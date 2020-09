Tenemos el honor de compartir con nuestros lectores MiSinaí No. 66. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros.

No. 66

Rosh Hashana

TORÁ PARA HOY

COMPROMETIENDO NUESTRO FUTURO

Por Naftali Silberberg

El comienzo del año nuevo es tradicionalmente un momento para una reevaluación personal honesta, y un compromiso para reenfocarnos en nuestras prioridades más importantes. Las plegarias de las fiestas y las exhortaciones ofrecerán mucha inspiración y cosas para considerar en esta dirección, pero quisiera tomar un momento para examinar las lecturas de la Torá de Rosh Hashaná y las Haftarot, y recoger de ellas un mensaje importante.

El primer día de Rosh Hashaná leemos de Génesis la historia del nacimiento de Isaac. La lectura continúa con la narración de la expulsión de Ishmael de la casa de Abraham cuando se descubrió que era violento y un mal modelo para Isaac. La haftará de este día sigue con el mismo tema, discutiendo el nacimiento milagroso de Samuel de su previamente estéril madre, Jana.

El segundo día de Rosh Hashaná leemos sobre el sacrificio de Isaac, y concluye con el nacimiento de Rebeca. La haftará es una hermosa selección del libro de Jeremías que habla del amor eterno de D-os por su nación elegida, a quien Él la denomina como “su más precioso hijo”. La haftará también contiene el aseguramiento de D-os a Raquel, llorando inconsolablemente por sus hijos exiliados: “Tus hijos retornarán a sus fronteras”.

Como se habrá dado cuenta, las lecturas de la Torá de ambos días de la festividad, como las haftarot, comparten el mismo tema: los hijos. La gran bendición que es tener hijos, la importancia de educarlos adecuadamente y nuestro compromiso con su bienestar.

Sin duda, este es un tema adecuado para estos días, considerando que Rosh Hashaná es el aniversario del sexto día de la creación, cuando a Adán y Eva fueron se les ordenó y fueron bendecidos con “Sean fructíferos y multiplíquense”. De hecho, en ese mismo día fueron bendecidos con su primer hijo Caín, Abel y sus hermanas gemelas.

En un nivel más profundo, Rosh Hashaná es el día cuando nos recomprometemos con la misión con la que fuimos confiados el día que el Hombre fue creado más de 5700 años atrás. El cielo y la tierra y los muchos miles de criaturas fueron creados en los primeros cinco días de la creación, pero ninguno tenía la habilidad de elegir libremente o rechazar a su Creador. El propósito del Hombre es elegir ser consciente de la realidad Divina oculta detrás del grueso velo de la naturaleza, y promover este conocimiento en toda la Creación utilizándola totalmente para en el servicio a D-os.

Esta tarea comienza en el hogar. Nuestros hijos son la primera y más importante frontera en esta campaña vital. Sará y Jana comprendieron esto, y anhelaron el privilegio de compartir su conocimiento de D-os con las generaciones futuras. Abraham, apreciando la importancia crítica de este objetivo, voluntariamente despidió a su hijo mayor Ishmael para asegurar la integridad de la educación de Isaac.

Y, aparte de la importancia de esta misión en un nivel cósmico, también este es el camino más seguro para la realización espiritual del niño y por consiguiente su felicidad.

En este Rosh Hashaná resolvamos proveer a nuestros hijos con sus necesidades espirituales, y quitar de nuestras casas todas la influencias negativas que pueden bloquearlos en su camino espiritual. Esta no es por cierto una tarea sencilla para padres que ya trabajan demasiado, pero toda la Creación está mirando, esperando que tengamos éxito en nuestros esfuerzos.

Que D-os nos corresponda resolviendo darle a todos y cada uno de Sus amados hijos un año de felicidad, salud, prosperidad, y verdaderas satisfacciones de sus hijos. Que seamos todos inscriptos y sellados en los Libros de la Vida y la Redención.

SHOFAR, ARREPENTIMIENTO Y CORONACIÓN

Rosh Hashaná incluye tres etapas de servicio divino, expresando tres niveles de unión con D-os.

1) El vínculo creado haciendo las mitzvot. Un judío es, por hacer decirlo, una existencia separada de D-os, y el cumplimiento de las mitzvot es lo que forma y crea el vínculo entre ellos. Este vínculo es expresado en la mitzvá del día-haciendo sonar el shofar.

2) Un vínculo interno que no depende de las mitzvot. Este nivel es expresado como arrepentimiento: hasta un pecador siente remordimiento y se arrepiente. Sin embargo, aún a este nivel, que trasciende el vínculo creado por las mitzvot, está sin embargo conectado a ellas. Una persona lamenta los lapsos en la observancia de las mitzvot, y resuelve corregir precisamente eso. Ya que esta resolución está vinculada a las mitzvot, involucra a una persona, a una existencia por separado, que se vincula a D-os a través de las mitzvot.

3) El Zohar indica que “El pueblo judío y D-os son enteramente uno”, es decir, un judío y D-os son esencialmente la misma entidad, por decirlo así. Este nivel de unidad es expresado a través de la coronación de D-os. El vínculo a través de las mitzvot y el que se logra por medio del arrepentimiento son únicamente creados después de la coronación. Únicamente así es la obediencia general al Rey posible (así como arrepentimiento por su ausencia).

