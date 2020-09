Una invitación singular a todos los niños judíos del mundo

André Fremd

El joven uruguayo-sanducero para ser más exacto- André Fremd, está viviendo una nueva etapa desde octubre último, trabajando con la juventud de la Comunidad Judía de Barcelona. Lo que detonó esta entrevista fue un mensaje que nos envió días atrás, contándonos sobre uno de los proyectos que ha lanzado, que pretende conectar a niños judíos de diferentes partes del mundo a través de cartisei brajá, tarjetas de felicitaciones por el nuevo año hebreo que está comenzando. Nos place pues darle a André la oportunidad de contar al respecto.

Pero claro que no podíamos quedarnos allí.

El resto. André nos lo cuenta.

P: André, yo te asocio siempre con actividad comunitaria en Uruguay, pero esta entrevista la hacemos directo a Barcelona, donde estás trabajando hace ya un tiempo. Contame por favor de qué se trata, qué hacés, hace cuánto que estás y por cuánto tiempo.

R: En primer lugar, agradecerte Ana por estar en contacto y tu increíble buena disposición para siempre ayudar.

Estoy en Barcelona desde el 18 de octubre del 2019 y soy el director de juventud de la comunidad más antigua de la ciudad llamada CIB (Comunidad Israelita de Barcelona), de hecho, es el primer shill que se construyó luego de la inquisición española.

P: Eso ya suena a título impactante. Es como una gran responsabilidad.

R: Así es. Te diría que mi trabajo lo dividiría en dos partes. Por un lado, cumplo el rol de Sheliaj de la Tnua Yajad, la cual es una tnua hermana de Hanoar Hatzioni.

Por otro lado, soy encargado de generar actividades para quienes están entre los 20 y los 35 años. Para ellos estamos llevando adelante una heterogeneidad muy interesante de actividades: ir a colaborar con comedores sociales, generar ciclo de debates de diferentes temáticas, armamos un equipo de futbol y jugamos en un campeonato que está por fuera de la comunidad, organizamos fiestas, entre otras cosas.

Pero actualmente estamos muy entusiasmados en poder replicar el Proyecto Shoa aquí en Barcelona. Estamos trabajando en coordinación con el Proyecto de Uruguay y pronto capacitaremos a los educadores. Ya teníamos todo pronto para largarlo en marzo, pero se frenó todo por la pandemia.

P: Me contaban el otro día justamente de la adopción de modelo de Proyecto Shoa de Uruguay en Barcelona, y me sentí muy orgullosa. Y como he hecho varias notas con educadores del proyecto, realmente tengo clarísimo que debreía ser emulado en varias partes del mundo judío.

R: Así es. Esperamos ahora en Setiembre poder comenzar con las primeras actividades. Y si me permitís me gustaría acá hacer mi pequeño homenaje a Paty Catz, Uri Lichtestein y Samu Dressel que creo yo, marcaron a toda mi generación. No solo por lo increíble que es el proyecto sino por la perseverancia con la que trabajaron para llevarlo a la realidad.

P: Me alegra que menciones a los precursores porque no es fácil en generar marcar camino. Excelente. André ¿cómo es la comunidad judía local en Barelona?

R: Mira, la verdad es que creo que todavía me falta para poder entenderla. Pero puedo decirte que siento que tiene un montón de aspectos para trabajar y que sea una comunidad modelo de solidaridad, compromiso y proactividad.

Por suerte, junto a un muy buen equipo de trabajo le hemos podido dar un lindo impulso a un montón de distintas actividades para “sacudir la modorra”.

P: ¿Sentís que es muy distinta la actividad comunitaria allí de lo que estabas acostumbrado en Uruguay?

R: La mayor diferencia que veo es en relación a las tnuot, los movimientos juveniles. En Uruguay para los jóvenes e inclusive para los padres la Tnua es una prioridad. Acá no es así y es algo en lo que vengo trabajando mucho con los Madrijim y sus familias.

Estoy convencido que la Tnua nos da un montón de herramientas para desarrollarse y ser feliz que difícilmente se encuentre en otro marco y es por eso que intento transmitir esta pasión a los adolescentes y jóvenes.

P: ¿Se vinculan con otras comunidades europeas y del mundo?

R: Justo acabo de llegar de un seminario de la Asociación Judía Europea en donde pude vincularme con personas de distintos países del mundo, pero además al estar asociados con Hanoar estamos siempre contactados.

Por otro lado, se suele hacer seminarios con Málaga, Madrid y Melilla. Este año pudimos hacer uno solo porque los otros que estaban planeados se suspendieron por el Coronavirus.

P: ¿Y cómo se preparan para Rosh Hashana? ¿Se celebra en comunidad? Me imagino que la pandemia, y seguro en España, influye también en eso.

R: La pandemia fue muy fuerte en Barcelona y estuvimos prácticamente 3 meses sin salir de nuestras casas. Rosh Hashana en principio será en el Shil como todos los años, pero con un 33% de capacidad que es lo que el gobierno permite.

