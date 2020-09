Repercusiones de los Acuerdos de Abraham en imágenes

Este martes se confirmó oficialmente en una ceremonia en la Casa Blanca, lo que queda cada vez más claro desde hace años: parte del entorno árabe de Israel comprende ya hace tiempo que Israel es una realidad, una presencia positiva en Oriente Medio, y que la paz con el Estado judío es beneficiosa para todos. Se concretó al fin la firma de los anunciado acuerdos.

El primero, entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Luego, la Declaración de Paz entre Israel y Bahrein.

Los grandes análisis, los seguiremos haciendo por separado.

Ahora, disfrutemos de algunas imágenes, fotos y videos.

Empezamos el día con la portada del periódico israelí Yediot Aharonot.

Salaam Aleikum, que la paz sea con vosotros, dice el titular central. También el Primer Ministro Biniamin Netanyahu usó la expresión, así, en árabe, en su muy buen discurso en la ceremonia.

https://twitter.com/netanyahu/status/1305928380387295233

Afortunadamente, la prensa israelí no está sola.

Así se refleja el acuerdo en la prensa de los Emiratos Árabes Unidos. Primero, Al-Ittihad, el diario principal, en árabe, en una edición festiva.

“La paz del futuro, un día histórico”, dice el titular central. Adentro, según contó el periodista israelí experto en el mundo árabe Roi Kaiss de la radio y televisión israelí KAN, que publicó estas fotos y tradujo algunas frases, una página entera con fotos del evento en la Casa Blanca.

“Mensaje de paz”

Y muy buena la caricatura.

También en inglés, en el Gulf Times.

Y la prensa de Bahrein también destacó la firma en Washington.

Un gran tuitero, que trabaja en el equipo digital de la oficina del Primer Ministro, es Hananya Naftali, sumamente original y sarcástico.

“Estos dictadores han tenido una mala noche, a raíz de los históricos acuerdos de paz. Rostros con lágrimas de alegría”, escribió habiendo elegido un buen collage de fotos.

Lamentable el comunicado publicado por el Presidente de la Autoridad Palestina luego de la firma de los acuerdos: “Los intentos de esquivar al pueblo palestino y su liderazgo tendrán resultados peligrosos. La administración norteamericana y el gobierno en Israel cargarán con la responsabilidad. Lo que ocurrió en la Casa Blanca no traerá la paz”.

Originalidad fue también la de la ex reina de belleza de Irak Sarah Idan, que sufrió acoso y duras críticas por haberse fotografiado en su momento con Miss Israel en el concurso internacional. Reside ahora en Estados Unidos y se sintió muy emocionada al ser invitada por el Presidente Trump a participar en la ceremonia en la Casa Blanca, donde tuvo un encuentro casual singular sobre el que tuiteó. “Tenía que tomarme una foto con el jefe del Mossad Yosi Cohen para dar a todos los que alegan que soy una ´agente del Mossad´algo que los apoye”.

I had to take this photo with Mossad Chief Yossi Cohen to give those claiming I’m “Mossad Agent” something to support their claim pic.twitter.com/LNVVROT8Yx