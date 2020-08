¿Sabes que Uruguay y los Emiratos Arabes Unidos están en una misma lista israelí?

Quienes vuelvan de allí a Israel, no precisan hacer cuarentena

A partir de la medianoche de este domingo 30 de agosto, Uruguay está en la lista verde de Israel de países de los que se puede volver sin tener que hacer cuarentena por la pandemia. Junto a Uruguay, según aprobó el gabinete Corona, están también los Emiratos Árabes Unidos, Australia, Irlanda, Taiwán, Noruega, Singapur, Portugal y Tailandia.

Esto significa que quien vuelva a Israel proveniente de estos sitios, puede entrar al país y movilizarse libremente, sin tener que aislarse por dos semanas. Evidentemente, los Emiratos fueron incluidos en la lista porque este lunes viaja a Abu Dhabi por primera vez una importante delegación oficial israelí y una norteamericana, en relación al acuerdo de paz que está por firmarse.

Cabe aclarar que la nueva lista no se refiere a turistas ya que Israel aún no está autorizando su entrada de ninguna parte del mundo. La decisión es relevante para quienes hayan estado por alguna razón-sea cual sea-en alguno de los países de la lista y vuelven a Israel, si son ciudadanos israelíes o tienen permiso de residencia en Israel. Puede tratarse de estudiantes, diplomáticos, efectivos en fuerzas de paz o los shojatim que faenan la carne kosher en Uruguay, por dar algunos ejemplos. Lo que cuenta es que se trata de gente que vive fijo en Israel o tiene permiso de residencia.

Cabe recordar que por ahora, para poder viajar a Uruguay es necesario presentar un test de Coronavirus que haya dado negativo, hecho no más de 72 horas antes de partir. Al llegar a Uruguay es obligatorio ir directo a cuarentena de una semana y luego hacer otro test, que si vuelve a dar negativo, libera a la persona de la cuarentena.

La inclusión de Uruguay en la lista verde es un logro de la Embajada uruguaya en Israel. El Embajador Bernardo Greiver ha estado en contacto intenso en las últimas semanas con las autoridades israelíes al respecto, proporcionando las estadísticas necesarias para que en Israel se tenga bien claro la buena situación de Uruguay en el marco de la pandemia. "Hemos mostrado con seriedad y responsabilidad el excelente trabajo que se ha estado haciendo en Uruguay", nos dijo el Embajador. "Y esto se logró trabajando juntos: el Estado, el gobierno y la gente".

Cuando hace varios días Israel publicó una lista de países "verdes", Uruguay no estaba en ella, pero no porque hubiese sido rechazado sino porque Israel no había llegado a analizar la situación de ningún país de América Latina y se habían concentrado más que nada en los países con los que hay conexión de vuelos directos.

Ahora se anunció que la lista de países “verdes” será evaluada cada dos semanas. Los países aprobados este domingo se suman a los primeros incluidos en la lista: Austria, Italia, Estonia, Bulgaria, Gran Bretaña, Georgia, Alemania, Dinamarca, Hong Kong, Hungría, Grecia, Jordania, Letoni, Lituania, Nueva Zelandia, Eslovania, Finlandia, Canadá. Chipre, Croacia y Ruanda.

Cabe señalar que en algunos casos, un país determinado está incluido por el simple hecho que permite la entrada de israelíes a su territorio a pesar de los malos números de la pandemia en Israel.