Primera Embajadora mujer israelí en Egipto

La nueva embajadora de Israel en Egipto, Amira Oron, presentó hoy (miércoles) sus cartas credenciales al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial de El Cairo.

For the first time ever, there will be a woman ambassador representing Israel in Egypt!



Mazal Tov Amira Oron! pic.twitter.com/JIsoTm4YOC