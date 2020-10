Otro fruto de la paz: primer congreso médico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos

Aún no se cumplió siquiera un mes desde la firma del acuerdo de paz entre Israel y los EAU, y continuamente se confirman iniciativas y programas de acercamiento que dejan en claro que se trata realmente de paz entre los pueblos, no solamente de un papel entre gobiernos. El jueves 1° de octubre se concretó una importante iniciativa en el plano de la medicina: un congreso médico producto de la primera cooperación oficial entre un hospital de Israel y uno de los Emiratos, concretamente de Abu Dhabi. El tema: El futuro del tratamiento en CTI cardiológico pediátrico.

El origen fue la iniciativa conjunta del Dr. Uri Pollak, Director de Cuidados Intensivos pediátrico en el Hospital Universitario Hadassah Ein Kerem de Jerusalem y el Director del departamento paralelo en el Hospital Sheikh Khalifa de Abu Dhabi, Dr. Kesava Ramakrishnan .Ambos aparecen en el encabezamiento del anuncio del congreso, como anfitriones del mismo.

Dr. Uri Pollack, jefe de Cuidados Intensivos Pediátricos de Hadassah Ein Kerem

El Dr. Kesava Ramakrishnan del Centro Médico Sheikh Khalifa de Abu Dhabi

El congreso-que debido a la pandemia tuvo que realizarse por zoom- despertó gran interés internacional y contó con la participación de más de 400 expertos en la materia. Se conectaron- además de los participantes israelíes y emiratíes-también especialistas de varios países europeos, Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Vietnam, Malasia, Brasil, Omán, Indonesia, Kenya, Colombia y otros países. Como notarán, en la lista hay varios países musulmanes que no tienen-por ahora al menos-relaciones diplomáticas con Israel. Esto, aunque los dos mencionados médicos, uno e ellos israelíes, aparecen en el encabezamiento de la invitación al evento como anfitriones del mismo en nombre de sus respectivos hospitales.

“La medicina siempre estuvo por sobre toda discrepancia o tema político”, declaró el Dr. Pollak de Hadassah. “En diversas oportunidades me he encontrado con expertos de los Emiratos Arabes Unidos y de otros países árabes en congresos internacionales y nos sentamos alrededor de la misma mesa en debates profesionales. También con el propio Dr. Ramakrishnan, que recuerdo cuan profundamente me impresionó cuando lo conocí”. Este médico israelí destacó que la firma del acuerdo de paz formal con los Emiratos Arabes Unidos fue “una oportunidad excelente para promover la realización de un congreso regional conjunto representando fielmente a Israel en un área que está más allá de cualquier tipo de discrepancia o diferencia política: salvar la vida de niños”.

El Dr. Uri Pollak, con un mensaje especial en su propia máscara

El Hospital Sheikh Khalifa de Abu Dhabi

Cabe destacar que la importancia de esta iniciativa no pasa solamente por su significado en cuanto a la paz entre ambos países, sino por el alto nivel médico del congreso. “Compartir conocimientos médicos con el centro médico de Abu Dhabi, donde se ejerce medicina de excelencia y donde trabajan los mejores médicos de diferentes partes del mundo, así como con otros centros médicos considerados no menos buenos, sin duda ayudará a avanzar en el tema de CTI de Cardiología Pediátrica”, dijo el Dr. Pollak.”Este contacto seguramente ayudará a lograr avanzar en este campo de la medicina y permitirá que el tema de cuidatos intensivos de cardiología pediátrica se nutra con nuevos métodos y tratamientos y protocolos de avanzada”, agregó. Su esperanza es que en el futuro sea posible realizar congresos similares pero no virtualmente sino en Israel y en Abu Dhabi. “Es indudable que esto es el comienzo de un camino compartido con colegas de un país con quienes hasta ahora nos podíamos ver sólo en el exterior y previa mediación de terceros”.

En el congreso también participó Rhoda Smolow de la organización mundial “Las Mujeres de Hadassah” quien contó sobre el trabajo desplegado en pro de un tratamiento médico moderno ya desde antes de la fundación del Estado de Israel. Smolow felicitó al Dr. Uri Pollak de Hadassah Ein Kerem y al Dr. Kesava Ramakrishnan del Hospital Sheikh Khalifa de Abu Dhabi por su iniciativa, expresando la esperanza que “esto conduzca a más cooperación estrecha y fructífera, en beneficio de ambos pueblos”.