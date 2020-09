Con Andrés Burcatovsky, cerrando campaña

Andrés Burcatovsky (32), lleno de energía, resume la campaña electoral que está por terminar, en la que trató de obtener la confianza de los vecinos tras su postulación como candidato a Alcalde del Municipio CH por una lista del Partido Nacional. Nos lo cuenta en esta entrevista.

P: Andrés, se acerca el día de las elecciones y me pregunto cómo estás terminando la campaña. ¿Cómo te estás sintiendo?

R: Muy entusiasmado. Estamos muy cerca del domingo 27 de setiembre, una fecha que esperamos con mucha expectativa. Cuando empezamos este proyecto manejábamos otra fecha (que se suspendió por la pandemia), y poder llegar finalmente al día de la elección nos genera satisfacción y la convicción de haber hecho una gran campaña.

P: Ya lo dijo el Maestro, que el camino es la recompensa. Claro que querés llegar a la meta, no sólo recorrer este camino… Aún así te pregunto qué te deja esta campaña, qué te ha enseñado.

R: Me deja un equipo humano maravilloso. Tenemos un equipo de jóvenes muy valioso, con muchas ganas y vocación de servicio. Nuestro proyecto está sostenido por mucha gente de todas las edades, pero nuestros jóvenes cumplen un rol protagonista que se siente en la calle y es reconocido por los vecinos.

También aprendí a tender puentes y hacer alianzas. Escuchar y negociar es parte del proceso de construir cosas nuevas y grandes. Logramos incluir a todos los sectores del Partido Nacional en nuestro proyecto.

En campaña, uniendo sectores del Partido Nacional. Aquí con Ana Santos de Por la Patria (lista 250), de Jorge Gandini, y Martín Elgue, Lista 880, del sector de Juan Sartori

P: ¿Conociste cosas de Montevideo o de tu barrio que no conocías antes siendo un habitante más y no quien aspira a ser el Alcalde del municipio?

R: La manera de ver las cosas claramente cambia. Es distinto siendo vecino que siendo candidato, cuando uno quiere asumir la responsabilidad de ser un representante del gobierno de cercanía. Bajo esta óptica, dejas de ver los problemas puntuales y pasas a pensar en cómo solucionar. Por ejemplo, una plaza en mal estado sin gente no es solamente un espacio vacío sino un espacio con potencial de ser un ambiente integrador para el barrio. Dejas de ver lo negativo y proyectas en cómo construir algo que valga la pena.

P: Me imagino que habrá gente que se pregunta para qué quiere un alcalde el dolor de cabeza de ocuparse de un montón de cosas de la vida diaria, engorrosas seguramente, sin tener gran gloria por eso. ¿Estoy planteándolo en forma demasiado simplista?

R: Alguien se tiene que ocupar. Y hacerlo bien, que es lo más importante. Eso significa asumir el compromiso y hacerse cargo. La satisfacción no pasa por el reconocimiento sino por cumplir con el objetivo de transformar para mejor la realidad de nuestros barrios. Quienes tenemos vocación de servicio lo entendemos así.

P: Ya le contaste a Janet Rudman en la entrevista anterior sobre tu activismo político y por qué elegiste el espacio que hiciste tuyo. ¿Pero cuándo decidiste “quiero ser alcalde”? ¿Hay un momento en que pica el bichito de la participación protagónica en la política municipal?

R: No fue de un día para otro. Fue un proceso de trabajo que comenzó en el Concejo Vecinal que presidí durante el período 2016-2018. El Concejo es un órgano más social que político. Para dar el paso, entendí que la política es el espacio donde realmente se pueden ofrecer soluciones y ejecutar proyectos en beneficio de los vecinos con mayor posibilidad de resultados.

P: ¿Qué quisieras que los vecinos sepan de vos, para quienes no te conocen?

R: Hace varios meses nuestro proyecto era relativamente desconocido entre muchos vecinos. Hemos venido haciendo un trabajo de militancia y contacto que nos ha permitido recorrer todo el municipio y tocar las puertas de muchos hogares. Hoy la realidad es que en la calle me encuentro con gente que me dice que ya estuve en su casa, que nos conocen y que se suman a nuestra propuesta.

A los vecinos que aún no me conocen quiero que sepan que proponemos un proyecto de gestión muy cercana. Que las recorridas, el contacto directo y la escucha activa no van a ser sólo un tema de campaña sino que así va a ser desde la alcaldía. Somos una propuesta joven, pero profesional, que no busca llenar un espacio por llenarlo. Vamos a darle sentido a la figura del alcalde y que deje de ser simplemente un cargo administrativo. Esto lo vamos a lograr con trabajo, presencia y articulando con todos los sectores.

P: Es interesante que justamente en el Municipio CH hay dos candidatos de la colectividad judía, Andrés Abt y vos. Y es bien sabido que hay mucha gente de la colectividad viviendo en la zona cuyo gobierno disputás. ¿Qué reacciones tuviste a tus envíos de lista junto con deseos de Shaná Tová?

