Testigo presencial en Abu Dhabi: Lior Haiat, portavoz de la Cancillería israelí

Lior Haiat (46) entró al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel hace ya casi 20 años. Tras pasar exitosamente el curso de cadetes, se desempeñó en una serie de cargos diplomáticos que le abrieron mundos y le han enriquecido. Fue vocero de la Embajada de Israel en Argentina, luego vice portavoz de la Cancillería, portavoz de la Embajada de Israel en España, Director del Departamento de Centroamérica y el Caribe, Cónsul General en Miami y desde hace unos meses es el vocero de la Cancillería. Y cuando le preguntamos dónde ubica la misión que acaba de protagonizar, como parte de la delegación oficial de Israel a los Emiratos Árabes Unidos, no duda ni un instante: “Esto ha sido sin duda lo más importante en mi carrera diplomática”.

En esta entrevista especial, nos lo explica.

P: Lior, de todos los cargos que has cumplido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ¿dónde ubicas esta misión de la que has sido parte, viajando en tu calidad de portavoz de la Cancillería en la delegación oficial a Abu Dhabi?

R: Esto ha sido sin duda lo más importante en mi carrera diplomática. Desde el día que entré al ministerio soñé con esto. Entré para participar en el esfuerzo por lograr la paz entre Israel y sus vecinos. Esa era mi meta al decidir ser diplomático. Y cuando llegué a Abu Dhabi el jueves pasado- yo viajé, junto a otras personas de la Cancillería y de la oficina del Primer Ministro, unos días antes que la delegación toda- sentí que cerraba un círculo que comenzó hace 20 años. Para esto vine al ministerio.

P: Es muy fuerte esa sensación que estás describiendo. ¿Y qué fue lo especial? ¿Sentiste que acá se trata de una paz verdadera, entre pueblos, no sólo acuerdos entre líderes que luego no bajan realmente a la vida diaria?

R: Sin duda alguna, así es. Se sintió un ambiente de camino hacia una paz verdadera, no sólo entre gobiernos sino entre pueblos. La sensación era que los emiratíes y nosotros queremos sacar las relaciones que estaban por debajo del radar, a la luz, y lo más rápido posible. Realmente fue una sensación extraordinaria.

P: Y uno podría preguntarse por qué ahora. Y no lo digo para restarle importancia, en absoluto…pero claro que surge el tema de las elecciones en Estados Unidos, el hecho que al Presidente Trump le viene bien un gran logro antes de noviembre…hay también temas internos con el Primer Ministro en Israel. ¿Te parece que estos elementos incidieron?

R: Siempre puede haber otras circunstancias que ayudan. Pero debemos recordar que los vínculos con los Emiratos comenzaron hace mucho. Ha habido altibajos por cierto, muchas cosas se hicieron a puertas cerradas, bajo el radar, pero al fin llegó el momento en que a los Emiratos les resultaba el apropiado para salir a la luz. Y decidieron ir a la cabeza, dando el ejemplo a otros países de la región. Con esto, el liderazgo de los Emiratos transmitió un mensaje muy valiente, y lo apreciamos mucho.

Claro que también los esfuerzos de Estados Unidos por ayudarnos han sido enormes, han dado todo para que las dos partes lleguemos a una situación en la que se puede sacar todo a la luz. Espero que este proceso se repita también con otros países.

El asesor especial y yerno del Presidente Trump, Jared Kushner, en el medio, entre los dos asesores de Seguridad Nacional: a la izquierda el israelí Meir Ben Shabat y a la derecha el emiratí Sheikh Tahnun bin Zayyed (Foto:GPO)

P: ¿Cuáles dirías que son los logros principales?

R: Es la primera vez que todo está realmente abierto, con el claro objetivo de que marchemos en el camino hacia la paz real, que se abran embajadas en Israel y en los Emiratos, construyendo vínculos que no sólo son políticos sino también entre los pueblos, que los israelíes puedan visitar los Emiratos y los emiratíes vengan a Israel, que haya relaciones comerciales, que se pueda pasear...Todo es muy diferente. Se respira un ambiente de paz, no sólo la formalidad de un acuerdo.

P: ¿Te atreves a comparar con lo que se vivió al firmarse la paz con Egipto en 1979 y con Jordania en 1994? Esos acuerdos de paz fueron importantísimos por diversas razones, pero sabemos que no se tradujeron en relaciones cercanas con los pueblos de ambos países.

R: Yo no viví el proceso de paz con Egipto porque era un niño.Tampoco viví directamente el proceso con Jordania como sí estoy viviendo esto. Lo que sí puedo asegurar es que el mensaje actual es que se está forjando una paz cercana y muy especial que para nosotros significa mucho y que seguramente aportará a toda la región.

P: En las últimas semanas las redes están repletas de expresiones de alegría de los emiratíes respecto a esta nueva era de paz con Israel. ¿Cómo te parece que lo percibe el pueblo? ¿Alcanzaste a palparlo estando allí?

R: Te puedo decir que en los Emiratos Árabes Unidos viven ciudadanos de que más de 200 nacionalidades diferentes, y que la gente está orgullosa de ello. Destacan con razón el valor de la convivencia y el respeto hacia culturas variadas. La paz con Israel entra perfectamente en este concepto.

P: A pesar de haber viajado ya sabiendo que se está marchando por un singular camino de acercamiento y diálogo ¿algo te sorprendió estando allí?

R: La verdad, me sorprendió el nivel de calidez con que nos recibieron, el mensaje de amistad y esperanza tan firme en todos los encuentros que mantuvimos.

Juntos, una foto de recuerdo resumiendo la histórica visita.Lior es el tercero de la izquierda en la fila de atrás.

