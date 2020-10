Segundo concurso literario de relatos breves organizado por El Atico

Este es el segundo año que se llama a la convocatoria del CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE RELATOS BREVES.

En esta oportunidad la tapa del libro a editarse corresponderá a una nueva ciudad israelí, la ciudad de Raanana. (El pasado año fue Netanya).

El año pasado fue un suceso, participaron más de 300 autores de distintas partes del mundo.

Este año se invitó a un jurado más, para disminuir la cantidad de relatos que cada jurado calificará en la etapa inicial.

Plazo: 1 de octubre al 31 de diciembre.

Participan mayores de 18 años y es nacional e internacional.

Premios: 1º,2º,3º premio y mención especial (tanto para la categoría nacional como para la internacional)

También se publica un libro con los relatos de los ganadores y otros que se seleccionarán entre todos los participantes.

Jurado: Elizeth Schluk (Dir. de El Ático) Adis Urieta (Embajadora de Panamá), Ruthie Fine (Dir. Dpto. Español y estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea), Bernardo Greiver (Embajador de Uruguay) y Julio Martínez Mesanza (Poema y Dir. del Instituto Cervantes en Israel)

Bases e informes están en: https://www.elatico.co.il/concursosliterarios

"Aún no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo y que ya estemos anunciando el llamado para que participen en un nuevo concurso de relatos breves. Mi iniciativa de crear este concurso expone la importancia que le adjudico al idioma español, especialmente en el contexto de encontrarnos en un país donde no es lengua oficial. También el poder mostrar al mundo que aquí, en Israel, tenemos un abanico cultural muy amplio y que el convivir con otras culturas no significa mimetizarse y perder la identidad.

Es algo que siempre resalto cuando las familias inmigrantes nos visitan en la librería. Nuestra lengua materna o lengua de herencia debe cuidarse, preservarse y potenciarse. Los niños pueden continuar el aprendizaje del idioma, así sea desde el hogar. Actualmente contamos con recursos excelentes para poder acompañarlos en su desarrollo, solo basta tener la voluntad de hacerlo.

Perder el idioma con el que nacimos, que además hablan nuestros padres y no aprovecharlo, es algo que con el tiempo restará.

Este concurso de relatos breves alienta a escribir, estrecha lazos, difunde el idioma y su cultura.

En la pasada convocatoria superamos los 300 participantes de distintas partes del mundo y estoy convencida que este año nuevamente la tarea del jurado será ardua. Agradezco a los prestigiosos integrantes que este año me acompañarán seleccionado a los ganadores, al cuerpo diplomático de los países hispanoamericanos por la difusión del concurso, a Dhl Israel por ser sponsor facilitándonos el transporte de los premios al exterior, a los medios de prensa que adhieren y a quienes en el camino se irán sumando para colaborar. Le deseo mucha suerte a todos los participantes."

Elizeth Schluk