Guillermo Lafferiere y las IDF

Guillermo Horacio Eduardo Lafferriere. Magister en Geopolítica por la Universidad Maimónides (Tesis: La relación ambigua de Pakistán con los grupos talibanes que operan en ese país entre 2008 y 2010). Coronel retirado del Ejército Argentino. Oficial de Estado Mayor y Licenciado en Estrategia y Organización.

Guillermo forma parte del grupo de argentinos ilustres que conformaron "Ciudadanos por Israel".

El comunicado afirma: “No permaneceremos pasivos ante las amenazas que se ciernen sobre este pueblo hermano. Sentimos la responsabilidad moral de estimular y proteger la libertad, la justicia y la verdad, así como la vida, su irrenunciable dignidad y los derechos humanos. Los ataques que sufren nos afectan como ciudadanos, como hermanos en una ética común: ni la indiferencia ni la comodidad son excusas para disminuir la enorme responsabilidad moral que tenemos con los principios democráticos y republicanos allí donde se vean amenazados. Por esta razón presentamos clara y abiertamente nuestro acompañamiento y apoyo a Israel, para que sepan que no están solos y que ese pueblo y la tierra que es su patria, cuentan con el amor y admiración de quienes no somos judíos”.

Guillermo es conferencista y ha impartido charlas muy interesantes sobre geopolítica de Medio Oriente.

Llegará mucho antes de lo previsto, el tiempo que la IDF tenga una capacidad sobrada para asegurar la defensa del espacio del país. Eso, sumado a la consolidación de interacciones con Egipto, Jordania y otros estados árabes moderados, constituye a Israel ya en el factor fundamental en la región. Ahora bien, en mi mirada, ese horizonte, con el desarrollo económico, tecnológico y militar del país hará que sus fuerzas sean requeridas en acciones multinacionales muy lejos de su frontera. Hoy parece imposible, pero de hecho, hace años que la IDF viene participando en ejercitaciones con la OTAN y con países individualmente; tanto fuera de sus fronteras como en el interior de Israel. Eso no se hace por una política de buenas relaciones, sino que se busca complementariedad para casos de operaciones combinadas. Un sector de la elite gobernante lo percibe, sino esto no sería fomentado. El tiempo para que lo que menciono suceda está en el futuro, con dificultades para definirlo temporalmente pero no impide que pueda vislumbrarse que muy posiblemente, Israel tome ese camino. Israel, está para mucho más que la importante tarea de asegurar su existencia.

Compartimos tweets de Guillermo y los invitamos a seguirlo en twitter.

— Guillermo Lafferriere (@glafferriere) February 18, 2020

en el Estado Islámico, Hezbollah, Al Nusrah, las tropas de EEUU que allí operaron, los kurdos y las fuerzas especiales de otros países occidentales que por allí, de vez en cuando operarán... — Guillermo Lafferriere (@glafferriere) February 18, 2020

El Líbano en su frontera con Israel, el Golan en Siria. Todos lugares donde, desafortunadamente, grupos terroristas y proxies de ciertos estados, usan como santuarios para atacar Israel. Eso ocurre todos los días. No hay soft power que contenga eso. https://t.co/wLToZTLP8K — Guillermo Lafferriere (@glafferriere) April 17, 2020

---------