Sin embargo, antes de la coronación (antes del servicio de “Proclamadme como el Rey sobre vosotros”), ¿qué es lo que hace sentir a un judío la necesidad del Reinado de D-os, y de pedirle a D-os que acepte la coronación y le acepte como su servidor? La respuesta es que un judío es en esencia uno con el Creador, y por lo tanto no puede estar sin su Rey.

Likutei Sijot, vol. 19, p. 350

SUCEDIÓ EN TISHREI

...el mundo fue creado el 25 de Elul. Sin embargo, Rosh Hashaná, el Año Nuevo, es el 1º de Tishrei, día en fue creado el primer hombre (el sexto día de la Creación, un viernes) para enfatizar que la Creación toda depende del hombre.

....el día 2 de Tishrei, durante la Creación del Mundo, fue el primer shabat. Al caer la noche, Adam se atemorizó, pues la noche anterior no había habido oscuridad. Entonces golpeó una piedra contra otra produciendo una chispa. Al ver la luz del fuego Adam recitó una bendición que se recita todos los Motzaei Shabat (término del Shabat) en la ceremonia del Havdalá.

...Adán fue creado en Rosh Hashaná, pecó en Rosh Hashana y fue juzgado en Rosh Hashaná.

...Cain y Abel nacieron en Rosh Hashaná. Cain mató a Abel en Rosh Hashaná y se arrepintió de su mal obrar ese mismo día. Al darse cuenta Adán de la fuerza que reside en el arrepentimiento, también pidió perdón a D-os.

...Según una opinión, las aguas del Diluvio, en tiempos de Noaj (Noé) se secaron en Roshi Hashaná. Esta misma opinión sostiene que nuestros patriarcas Abraham, ltzjak y Iaacov nacieron y murieron en Rosh Hashaná.

...Nuestras matriarcas Sara, esposa de Abraham y Rivká, esposa de Itzjak, al igual que la profetiza Janá, eran estériles, y encontraron respuesta a sus ruegos recibiendo la bendición Divina de hijos, en Rosh Hashaná.

...doce son las tribus de Israel y doce los meses del año. El mes de Tishrei corresponde a la tribu de Dan. Cuando éste nació su madre dijo "D-os me ha juzgado y ha escuchado mi plegaria". "Dan" y "Din" (en hebreo juicio) provienen de la misma raíz, simbolizando así que este mes D-os juzga a los judíos.

...En Rosh Hashaná - El profeta Elías bendijo a la mujer Shunamita para que tuviera un hijo.

...Los exilados que habían vuelto de Babilonia, comenzaron nuevamente a traer las ofrendas a D-os en Jerusalem en Rosh Hashaná.

...El Escriba Ezra congregó a los judíos, leyéndoles porciones de la Torá y despertó en ellos profundos sentimientos de arrepentimiento en Rosh Hashaná.

...En el año 4773 (1012) Rabi Amnon falleció heroicamente por no abandonar la fe de sus antepasados. Él es el autor de la plegaria Unetané Tokef, que se recita en el servicio de Musaf de Rosh Hashaná y Iom Kipur

...el primer día de Rosh Hashana no puede caer nunca en los días domingo, miércoles o viernes.

Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, es una festividad que dura dos días. Las dos mañanas las pasamos rezando en la sinagoga pidiéndole a D-os que nos confiera un año dulce y próspero y escuchando el shofar (cuerno de carnero).

A continuación, otras tantas costumbres para vivir a pleno la experiencia de Rosh Hashaná.

Observancias Festivas:

Las dos noches se encienden las velas, y las dos noches y los dos días de Rosh Hashaná se disfruta del kidush y de suntuosas comidas festivas. No se trabaja, no se conduce, no se escribe ni se encienden ni apagan artefactos eléctricos. Sí, está permitido cocinar y transportar objetos afuera (excepto en Shabat).

Muchas de las costumbres de Rosh Hashaná son un símbolo de la clase de año que esperamos tener. La primera noche de Rosh Hashaná se come una rodaja de manzana untada con miel. Probamos un poquito de la cabeza del pescado, pidiéndole que este año estemos “a la cabeza”. Comemos granadas, diciendo una plegaria para que este año esté lleno de mitzvot igual que la granada está llena de semillas. Y de yapa, en todas las comidas de Rosh Hashaná, se unta la jalá (el pan especial) en miel. Y como si no bastara con el simbolismo, verbalizamos nuestros deseos deseándoles a nuestros familiares y amigos un shaná tová, un año dulce y maravilloso.

Limpieza a fondo:

El primer día de Rosh Hashaná, existe la antigua tradición de ir a un recipiente de agua que contenga peces vivos y allí llevar a cabo la ceremonia de Tashlij. La palabra tashlij significa “arrojar”. Decimos una breve plegaria y nos sacudimos las esquinas de la ropa mientras le pedimos a D-os que arroje nuestros pecados.

El agua es una metáfora de la benevolencia, y los ojos sin párpados de los peces simbolizan nuestra esperanza de que el ojo vigilante de D-os siempre nos custodie. Si el primer día de Rosh Hashaná cae en Shabat, Tashlij se realiza el segundo día. ¿Te olvidaste de hacer Tashlij en Rosh Hashaná? Tienes aún tiempo hasta el último día de Sucot.

