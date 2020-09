Club de lectura en B'nai B'rith moderado por Janet Rudman

Leímos hace un tiempo "Si una persona pudiera leer un libro por hora, y no descansara ni para comer ni para dormir, podría leer 8.760 libros por año, y si leyera a lo largo de toda una vida, leería medio millón de libros." Esta frase nos quedó dando vueltas y pensamos... "por qué no?"

Este año, que fue tan especial para toda la humanidad, en B'nai B'rith nos decidimos a enriquecernos de la mejor manera que lo puede hacer un ser humano: compartiendo, debatiendo, leyendo. Es por esta razón que lanzamos el CLUB DE LECTURA, un espacio pensado para cada uno de nosotros, para adentrarnos en otros mundos, en otras fantasías, otros sueños y compartirlos con nuestros pares.

Si querés formar parte del CLUB, envianos un mail a i[email protected] o por whsapp al 095977241.

La moderadora del primer grupo que ya se formó es Janet Rudman. Ha trabajado en varios proyectos editoriales uruguayos que construían identidad judía: Kesher, TuMeser, Jai y ahora forma parte del staff de SemanariohebreoJai. Publica en este portal cuentos y columnas.

Janet Rudman se presenta en la introducción de sus relatos en el libro Pelados con trenza 2 así:

"Hace cinco años que voy al taller de Escritura de Andrea Durlacher. Allí conocí gente maravillosa que comparte conmigo su afición por la lectura y la escritura. La gente me pregunta para qué voy. No es para recibirme de escritora. Compartimos experiencias de vida que se canalizan a través de textos. Me gusta escribir sobre historias mínimas. A veces sobre gente que existe, pero la mayor parte de veces invento personajes y les agrego algún rasgo que observé en la vida cotidiana.No me defino por mi trabajo. He sido editora de contenidos digitales y he contado plata en un cajero automático. Leo y tomo café de manera adictiva. Fanática seguidora de series. Encontré en la escritura y en la lectura una forma de darle expresión a mi esencia. Me permite hacer viajes sin esperas en aeropuertos. Algunos los comparto. Otros los reservo para mí".