P: ¿Cómo ha sido vivir la pandemia en España? En la primera ola la situación era terrible ¿verdad?

R: Sí, sin duda fueron meses muy duros. Como anécdota, te cuento que cuando nos encerraron yo estaba muy seguro que la cuarentena no podía durar más de 3 semanas o exagerando un mes. Le erré bastante mal lamentablemente.

Por otro lado, fue muy gratificante ver como los Madrijim con los que trabajo tuvieron una reacción inmediata de promover actividades para sus janijim a través de las nuevas redes sociales.

P: Eso de que las crisis crean oportunidades, es muy cierto. André, a pesar de las limitaciones que mencionaste, por la pandemia, las fiestas no desaparecen, no sólo en el calendario, sino más que nada en lo que inspiran. Y vos estás promoviendo un proyecto especial relacionado precisamente a las fiestas…Entiendo que no fue iniciativa tuya pero que vos lo empujás con fuerza. Contame por favor de qué se trata. Es el día de los kartisei braja, o sea las tarjetas de buenos deseos para Rosh Hashana.

R: Si, el Cartisei Braja Day es una iniciativa nuestra que surgió en el equipo de trabajo y junto con la organización Lazos la estamos intentando impulsar en todos los países en que podamos. Nos hemos contactado con casi todos los países de Latinoamérica, EEUU, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Bulgaria, Francia, Rumania, Rusia, Filipinas y seguramente me esté olvidando de algún otro.

P: ¿De qué se trata exactamente?

R: La idea es en primer lugar poder brindar a los niños la posibilidad de expresarse a través del dibujo. Ha sido un año muy especial para todos por lo que nos parece importante que puedan expresar su sentir.

Luego del dibujo, los niños enviaran su cartis a [email protected] y nosotros teniendo en cuenta la edad conectaremos a cada niño con otro que se encuentre en otra parte del mundo. Es decir, Juan de Mendoza recibirá un cartis de Antoine de Paris y viceversa.

Soñamos que a partir de esto puedan surgir amistades virtuales y quien sabe en unos años se puedan conocer personalmente.

P: ¿Cómo eran tus kartisei braja de chico? Yo recuerdo más que nada la brillantina con la que nos encantaba llenar las tarjetas bien coloridas.

R: Para serte honesto no recuerdo haber hecho nunca un Cartis Brajá. Sin embargo, sí recuerdo dos cosas que de alguna manera se unen. Tenía un amigo que de muy niño se fue a vivir a Francia y me enviaba cartas por correo y recuerdo mi emoción cada vez que me llegaba un sobre.

Lo segundo, es que recuerdo que como éramos poquitos judíos en Paysandú, yo era el “raro” que festejaba año nuevo a fines de setiembre. Creo que este proyecto también puede permitir a los niños sentirse acompañados al saber que hay otro como él en otro rincón del mundo que también está festejando Rosh Hashana.

P: Preciosa idea. Andrés, vos estás acostumbrado a moverte. De tu Paysandú natal, te fuiste a Montevideo. Pero estar ahora en otro país, es otra cosa. ¿Es difícil celebrar así Rosh Hashana o están bien acompañados con amigos?

R: Por suerte hemos podido armar un lindo grupo de compañeros, pero siéndote honesto por lo particular de este año, se ha hecho en algún momento un poquito más difícil. Sin embargo, está siendo una experiencia sumamente desafiante desde el punto de vista profesional y personal.

P: Recordemos que están allí tú y Melanie Catan, tu novia. ¿Qué está haciendo ella ahora?

R: Mela como siempre no se queda quieta. En seguida que llegó ya fue seleccionada para hacer 2 obras de teatro con un elenco específico, pero la pandemia hizo que se suspendieran.

Ahora está por empezar un master en dramaturgia y dirección teatral y fue elegida para realizar una pasantía con una compañía de teatro. Así que por suerte para ella también están siendo épocas muy especiales.

P: Qué lindo, me alegra por ella y no me sorprende nada. Mandale un abrazo enorme de mi parte. Decime…¿Qué te llevaste contigo a Barcelona de todas tus actividades en Uruguay? Yo recuerdo en especial a Helpers….

R: Helpers sin dudas fue una experiencia impresionante. Pero mi pasión sin dudas es trabajar con las personas más desfavorecidas y creo que lo que más aprendí en mis distintas experiencias, es que cada persona tiene su historia, por eso se hace fundamental intentar nunca juzgar al otro.

No es fácil llevarlo a la práctica, pero es más sano y nos hace mejores.

P: Hermoso. André, para terminar ¿algo más que te gustaría agregar?

R: Agradecerte nuevamente a vos Ana e invitar a todos los niños judíos del mundo y especialmente a la comunidad judía Uruguaya a que se animen a pintar y mandar su cartis brajá para así formar parte de este hermoso proyecto.

P: Ojalá que así sea André. Todavía quedan unos días para este proyecto, y hay que aprovechar la oportunidad.Te deseo mucho éxito y Shana Tova.

R: Shaná tová también para vos y toda nuestra colectividad en Uruguay.