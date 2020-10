4 universidades israelíes entre 50 a las que asistieron emprendedores

Cuatro universidades israelíes se incluyeron en la clasificación 2020 de Pitchbook de las mejores universidades productoras de emprendedores y fundadores de startups que recaudaron un importante capital de riesgo.

La Universidad de Tel Aviv, el Instituto de Tecnología Technion-Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ben Gurion del Negev fueron incluidas en el informe universitario de 2020, publicado a fines del mes pasado. El estudio clasifica los programas en categorías como los 50 mejores programas de pregrado, los 25 mejores programas de MBA, los 25 mejores programas de pregrado para fundadoras y los 25 mejores MBA para fundadoras.

Los datos se recopilaron entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2020, rastreando a los fundadores de las empresas que recibieron la primera ronda de financiación de riesgo en ese plazo, dijo Pitchbook.

La Universidad de Tel Aviv (TAU) mantuvo su octavo lugar en el ranking de los 50 programas de pregrado líderes a nivel mundial, por tercer año consecutivo, con un recuento de fundadores de 807 y un recuento de empresas de 673. Según Pitchbook, los fundadores israelíes que surgieron de la licenciatura de TAU Los programas recaudaron más de $ 16 mil millones en capital a lo largo de los años.

AU fue la única universidad israelí entre las 10 principales para la lista de programas de pregrado y la única no estadounidense. El primer puesto fue para la Universidad de Stanford (con 1,448 emprendedores) seguido por la Universidad de California, Berkeley y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). La Universidad de Harvard y la Universidad de Pensilvania cerraron los cinco primeros. La segunda universidad israelí en la lista fue el Instituto de Tecnología Technion-Israel, que subió dos lugares para ubicarse en el puesto 12 este año en comparación con el 14 del año pasado. El Technion tenía un recuento de fundadores de 602 empresarios que luego establecieron 509 empresas y recaudaron más de $ 12 mil millones, según el informe.

La Universidad Hebrea de Jerusalén ocupó el puesto 32, dos puestos más que en 2019, con 401 empresarios, 353 empresas y más de $ 7 mil millones en capital recaudado. La Universidad Ben-Gurion del Negev ocupó el puesto 46, tres puestos más que en 2019 cuando hizo su debut en la lista, con 285 emprendedores, 251 empresas y más de $ 4 mil millones de fondos de riesgo.



En la categoría de los 25 mejores programas de MBA, la Universidad de Tel Aviv retuvo su puesto 13 por tercer año consecutivo. También ocupó el puesto 21 en los 25 mejores programas de pregrado para fundadoras, con un recuento de 53 emprendedoras y 50 empresas, y el 15 en el principal programa de MBA para fundadoras.



En su informe, Pitchbook enumeró empresas exitosas respaldadas por empresas fundadas por empresarios con un título universitario de TAU, incluida Generate Capital, una compañía financiera con sede en San Francisco cofundada por el empresario israelí Matan Freidman, Houzz, la empresa de diseño de interiores israelí-estadounidense. y BlueVine, una empresa de tecnología financiera con sede en California fundada por israelíes.



Para el programa de pregrado de TAU para mujeres emprendedoras, las empresas fundadas por graduados incluyeron HoneyBook, un proveedor de software de gestión de clientes para pequeñas empresas, y DayTwo, una empresa que desarrolló una plataforma de salud personalizada basada en el microbioma intestinal.



Better Place, que ya no existe, y Gong.io figuraban entre las principales empresas fundadas por graduados del Technion, mientras que el gigante de la movilidad con sede en Nueva York Via, la empresa de ciberseguridad Cybereason y la firma fintech Fundbox se encontraban entre las principales empresas establecidas por graduados del hebreo. Universidad.



Innoviz Technologies, JFrog y Valens figuraban entre las principales empresas fundadas por graduados de la Universidad Ben-Gurion.