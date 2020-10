Un pensamiento interesante que aprendí sobre Sucot

Este viernes de mañana, en viaje a Jerusalem, disfruté como siempre del programa de Emily Amrusi y Yuval Elbashan en KAN, la radio pública israelí. “Emily y el Profesor”, es su nombre. Ambos conductores son una singular combinación entre una mujer religiosa con posturas de derecha conservadoras y un jurista laico de izquierda, que se respetan, quieren y también pinchan uno al otro con observaciones y comentarios siempre inteligentes y a menudo divertidos. Ante todo, son buenos amigos.

Este viernes Emily transmitió sólo parte del programa porque uno de sus hijos estuvo en contacto directo con una persona confirmada con Coronavirus, por lo cual decidió entrar en cuarentena para mayor seguridad. Señalaba divertida que el aislamiento sería junto a sus hijos, lo cual le daría un toque original y de alegría, algo nada despreciable justamente en Sucot. Yuval con su humor muy particular, dijo que ya que Emily no está en el estudio, la izquierda aprovecharía para entregar territorios y reimponer el socialismo en Israel.

Pero esto es solamente una pequeña introducción, para contarles sobre uno de los temas tratados hoy por Yuval, una conversación con el Dr. Micah Goodman (así lo escribe en letras latinas, pero se pronuncia Mija Gudman) , a quien presentó como experto en Pensamiento Judío. El tema era la singularidad de la fiesta de Sucot que precisamente comienza hoy.

El Dr. Goodman (Foto: Captura de pantalla de youtube)

Goodman comenzó señalando que Sucot es una fiesta muy singular del calendario judío ya que de hecho, no celebra un evento puntual que haya ocurrido en determinada fecha, sino recuerda las cabañas en las que el pueblo de Israel tuvo que resguardarse durante los 40 años de travesía por el desierto al salir de Egipto. “En Sucot, en realidad, no pasó nada, pero igual celebramos”.

Pero esto es casi un comentario al margen. Lo más profundo es recordar que de hecho, se honra el recuerdo de aquellas viviendas endebles, que quizás en gran medida pueden verse como uno de los símbolos de una época nada sencilla. En el desierto, nuestros antepasados-cabe suponer- no la pasaron especialmente bien. Seguro que en el mejor de los casos, se morían de calor, por decirlo en forma poco bíblica. Pero he aquí que milenios después, el pueblo judío lo recuerda en ambiente de fiesta.

Sucot (plural de Sucá), en un barrio religioso de Jerusalem (Foto: Ariel Jerozolimski)

¿Cuál es la lógica?, se pregunta Goodman. Estamos acostumbrados a dar mucho valor a lo permanente, a lo estable. La casa propia, fija, segura, siempre es vista como preferible por sobre lo temporario, inseguro, y por ende más flojo y endeble. Pero he aquí que no sólo se festeja en aquellas cabañas temporarias sino que se destaca que Sucot es la fiesta de la alegría, en la que es precepto, mitzvá, alegrarse. Y los niños dedican tiempo y recursos a preparar (o comprar) y colgar múltiples adornos en la Sucá. ¿Para qué tanta dedicación si es algo temporario, supuestamente débil, seguro no duradero?

El barrio Gueula de Jerusalem, repleto de adornos para la Sucá. Esta foto fue tomada años atrás, antes de la pandemia (Foto: Ariel Jerozolimski)

Gudman comenta que la vida misma lo es y que justamente lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia, lo confirma. No estamos en este mundo terrenal para siempre, sino en forma temporaria, unos por más y otros por menos tiempo. Todos aspiramos a los 120, pero inclusive quien llega, después se va, porque esa es la ley de la vida.

“Si no sabemos apreciar y valorar lo temporario ¿acaso podemos valorar la vida misma que también lo es? “, se pregunta Gudman retóricamente. Lo ponemos entre comillas, pero aclaro que no es una cita literal, aunque sí, indudablemente, del espíritu de la idea.

Alegrémonos pues por lo que tenemos, sepamos valorar también lo temporario que nos puede enseñar sobre el valor de las cosas. No hay que esperar a perderlo para entender su importancia.

¡Jag Sameaj!