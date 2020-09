Para leer sobre sionismo nos cuenta Micaela Seidman

En twitter se conoce gente que suma en la buena dirección. Se comparten hobbies, libros, conocimiento. No todo es negativo, sino que por el contrario, twitter es parte de la realidad. No es la realidad total, es una microrealidad dónde se vincula gente que comparte su amor por Israel y por el sionismo. Siempre estamos para compartir conocimiento y buenos libros.

Mossad: The Greatest Missions of the Israeli Secret Service: authors Michael Bar-Zohar and Nissim Mishal take us behind the closed curtain with riveting, eye-opening, boots-on-the-ground accounts of the most dangerous, most crucial missions in the agency's 60-year history. pic.twitter.com/ly2uFcr7zd — Micu (@Micu_48) September 7, 2020

Mossad: Las mayores misiones del servicio secreto israelí: los autores Michael Bar-Zohar y Nissim Mishal nos llevan detrás de la cortina cerrada con relatos fascinantes, reveladores y prácticos de las misiones más peligrosas y cruciales en el 60 años de historia de la agencia.

Start up Nation: La historia del milagro económico de Israel (2011): ¿Cómo es posible que Israel, un país pequeño, rodeado de enemigos, en constante estado de guerra, sin recursos naturales, produzca más empresas que Japón, China, India, Corea, Canadá y el Reino Unido? pic.twitter.com/AzF7lrB44f

The BDS War Against Israel: From the day of its founding, Israel has been under attack—with tanks, rockets, and horrific terrorism against civilians. In need of new tactics, Israel’s foes have opened up a new front: The Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement. pic.twitter.com/EUC0oLcZ8i

La guerra de BDS contra Israel: desde el día de su fundación, Israel ha estado bajo ataque, con tanques, cohetes y terroristas terroríficos contra civiles. En necesidad de nuevas tácticas, los enemigos de Israel han abierto un nuevo frente: el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Winning A Debate With An Israel-Hater: How to Effectively Challenge Anti-Israel Extremists. The next time you encounter a group of Israel-hating extremists, you’ll be armed with the facts – and the techniques to apply them with skill and confidence. pic.twitter.com/n20IPHINKM — Micu (@Micu_48) September 7, 2020

Ganar un debate con un enemigo de Israel: cómo desafiar eficazmente a los extremistas antiisraelíes. La próxima vez que se encuentre con un grupo de extremistas que odian a Israel, estará armado con los hechos y las técnicas para aplicarlos con habilidad y confianza.

Lo que demanda la justicia: Estados Unidos y el conflicto israelo-palestino: explica la naturaleza esencial del conflicto y lo que lo ha alimentado durante tanto tiempo. ¿Cuál es el núcleo del conflicto palestino-israelí? ¿Qué nos exige la justicia en este conflicto?

Jerusalem: The Biography: is a 2011 bestselling non-fiction book by British popular historian and writer Simon Sebag Montefiore. His task is to pursue the facts, not to adjudicate between the mysteries of different religions or the secular reasons behind historical events. pic.twitter.com/Bf4J9298a3 — Micu (@Micu_48) September 7, 2020

Jerusalem: The Biography: es un libro de no ficción más vendido en 2011 del popular historiador y escritor británico Simon Sebag Montefiore. Su tarea es investigar los hechos, no juzgar entre los misterios de diferentes religiones o las razones seculares detrás de los eventos históricos.



Los derechos del pueblo judío a la tierra de Israel: la conexión histórica del pueblo judío con su tierra ancestral; el renacimiento de sus aspiraciones nacionales; y el reconocimiento de sus derechos colectivos nacionales en el derecho internacional.

Convertir a David en Goliat: Cómo el mundo se volvió contra Israel: ¿Qué causó este cambio notable? Traza el proceso mediante el cual las presiones materiales y las modas intelectuales reformaron la opinión mundial sobre Israel.

Terror Tunnels: The Case for Israel's Just War Against Hamas: Covering all the hot-button issues- from BDS, rise of anti-Semitism, charge of war crimes, to the prospects of peace- it is a must-read for all who care about Israel, peace in the Mideast, human rights, and fairness. pic.twitter.com/bd8ud38SPb — Micu (@Micu_48) September 7, 2020

Túneles del terror: el caso de la guerra justa de Israel contra Hamas: cubriendo todos los temas candentes, desde BDS, aumento del antisemitismo, cargos de crímenes de guerra, hasta las perspectivas de paz, es una lectura obligada para todos los que se preocupan. sobre Israel, la paz en el Medio Oriente, los derechos humanos y la justicia.