P: ¿Qué esperan ellos de esta nueva era?

R: Creo que todos ven el potencial en la paz con Israel como una gran oportunidad, con el deseo de fortalecer la estabilidad en Medio Oriente, y evidentemente esto pasa por un gran florecimiento económico para ambos pueblos.

P: A mí me emocionó mucho escuchar el discurso del Director del Consejo de Seguridad Nacional de Israel Meir Ben Shabat al arribar a Abu Dhabi, que además sonó impactante en árabe, hablando de las similitudes entre los Emiratos e Israel. Fue un mensaje muy esperanzador.

R: Así es. Hay realmente muchas similitudes entre los Emiratos e Israel. Ambos países son líderes en innovación y ciencia y el potencial es muy claro. Pero además, un aspecto muy importante es que no se siente allí hostilidad hacia Israel en absoluto. No han sido educados en el odio a Israel ni al pueblo judío sino todo lo contrario. Tienen mucha curiosidad por conocer y aprender, por construir vínculos.

Meir Ben Shabat saludando en el aeropuerto, al llegar. Comenzó diciendo "Salaam Aleikum" y expresando lo feliz y honrado que se sentía de encabezar la delegación oficial de Israel a los Emiratos Arabes Unidos (Foto: GPO)

P: ¿Qué dicen allí del tema palestino, de la reacción furiosa que tuvieron?

R: No puedo comentar lo que ellos dijeron. Pero te diré que esto es una oportunidad para los palestinos. Creo que deben entender que hay un cambio en Oriente Medio. Espero que comprendan que la región va en dirección a la paz y que aquí hay una oportunidad también para ellos, de dar un paso que mejore el futuro de su pueblo. Los palestinos deberán elegir si están del lado de la paz o de los estados extremistas que apoyan el terrorismo.

P: ¿Crees que terminarán entendiéndolo?

R: Yo estoy seguro que también entre los palestinos hay mucha gente que lo entiende. Y será cuestión de tiempo hasta que eso se traduzca en algo práctico real.

P: ¿Qué resultados concretos se puede decir que arrojó el viaje de estos días, la visita a Abu Dhabi?

R : Ante todo, fue la primera vez que una delegación oficial israelí llega abiertamente a Abu Dhabi a conversaciones de paz. Fue la primera vez que un avión israelí vuela directo hacia allí y más aún, sobrevolando Arabia Saudita. Hubo varios grupos de trabajo, iniciamos diálogo en temas esenciales para el acuerdo de paz y para la vida en paz en diferentes áreas. Ya se firmó el primer protocolo en temas financieros y de trabas bancarias, y habrá otros en turismo, aviación, cultura, ciencia, cooperación regional, comercio, innovación. Cada cosa es un hito en el camino.

Un saludo de moda, tras la firma del primer protocolo (Foto: Amos Ben Gershom, GPO)

P: Una de las características que más se destaca es el potencial económico ¿verdad?

R: Los Emiratos Arabes Unidos son un país de muy buena situación económica, con un ingreso per cápita mayor que el israelí. Este es un acuerdo de paz diferente, en el que se pone énfasis en las múltiples áreas posibles de cooperación y la intensidad de contactos que resultarán beneficiosos para todos. No es que hay un conflicto territorial que resolver, una amenaza que quitar del camino. El énfasis se pone en la paz entre los pueblos, como ya he dicho, no sólo entre los líderes.

P: Tú llegaste a Abu Dhabi, con otros altos funcionarios de Cancillería, de la Oficina del Primer Ministro y el Consejo de Seguridad Nacional, ya el jueves, o sea cuatro días antes que la delegación. ¿Qué hicieron en ese lapso?

R: Preparamos todos los encuentros, nos reunimos con figuras centrales en el liderazgo emiratí. Tuvimos el primer encuentro entre diplomáticos de ambas cancillerías. Fue el primero en el que oficialmente diplomáticos israelíes entraron en la cancillería emiratí. Sentí una gran emoción en mi corazón cuando entré allí.

El Director General de la Cancillería israelí Alon Ushpiz, junto al Ministro de Asuntos Exteriores emiratí Dr. Anwar Gargash

P: Más allá de la parte política y del camino hacia la paz ¿algo te impactó en especial en lo que alcanzaste a ver en Abu Dhabi?

R: Una de las cosas más hermosas e impresionantes fue la mezquita Bin Zayyed. Y en general, la interesante combinación entre la vida occidental del país y la vida tradicional.

Lior en la gran mezquita

Periodistas israelíes en vestimenta tradicional, durante una visita a la mezquita

P: ¿Cuáles son los próximos pasos?

R: Al parecer, la ceremonia festiva en la Casa Blanca, con participación del Primer Ministro Netanyahu, el Príncipe Heredero de los Emiratos Muhammad Bin Zayyed y el Presidente Trump. Será en las próximas semanas. Luego apertura de Embajadas y nosotros, como Cancillería, seguiremos trabajando al frente de toda esta iniciativa, para concretar la paz entre ambos países.

P: Vuelvo al principio. La mayor parte de tu trabajo diplomático ha sido en español. ¿Te gustaría, al terminar tu función como portavoz de la Cancillería, pasar a otra región, representar a Israel en una capital árabe?

R: En efecto, gran parte de mi carrera ha sido frente a públicos latinos. Pero me alegraría ir también a otras partes del mundo y trabajar con países árabes para promover la paz en Oriente Medio. Es para eso que llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores.

P: Mucho éxito Lior. Que todo funcione a la perfección, por todos nosotros.

R: Muchas gracias, que así sea.