Coronavirus, otra visión alarmante que hay que escuchar

A nuestro entrevistado lo escuchamos con suma atención en una impactante entrevista que concedió a la radio pública israelí, que nos dejó entre preocupados y aterrados. Pero precisamente por ello consideramos que es importante transmitir sus conceptos, especialmente al haberse confirmado que volvió a subir el número de nuevos contagiados de Coronavirus en Israel, casi 5.000 en 24 horas, en todo el país.

Cabe aclarar de antemano que Meir Rubin no es médico ni tampoco alega por supuesto que esa sea su preparación. Es abogado, Director General del Instituto de investigación “Kohelet”. Se desempeña como Secretario del Gabinete Corona civil, un marco creado por el ex Ministro de Defensa Naftali Bennett, en el que participan científicos y expertos en seguridad nacional, para aportar a la concientización del público sobre los cuidados necesarios y aportar al trabajo del “Gabinete Corona” oficial, formado por varios de los ministros del gobierno de Israel. Nos asegura-y eso es importante-que los datos recabados por este grupo del que forma parte, sus evaluaciones y recomendaciones, llegan con certeza directamente al Gabinete Corona oficial, donde se les escucha con atención.

Meir Rubin asesora además en forma voluntaria a la iniciativa mundial endcoronavirus.org del Profesor Yanir Bar-Yam.

Meir Rubin, secretario del Gabinete Corona civil

P: Meir, llegué a ti tras escucharte en una entrevista que concediste a la radio pública israelí, que me dejó sumamente preocpupada. Te manifestaste sobre los grandes peligros de la situación actual de la pandemia en Israel. Y no pusiste énfasis en la mortalidad, que en Israel aún es relativamente baja, sino en la cantidad de contagiados. Eso es sumamente importante y entraremos en detalles al respecto. Pero te pediría, ante todo, que me des tu visión general de la situación del Coronavirus en Israel.

R: En Israel hay hoy más de 3.000 infectados confirmados nuevos por día, un porcentaje muy alto de positivos en los exámenes que se llevan a cabo, a pesar de que cada vez se hacen más y más tests.Esto confirma que hay un amplio contagio en la comunidad. Te diré además que la quinta parte de los infectados están hospitalizados, que uno de cada 40 es un enfermo grave y uno de cada 100, fallece. El significado inmediato de más de 3.000 confirmados por día es una incapacidad del sistema de salud pública de poder atender a todos y un gran temor que el contagio llegue a una dimensión que paralice la economía.

P: ¿Qué es lo que ya sabemos de los daños provocados por este virus? Sabemos que ataca distintos sistemas del cuerpo, el corazón, el cerebro, el sistema de coagulación, por supuesto los pulmones. ¿Qué más?

R: Los daños que vemos en los enfermos graves y por supuesto los muertos, no son la historia central, como bien dijiste al comienzo. Aunque existen unos 300.000 virus que atacan a mamíferos, únicamente 219 de ellos son conocidos como factores de enfermedades en seres humanos. Decenas se transmiten por el aire y solamente algunos de ellos son muy destructivos. Hay sólo uno, el Corona, que se transmite por el aire y provoca problemas en las vías sanguíneas- Hay vías sanguíneas en todas partes del cuerpo. Aún no sabemos cuáles serán los daños que pueden llegar a sufrir a mediano o largo plazo aquellos portadores que no tienen síntomas.

P: No pasó mucho tiempo desde la aparición del virus y por lo tanto me pregunto, aún si sabemos que quienes se recuperan quedan con problemas, si no será demasiado temprano para pintar un cuadro tan preocupante y sombrío.

R: Ya conocemos virus que pasan de una especie a otra como SARS, MERS, Herpes, HIV, EBR y hepatitos virósica tipo C. Es un conjunto especialmente malvado de enfermedades. Debemos suponer que el nuevo Coronavirus es tan malo como los demás, hasta que se demuestre lo contrario. Por ahora, las muestras que tenemos es que puede llegar a ser peor aún que la mayoría de los demás.

P: ¿Qué se sabe de los efectos negativos en aquellos que se contagiaron pero lo pasan muy liviano o sin síntomas? ¿Crees que el que lo pasen así tiene incidencia en la manifestación de otros problemas que pueden aparecer después? O sea ¿te parece que alguien sin síntomas o con síntomas muy livianos puede sufrir del mismo tipo de problemas como quien es un enfermo grave?

R: Aún no estamos seguros. Ya se sabe que quien recibió la enfermedad de modo más serio, tiene anticuerpos de determinados tipos, pero no está claro qué significa eso. A veces hay enfermos graves que tuvieron que estar conectados al respirador, que se recuperan tras pocas semanas mientras que otros que habían tenido síntomas muy livianos, sufren después durante meses. Es un misterio que nos llevará años dilucidar.

P: Creo que es importante recordar que tú no eres médico. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿En base a qué formulas afirmaciones tan categóricas?

R: Yo cito de investigaciones médicas que han sido publicadas en las revistas médicas líderes en el mundo como NEMJ, Cell, The Lancet y otros, y soy muy cuidadoso al presentar los hallazgos allí explicados. Además me baso en publicaciones de los centros de control de enfermedades en Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, y en instrucciones oficiales publicadas por ejemplo por el Pentágono, que prohibió reclutar al ejército norteamericano a quienes tuvieron Coronavirus.

P: ¿Los expertos en Israel son conscientes de todo esto que me has dicho? Tengo la sensación, sin ser yo por cierto experta en esto ni de lejos, que si lo fueran, las decisiones tomadas tendrían que haber sido otras.

R: El informe del Centro de conocimiento e información de lucha contra el Corona en el Servicio de Inteligencia de Tzahal, informe número 156, de mediados de julio, detalló ante quienes deben tomar las decisiones, el cuadro claro respecto a Coronavirus crónico.Yo he hecho muchos esfuerzos por concientizar al público y a quienes toman la decisiones respecto a lo que está allí, junto a otros datos de otras fuentes.

P: ¿Cómo influye toda esta información de la que eres tan consciente, en tu propia vida? ¿Tú y tu familia no salen de casa? Y claro que lo planteo de forma un tanto simplista.

R: Salimos a paseos en lugares abiertos, al aire libro, y recibimos en casa únicamente a gente que antes de visitarnos estuvo, por su voluntad, dos semanas en cuarentena, como ser los abuelos y abuelas. Reducimos al mínimo la entrada a lugares cerrados fuera de casa y todo tipo de contacto cercano con otra gente. No todos pueden permitirse actuar así, pero quien sí puede y lo haga, reducirá los riesgos para su familia y el público todo.El virus pasa de una persona a otra. Y si todo el que puede mantiene distancia durante unas pocas semanas, los contagios bajarán dramáticamente.