el trabajo de integración de los inmigrantes rusos a las comunidades. Spiegel fue un activo impulsor de esta integración, considerando la misma como un renacer del judaísmo en Alemania. Al fallecer Bubis, lo reemplaza en el cargo, dándole mucha importancia al dialogo antirreligioso. Durante su presidencia, el Consejo Central firmo un acuerdo con el gobierno federal, que es el que actualmente asegura la supervivencia financiera de las comunidades. Paul Spiegel mostro siempre su compromiso con las minorías que habitan este país y apoyo iniciativas intercomunicarías en este sentido. Permaneció en su cargo hasta su fallecimiento en 2006.