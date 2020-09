La BBC y sus embates contra Israel

Hoy es noticia en la BBC que el millonario Roman Abramovich dona millones para los colonos de Israel. Una historia mal contada, en este video de Israel Advocacy Movement, cuya cuenta en twitter les aconsejo seguir, van a ver que están hablando de un lugar arqueológicamente relevante. Nuestra historia no empezó hace cuando se creo el Estado de Israel. Que se quiera preservar "City of David", se entiende pero es un buen motivo para distorsionar la realidad y para vender lo que le sirve a la BBC.