R: Totalmente positivas. Enviar cartisei brajá, las tarjetas de felicitación de año nuevo, es una tradición de Rosh Hashaná con la que crecimos y nos resulta muy familiar, y enviar las listas es parte de cualquier campaña electoral.

La colectividad es parte fundamental del tejido de nuestro municipio. Miles de familias judías viven en el CH. Muchas instituciones y sinagogas se encuentran también acá, y las tradiciones y festividades se viven con mucha hermandad entre los vecinos judíos y no judíos.

P: Ya que mencioné ese tema ¿cómo vivís tu condición judía?

R: La vivo como siempre, en el día a día. Yendo todos los viernes al shil, cenando en familia en shabat, y siguiendo nuestras tradiciones en las festividades. Incluso en la última semana cuando Rosh Hashaná coincidió con el último fin de semana de la campaña ni siquiera dudé en dejar de ir al shil, escuchar el shofar, o comer en familia.

Crecí en un hogar judío. Estudié siempre en colegios judíos, tanto en Montevideo (EIHU) como en San Pablo (I. L. Peretz). Fui a tnua mientras vivía en Uruguay y conocí a mi esposa en un viaje de Hillel. La formación y la vida judía son parte de mis convicciones y mi identidad.

Y aunque no me preguntaste sobre eso, quisiera recordar que hace poco ocurrió una votación en la ONU de Uruguay contra Israel que no va en sintonía con la amistad histórica existente entre los dos países. Nos indignó tanto como al resto de la colectividad. Lo hicimos saber porque la dirigencia política viene con la responsabilidad de hacerse escuchar.

P: ¿A quién le comentaste? ¿Y qué te dijeron?

R: Al Ministro de Defensa Javier García, con quien tengo un vínculo importante por ser quien encabeza mi agrupación política. Me dijo que trasladaría mi inquietud a los referentes del gobierno, sean el Canciller o el Presidente de la República. Pedí que les transmita mi inquietud y la preocupación en la colectividad.

Andrés con el Ministro Javier García

P: Excelente Andrés. Sería muy bueno saber si eso tiene alguna repercusión. Volvamos a lo personal… ¿Qué hubo en tu hogar, en tu vida, que te parece te preparó para este desafío?

R: Sin duda que los valores con los que fui formado. Desde chico mis padres inculcaron en mí el sentido de solidaridad y vida comunitaria. Igualmente nunca se imaginaron que terminaría en política. Pero se puede decir que este desafío es una mezcla entre vocación y aprendizaje.

Con toda la familia extendida: su esposa, sus padres, sus hermanas, suegros y cuñados

P: Y si no ganás ¿seguís en política?

R: Por supuesto. Haber logrado el apoyo de un equipo de personas muy valiosas, el respaldo de agrupaciones y figuras importantes de la política, y todos los votos de confianza que estamos convencidos que obtendremos el domingo 27 ya representan una victoria.

Sin embargo, la victoria más importante es poder estar acá representando a tanta gente sin haber renunciado a mi identidad ni mis convicciones. Estamos convencidos que la política no se resume a un cargo; se trata de obtener espacios para impulsar soluciones.

P: Me atrevo a pensar que por más que ansíes ser electo el Alcalde, este no será tu único sueño. ¿Qué otros sueños y planes te acompañan en la vida?

R: Estoy seguro que en el plano político surgirán nuevos desafíos. Por ahora, estoy concentrado en este proyecto porque estoy convencido que en política se debe tener el foco puesto en una cosa a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta.

En el plano personal, sueño con ampliar mi familia y poder transmitir los mismos valores y tradiciones con los que fui criado.

P: Y por último ¿qué dice tu familia de esta movida?

R: Mi esposa es parte de todas mis decisiones, me apoya y siempre está a mi lado; no lo podría hacer sin ella. Mención especial a mi familia política que se puso la campaña al hombro y nos han acompañado desde el primer día. Mis padres en Brasil acompañando a la distancia, pero siempre pendientes a todo lo que pasa y ayudando en todo lo que pueden. Mi madre, como toda madre judía, es mi hincha número uno.

Andrés y su esposa Ilana Bruck

Con su esposa Ilana y sus suegros Diana Nahum y André Bruck

P: Será muy objetivo su análisis me imagino. Abrazo a ambos por cierto- ¿Algo más que desees agregar?

R: Recordar a todos los que nos quieran acompañar con su voto este domingo 27 de setiembre que nuestra lista es la 140-CH y que debe ir acompañada de la lista 1 que lleva a Laura Raffo a la intendencia. Todos a votar temprano, porque es víspera de Yom Kipur. Aprovecho para desear Gmar Jatimá Tová para todos, y que seamos inscriptos en el Libro de la Vida.

P: Que así sea Andrés. Gmar Jatimá Tová.

R: Muchas gracias Ana.