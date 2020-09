Niño de 11 años toca el shofar frente a la Corte Suprema en honor a Ruth Bader Ginsburg

Micah Blay confesó que tocar un shofar grande frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para unas 250 personas fue “definitivamente como algo aterrador”.

Micah, de 11 años, acompañó a su madre, la activista Dana Marlowe, el sábado al edificio de Washington, DC, desde su casa en los suburbios de Maryland para presentar sus respetos a la difunta juez Ruth Bader Ginsburg. Marlowe dijo que su hijo tocó el shofar varias veces más a medida que más y más personas llegaban al lugar, y que estaba cumpliendo una mitzvá para Rosh Hashaná.

May her memory be a blessing...a revolution...a revelation...a call to action with the blast of the Shofar on the steps of the Supreme Court on Rosh Hashana. #rbg #RBGRIP #RuthBaderGinsburg pic.twitter.com/Fe7rACmJMa